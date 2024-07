HUI obtient un engagement de 25 millions d'euros de la part de Nimbus Capital

PESCARA, Italie, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- HUI a le plaisir d'annoncer la clôture d'un engagement de capitaux propres de 25 millions d'euros de la part de Nimbus Capital, un fonds basé au Panama. Cet investissement permettra à HUI de poursuivre sa croissance en tant que Super App VC 3.0, utilisée par des milliers d'entrepreneurs, de startups et d'investisseurs pour ses caractéristiques uniques sur le marché.

« HUI est une Super App unique, avec une base de code impressionnante de plus de 1,2 million de lignes de code, plus de 20 applications couvrant toutes les fonctions et processus commerciaux - des ventes aux RH, de la collecte de fonds à la gestion de projet, de l'intelligence au crowdfunding - le tout dans un environnement unique. Il ne nécessite aucune compétence en matière de codage pour fonctionner via une API avec des services externes, spécialement conçus pour chaque partie prenante sur la scène mondiale du capital-risque », explique Luigi Valerio Rinaldi, fondateur de HUI et président de Enry's Island SpA.

L'approche de HUI, basée sur les données, la distingue des agrégateurs tels que Crunchbase, DealRoom et PitchBook. Contrairement à ces plateformes, le HUI ne fait pas appel à des robots d'indexation pour obtenir des données. En revanche, il dispose d'une base de données et d'un modèle de données complets, avec des fonctionnalités d'IA développées pour offrir une valeur significative en termes de recommandations et de prédictions.

« L'approche axée sur les données et les fonctionnalités de la blockchain et de l'IA prévues pour le troisième trimestre nous ont incités à investir dans HUI », déclare Robert J. Baker, associé gérant de Nimbus Capital. « Nimbus se consacre à l'identification des futures licornes et répond aux besoins avancés du paysage mondial du capital-risque. HUI correspond parfaitement à notre vision ».

Cette prise de participation de 25 millions d'euros s'inscrit dans le cadre du plan de développement de HUI, qui fait suite à une levée de fonds de 300 millions d'euros et à un partenariat commercial avec l'un des intégrateurs de systèmes informatiques les plus renommés au monde. Avec un nombre croissant d'écosystèmes de capital-risque adoptant HUI, et en préparation d'une cotation sur une bourse européenne, soutenue par une grande société de conseil, HUI vise à être la première plateforme tout-en-un de capital-risque 3.0 cotée au monde.

Cet investissement permettra d'accélérer considérablement la stratégie produit de HUI, en améliorant son utilisation de l'IA, de la Blockchain et des fonctionnalités 3.0 telles que le Metaverse et le Gaming. HUI développera également ses activités de marketing et de vente sur les marchés des États-Unis, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Extrême-Orient.

L'engagement de capitaux permet également à Luigi V. Rinaldi de rejoindre Nimbus en tant que Venture Partner, mettant à profit ses 20 ans d'expérience dans le domaine du capital-risque pour renforcer le leadership financier et technologique de Nimbus.

« Je suis ravi de la profonde harmonie et de la vision commune avec Nimbus et son fondateur, Robert. Ce partenariat aura un impact significatif sur la scène mondiale du capital-risque », ajoute Luigi Valerio Rinaldi.

