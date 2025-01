Huit résines copolyester d'Eastman reçoivent l'approbation de RecyClass

BRUXELLES et KINGSPORT, Tenn., 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Eastman a reçu les approbations de recyclabilité RecyClass pour huit résines copolyester et leurs qualités Renew équivalentes, contenant du contenu recyclé.

Six copolyesters, également connus sous le nom de PET spéciaux, ont été classés comme entièrement compatibles avec les processus de recyclage de pointe des bouteilles en PET en Europe. Il s'agit notamment de

Cristal ™ EN076

EN076 Cristal ™ One

One Cristal ™ One Pro

One Pro Cristal ™ One IM812

One IM812 Cristal ™ One E

One E Cristal™ One E Lux

En outre, deux des résines d'Eastman, Cristal™ EN067 et Cristal™ EN059 ont été reconnues comme étant à compatibilité limitée.

L'approbation fait suite à des tests indépendants menés par PTI-Europe et Plastics Forming Enterprises (PFE), selon une version adaptée du protocole d'évaluation de la recyclabilité des bouteilles en PET.1

Ces copolyesters modifiés n'interfèrent pas avec les processus de recyclage établis, ce qui en fait une solution idéale pour les applications d'emballage non liées aux boissons, telles que les pots, bouteilles et bouchons de produits de soin pour la peau et les cosmétiques de couleur. Grâce à leur taux de cristallisation inférieur à celui du PET standard, ces résines assurent la durabilité, la transparence et l'éclat des produits finaux.

Les résultats soulignent les efforts continus de l'industrie des plastiques pour développer des solutions d'emballage performantes qui s'alignent sur les infrastructures de recyclage les plus modernes et contribuent à accroître la circularité des plastiques.

À propos de RecyClass

RecyClass est une initiative interindustrielle à but non lucratif visant à promouvoir la recyclabilité de , à rendre transparente l'origine des déchets plastiques et à établir une approche harmonisée du calcul et de la traçabilité du plastique recyclé en Europe. RecyClass élabore des protocoles d'évaluation de la recyclabilité et des méthodes d'essai scientifiques pour les matériaux d'emballage en plastique innovants, qui servent de base aux lignes directrices sur la conception pour le recyclage et à l'outil en ligne RecyClass. RecyClass a établi des certifications de recyclabilité pour les emballages en plastique, des certifications de processus de recyclage et des certifications de traçabilité des plastiques recyclés pour les produits en plastique.

RecyClass - Plastic Future is Circular

Suivez les dernières nouvelles sur les canaux RecyClass : LinkedIn | YouTube

Contact : [email protected], www.recyclass.eu

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux de spécialité qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans les articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie d'une manière matérielle, Eastman travaille avec ses clients pour fournir des produits et des solutions innovants tout en maintenant un engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, de l'engagement profond des clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer ses positions de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les produits consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2023, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à environ 9,2 milliards de dollars. Son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site eastman.com.

Pour en savoir plus sur les solutions circulaires d'Eastman pour les emballages de produits cosmétiques, visitez le site Circularité | Durabilité | Eastman

