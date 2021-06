Huhtamaki apresenta caixa de ovos Smilepack cem por cento livre de plástico nos EUA e no Brasil

As caixas da Smilepack são o primeiro produto da Huhtamaki projetado especialmente para o mercado de ovos dos EUA, oferecendo uma alternativa sustentável e funcional às tradicionais embalagens de espuma de poliestireno ou plástico para ovos. Nos Estados Unidos, espera-se que o mercado de embalagens de ovos chegue a US$ 405 milhões a uma taxa de crescimento anual composta de 4,38% até 2025*.

As caixas de ovos Smilepack são fabricadas com celulose recuperada de papel reciclado, que pode ser reutilizada até sete vezes. As caixas podem ser recicladas a partir de resíduos de papel comum e são compostáveis tanto doméstica quanto industrialmente. A Smilepack já está sendo usada nos EUA por um importante produtor e distribuidor de ovos caipiras, cujos produtos são vendidos em lojas de varejo em todo o país. Estima-se que, ao mudar para embalagens de celulose, esta empresa eliminará cerca de 4,6 milhões de caixas de plástico para ovos, ou cerca de 200 toneladas métricas de plástico anualmente.

O design das caixas de ovos foi elaborado para caber perfeitamente nas caixas externas comumente utilizadas e foi feito sob medida para as prateleiras utilizadas atualmente no mercado de varejo dos EUA. Além disso, as caixas da Smilepack oferecem até dez por cento mais espaço no rótulo para divulgar os benefícios dos ovos.

"Estamos orgulhosos de poder oferecer esta solução sustentável e funcional para clientes nos EUA e no Brasil", disse Gala Mansurova, diretora da divisão de hortifrutigranjeiros e produtos alimentícios para Europa-Ásia-Oceania da Huhtamaki. "Estamos comprometidos com o projeto de circularidade para garantir que nossos produtos sejam recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis até 2030 e, como parte disso, estamos focados no desenvolvimento de soluções inovadoras de embalagens sustentáveis para nossos clientes que consideram que a inovação e a sustentabilidade devem caminhar lado a lado. No caso das caixas Smilepack, oferecemos uma alternativa sustentável às embalagens plásticas e também otimizamos o design para facilitar o manuseio e aumentar a visibilidade na prateleira para nossos clientes."

A Smilepack foi projetada para otimizar a logística de embalagem, empilhamento, carregamento e retirada de ovos e já está disponível em diferentes cores. Para mais informações, acesse www.huhtamaki.com/en/foodservice/smilepack-egg-cartons.

*Fonte: Global Egg Packaging Market - Outlook and Forecast by Arizton (Perspectivas e Previsões do Mercado Global de Embalagens de Ovos elaboradas pela Arizton)

Sobre a Huhtamaki

A Huhtamaki é um fornecedora global líder de soluções de embalagens sustentáveis para consumidores em todo o mundo, oferecendo bem-estar e conveniência. Nossos produtos inovadores protegem alimentos e bebidas em trânsito e nas prateleiras, garantindo higiene e segurança, e ajudam a evitar o desperdício de alimentos. Incorporamos sustentabilidade em tudo o que fazemos. Estamos empenhados em alcançar uma produção neutra em carbono e desenvolver todos nossos produtos para serem recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis até 2030.

Somos um participante do Pacto Global da ONU e, em 2020, recebemos uma classificação MSCI ESG "A", em uma escala da AAA ─ CCC. Para desempenhar nosso papel na gestão das mudanças climáticas, nos comprometemos a estabelecer metas com base na ciência por meio da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência. A Huhtamaki recebeu a medalha de prata da EcoVadis por desempenho em sustentabilidade.

Com cem anos de história e uma sólida tradição nórdica, atuamos em 36 países e 81 locais em todo o mundo. Nossos valores Care Dare Deliver (Cuidar Ousar Entregar) orientam nossas decisões e ajudam nossa equipe de 18.100 funcionários a fazer a diferença onde mais importa. Nossas vendas líquidas em 2020 totalizaram EUR 3,3 bilhões. O Huhtamaki Group está sediado em Espoo, na Finlândia e nossa matriz, Huhtamäki Oyj, está listada na Nasdaq Helsinki Ltd. Saiba mais sobre como protegemos os alimentos, as pessoas e o planeta em www.huhtamaki.com.

Consultas sobre produtos para os EUA: Samantha Blaesing, gerente de produtos da Huhtamaki, Tel. +1 (913) 205 8893

Consultas sobre produtos para o Brasil: William Rocha, gerente de inovação e desenvolvimento de produtos, Huhtamaki, Tel. +55 (42) 3252 8039

