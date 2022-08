Huion stellt ein innovatives Bluetooth-Stifttablett mit Dual-Dial-Controllern vor: Inspiroy Dial 2

NEW YORK, 15. August 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. August 2022 (Shenzhen, China) bringt Huion, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zeichengeräten, das neue Stifttablett Inspiroy Dial 2 (der Nachfolger des Inspiroy Dial Q620M) auf den Markt. Nachdem Huion auf die Rückmeldungen der Benutzer gehört hat, wurde nicht nur das Design des Dial-Controller optimiert, sondern auch ein weiterer Dial-Controller auf dem Tablet hinzugefügt, was die Produktivität der Benutzer verbessert.

Neue Dual-Dial-Controller: doppelte Effizienz für die Benutzer

Inspiroy Dial 2 verfügt über Dual-Dial-Controller und unterstützt das Schnellzugriffsradialmenü von Windows. Die Benutzer können sie ganz einfach so programmieren, dass sie verschiedene Funktionen ausführen, z. B. die Leinwand vergrößern oder verkleinern, die Pinselgröße einstellen, das Rückgängigmachen, das Blättern durch Seiten, das Einstellen der Lautstärke, usw.

Die beiden Dial-Controller, die mit den sechs Kurzwahltasten zusammenarbeiten, werden den Arbeitsablauf der Benutzer erheblich erleichtern und zu grenzenloser Kreativität führen.

PenTech 3.0 & neue papierähnliche Oberfläche: verbessert das natürliche Stift-auf-Papier-Erlebnis Huion Pentech 3.0 reduziert den Rückzugsabstand um 40 %, was eine präzise Positionierung, eine stabile Feder und ein genaues Zeichnen gewährleistet. Dank der batterielosen EMR-Technologie müssen sich die Nutzer keine Gedanken mehr über das Aufladen machen. Huion Pentech 3.0 kombiniert mit der optimierten Metta-Oberfläche (die Reibung ist um 20 % erhöht, was die Oberflächenrauhigkeit verbessert) und vermittelt dem Benutzer das Gefühl, auf echtem Papier zu schreiben.

Für die Benutzer stehen sowohl kabelgebundene als auch kabellose (Bluetooth 5.0) Optionen zur Verfügung.

Für die Benutzer stehen sowohl kabelgebundene als auch kabellose (Bluetooth 5.0) Optionen zur Verfügung. Bluetooth 5.0 wurde für einen geringen Stromverbrauch entwickelt und verfügt über eine stabilere Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit. Inspiroy Dial 2 verfügt über einen eingebauten 1300 mAh großen Akku, der eine Betriebsdauer von 18 Stunden ermöglicht. Inspiroy Dial 2 ist auch mit anderen Systemen kompatibel: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, sowie HarmonyOS und AndroidOS für Telefone.

Heute nutzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Huion-Produkte, um ihren kreativen Ideen Ausdruck zu verleihen. Um die Erfahrung beim Zeichnen zu verbessern, wird Huion weiterhin innovative und praktische Produkte entwickeln.

Weitere Informationen über Inspiroy Dial 2 finden Sie im Internet:

https://www.huion.com/pen_tablet/InspiroyDial/inspiroy-dial-2.html

https://store.huion.com/products/inspiroy-dial-2

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867057/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867058/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

