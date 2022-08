HughesNet oferece planos promocionais aos clientes e comemora seis anos de serviço no Brasil

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), completou seis anos do lançamento do serviço de banda larga via satélite HughesNet no Brasil, e neste mês de agosto, lança planos promocionais para toda a sua área de cobertura no país. A depender da região, os planos promocionais possuem mensalidade a partir de R$ 189,00 para novos clientes com pagamento em débito em conta ou cartão de crédito, além de contarem com maior pacote de dados, bônus e faixa horária para utilização do bônus.

Agora, o plano de entrada, Flex 20, possui o dobro de pacote de dados, passando de 10 para 20GB, e o bônus, que anteriormente era de 80GB para utilizar das 00h às 7h, passou a ser de 120GB para usar das 00h às 8h. Ou seja, além de mais dados para utilizar no horário do bônus, os novos clientes terão uma hora a mais para utilizar esse pacote. "Estudamos os hábitos de consumo do nosso cliente e foi com base nisso que realizamos essas alterações nos pacotes de dados que oferecemos. Ampliamos o horário de uso do bônus dos nossos planos Flex para atender o usuário que acorda cedo, e que agora pode desfrutar do nosso serviço nas primeiras horas da manhã", afirma Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil.

De acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2021, houve uma forte expansão do acesso à internet em domicílios na área rural. O dado mais atual revela que 71% desses domicílios já têm acesso à internet, comparado com 51% em 2019. Diferente de grandes centros urbanos, o campo ainda sofre com a falta de comunicação e o acesso via satélite tem contribuído com essa inclusão digital no meio rural. Na HughesNet, 90% dos assinantes são moradores da área rural e 70% utilizam o serviço como o primeiro de acesso à internet.

Além das condições promocionais dos planos para novos clientes, a companhia também oferece outros benefícios aos usuários. "Percebemos que, para a maior parte de nosso público, a HughesNet é mais do que um acesso à internet. Nos tornamos um meio essencial de comunicação no campo, e por isso oferecemos o benefício do WhatsApp Livre, que permite que o cliente envie e receba mensagens de texto, áudio e arquivos sem qualquer desconto do pacote de dados. Com esse benefício, o usuário HughesNet sempre terá acesso à comunicação em sua casa, mesmo morando na área rural", comenta Guimarães.

Seis anos de HughesNet no Brasil

Há seis anos disponível no Brasil, o serviço HughesNet oferece banda larga via satélite para moradores da área rural e pequenas empresas de locais afastados que não possuem sinal de celular ou infraestrutura terrestre de comunicação.

O Rancho Mainardes, propriedade criadora de gado da raça Jersey na cidade de Castro, no Paraná, conta com a internet via satélite HughesNet para monitorar diariamente a saúde do rebanho. Com o acesso via satélite conectado a um sensor que vai na coleira do animal, hoje Nelci Mainardes, pecuarista proprietário da fazenda, consegue monitorar em tempo real e de qualquer lugar todos os passos dos animais, o que foi determinante para que o rancho ampliasse em quase 15% a produtividade de leite nos últimos anos. "Recebo alertas sobre a saúde dos animais diariamente no meu celular, estando em Curitiba, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Com a internet da HughesNet à disposição, é possível identificar mais rápido problemas de saúde na manada pelo app de monitoramento", conta Nelci Mainardes

Já na pequena cidade de Iguaí, na Bahia, o seu João Luz, proprietário de uma fazenda produtora de cacau, conta com o acesso via satélite HughesNet para se comunicar com sua filha, Josiane Luz, na periferia de São Paulo. Com os grãos do cacau cultivado, colhido e selecionado por seu João, Josiane produz chocolates artesanais na sua fábrica na capital paulista, e hoje já comercializa seus produtos pelo Brasil e Canadá. No processo de criação da Luzz Cacau, marca de chocolates criada por Josiane, o acompanhamento dos testes e da produção em Iguaí foi feito através da conexão via satélite. "Eu já morava em São Paulo quando decidi transformar o cacau do meu pai em chocolate, então parte do processo ele faz lá na fazenda e me envia a matéria-prima para eu trabalhar aqui. Até hoje é um trabalho de equipe, em família, tudo através da internet", comenta Josiane.

O serviço HughesNet tem cobertura em mais de 5 mil municípios no Brasil e conta com três satélites em operação no país: o Hughes 65 West (Eutelsat 65 West), Hughes 63 West (Telstar 19 Vantage) e o Hughes 20 West (Al Yah 3).

Para saber mais sobre as condições promocionais da HughesNet, acesse o site internetrural.com.br

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), é uma empresa inovadora em tecnologias e redes de satélites e multi-transporte. Fornece equipamentos e serviços de banda larga, serviços gerenciados com rede inteligente definida por software e operação de rede ponta a ponta para milhões de consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. O principal serviço de Internet da Hughes, HughesNet®, conecta milhões de pessoas nas Américas, e o sistema Hughes JUPITER™ possibilita acesso à Internet para dezenas de milhões de assinantes em todo o mundo. A Hughes fornece mais da metade do mercado global de terminais de satélite para as principais operadoras de satélite, provedores de serviços de bordo, operadoras de rede móvel e clientes militares. Provedora de serviços de rede gerenciados, a Hughes oferece suporte a quase 500 mil sites corporativos com seu portfólio HughesON™ de soluções com e sem fio. Sediada em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes é subsidiária da EchoStar. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite echostar.com.

