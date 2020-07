Huion présente ses tout derniers Kamvas 22 et Kamvas 22 Plus qui donnent des moyens aux artistes du monde entier

La partie la plus fascinante de ces deux produits est l'écran. Le Kamvas 22 Plus, qui est doté d'un écran LCD QD (à points quantiques), bloque non seulement la lumière bleue, mais offre également une gamme de couleurs plus large de 140 % du RVB (rouge-vert-bleu) et un rapport de contraste optimisé de 1200:1. Grâce à un verre gravé antireflet entièrement laminé qui peut minimiser la parallaxe et réduire l'éblouissement, cet écran à stylet constitue un merveilleux dispositif pour les professionnels de la création qui souhaitent disposer d'écrans plus sophistiqués. Parallèlement à cela, le Kamvas 22, doté d'une pellicule mate antireflet est capable d'atténuer l'éblouissement causé par les reflets et d'apporter aux utilisateurs une expérience de dessin au stylo sur papier.

Le design extérieur du Kamvas 22 et du Kamvas 22 Plus est simple et raffiné. Contrairement à leurs prédécesseurs, ces deux produits ne disposent pas de touches et de barres de touche programmables. Au lieu de cela, un port USB-A caché est disponible pour la connexion à des périphériques externes, ce qui permet aux utilisateurs de travailler avec leurs petits dispositifs les plus familiers tels qu'un clavier de designer. Par ailleurs, le Kamvas 22 et le Kamvas 22 Plus prennent également en charge la connexion à des ordinateurs, des tablettes et des téléphones, ce qui accroît la polyvalence de ces deux produits.

Dotés du tout dernier stylo numérique PW517, mis au point à partir du Huion PenTech 3.0, le Kamvas 22 et le Kamvas 22 Plus peuvent offrir aux utilisateurs une expérience de dessin plus réaliste et un dessin plus précis. Ces deux produits offrent en outre 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, ce qui se traduit par un rendu des lignes aux largeurs et saturations différentes en fonction de la pression appliquée. Grâce à leur support d'inclinaison de ±60°, le Kamvas 22 et le Kamvas 22 Plus permettent également aux utilisateurs d'ajouter des ombres plus vives et les aident à développer leurs techniques de dessin comme s'ils utilisaient un vrai crayon.

Fournisseur international de périphériques d'entrée graphiques, Huion s'est toujours efforcée de créer des produits innovants et conviviaux qui donnent aux artistes du monde entier des moyens de réaliser leurs rêves.

Pour en savoir plus sur les produits Huion, rendez-vous sur www.huion.com.

Contact : Sophia Duan, +86-755-32998540-8018

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1192229/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1192230/2.jpg

Related Links

http://www.huion.com



SOURCE Shenzhen Huion Animation Technology