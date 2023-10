Human Biome annonce la prédiction d'un microbiome biosynthétique, premier de sa catégorie, contre la pandémie silencieuse de bactéries résistantes aux antibiotiques et le dosage des premiers patients dans l'étude FMT contextuelle pour la valider

VARSOVIE, Pologne, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Ceci est une étape importante pour Human Biome, ainsi que pour le domaine de la médecine du microbiome et de l'épidémiologie complète. La résistance aux antibiotiques est une menace croissante pour la santé publique, et de nouveaux traitements sont nécessaires de toute urgence. Le candidat-médicament biothérapeutique de nouvelle génération (NGB) a le potentiel de fournir un nouveau paradigme dans la prévention des infections par les bactéries résistantes aux antibiotiques (ARB).

Les années d'observation que j'ai passées en tant que médecin au service d'hémato-oncologie ont montré que l'efficacité des médicaments anticancéreux avait beaucoup progressé, mais que le problème des infections potentiellement mortelles s'était également aggravé, puisqu'elles sont responsables de 60 % des décès chez les patients atteints de cancer. Un quart d'entre eux sont causés par les ARB. L'OMS et les CDC prévoient que d'ici 2050, 10 millions de personnes mourront chaque année d'une infection liée aux ARB. Les microbes sont de plus en plus résistants aux antibiotiques et les infections liées aux ARB se sont déjà répandues au-delà des murs de l'hôpital. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que nos patients peuvent gagner cette bataille. Depuis 10 ans, nous développons des médicaments à base de microbiome intestinal naturel pour éliminer les ARB. Aujourd'hui, nous avons établi une composition médicamenteuse entièrement synthétique à base de microbiome et notre analyse basée sur l'IA confirme son efficacité, a commenté le PDG et directeur de la R&D de Human Biome, le Dr Jaroslaw Bilinski.

Les études cliniques en cours fournissent des échantillons à la plateforme de découverte de médicaments de HBI afin de valider la composition biosynthétique du NGB et d'indiquer quels composants dérivés du microbiome du donneur doivent être isolés pour créer le NGB final. La société annonce que ses produits de microbiome fécal, qui ont fait leurs preuves, décolonisent plus de 70 % des ARB, ce qui permet de supposer que le microbiome synthétique fera la même chose, voire mieux.

Human Biome a construit une plateforme de découverte de médicaments qui comprend une installation de microbiote, une plateforme clinique pour effectuer des études FMT contextuelles, une bio-banque avec plus de 3 000 échantillons cliniques recueillis à ce jour, et enfin une plateforme MicroDrug dotée d'une technologie de pointe pour prédire les compositions et synthétiser les NGB, a ajouté le Dr Bilinski.

À propos de Human Biome

HB est une « société de microbiome de deuxième génération » qui développe des microbiomes synthétiques indépendants des donneurs, en tant que NGB.

Nous parlons de « deuxième génération » parce que nous savions dès le départ que la composition d'un véritable médicament à base de microbiome synthétique n'était pas une mince affaire. C'est pourquoi nous avons réalisé des préparations de microbiote fécal anaérobie, très riches et viables, dérivées de donneurs, uniquement pour des études de validation de principe. D'un point de vue commercial, il n'est pas rentable de dépenser de l'argent pour enregistrer des préparations FMT. Notre objectif était de réunir les sciences de pointe pour développer une technologie de synthèse artificielle du microbiote et créer un microbiote entièrement synthétique, basé sur le contexte, pour surmonter les plus grands défis de la médecine, a résumé le Dr Bilinski.

La société lance un financement de série A pour construire un « QLab » de haute technologie en matière de culture et de génomique et synthétiser les NGB.

