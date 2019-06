Huion revela seu tablet mais divertido em Cebu

O projeto do HS64 SE baseia-se em um personagem, um patinho, chamado Chips, criado pela Ciayo Games, um famoso desenvolvedor de jogos da Indonésia. Chips é um patinho amarelo que lembra uma banana, é fofinho, inteligente e até bem engraçado. O HS64 SE tem a aparência divertida que permite que seus usuários abusem de sua criatividade com o sentimento de positividade.

Além disso, a combinação do preto e do amarelo torna a aparência geral do produto mais estilosa e inusitada. Além do design do HS64, as funcionalidades do produto também atendem às expectativas dos consumidores. Certamente, a altíssima taxa de resposta e a sensibilidade à pressão darão uma nova vida aos trabalhos criados com a caneta do tablet. A taxa de resposta de 266 PPS garante resposta imediata a qualquer movimento da caneta, assim, não importa a velocidade do usuário, os desenhos e as linhas criadas sempre ficam muito próximas do cursor. Os 8.192 níveis de sensibilidade à pressão permitem que os movimentos da caneta sejam traduzidos como diferentes formas e cores, conforme a mudança de pressão aplicada na caneta. O uso de tecnologia de ressonância magnética, que dispensa o uso de baterias, permite que a caneta não precise ser carregada e oferece muito mais flexibilidade ao trabalho. A portabilidade do HS64 SE e sua compatibilidade com os OS atendem às expectativas do usuário, uma vez que não importa onde estejam, eles podem registrar suas inspirações de imediato, já que o dispositivo oferece conexão a celulares Android.

"De acordo com o desejo, com a participação e com foco no cliente" é o mantra da Huion que impulsiona a empresa em direção a um futuro melhor em que todos os clientes encontrem seu tablet com caneta ideal fabricado pela Huion. Para saber mais sobre as vantagens dos tablets Huion, acesse www.huion.com

