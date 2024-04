Human Frontier Science Program : des subventions de recherche accordées à 108 des plus grands scientifiques du vivant précurseurs de 23 pays

STRASBOURG, France, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ne représentant que la recherche la plus audacieuse et la plus pionnière dans le domaine des sciences de la vie, 108 des meilleurs scientifiques du monde, issus de 23 pays, ont obtenu des subventions de recherche du Human Frontier Science Program (HFSP) pour l'année 2024.

« L'excellence ne nous suffit pas : nous soutenons la recherche pour explorer de nouvelles perspectives dans les sciences de la vie, a déclaré Guntram Bauer, directeur scientifique du HFSP. Les subventions de recherche du HFSP sont parmi les plus compétitives et les plus convoitées, et les lauréats de cette année sont impressionnants. »

Les scientifiques travaillant dans les pays suivants ont remporté des subventions de recherche du HFSP pour la période 2024-2027 :

Argentine France Norvège Australie Allemagne Portugal Autriche Israël Espagne Belgique Italie Afrique du Sud Canada Japon Suède Chine Pays-Bas Suisse Danemark Nouvelle-Zélande (Aotearoa) Royaume-Uni Éthiopie

États-Unis d'Amérique

Brochure en ligne répertoriant les lauréats, les laboratoires, les institutions et les travaux prévus :

Pour consulter la liste des lauréats de la subvention de recherche du HFSP 2024 et l' index par pays des lauréats de la subvention de recherche .

À propos des prix HFSP :

Les subventions de recherche du HFSP ont une durée de trois ans et fournissent en moyenne 400 000 USD par an. Nos subventions de programme sont accordées à des équipes de deux à quatre scientifiques, à n'importe quel stade de leur carrière, qui se lancent dans un nouveau projet collaboratif. Nos subventions de début de carrière exigent que tous les membres de l'équipe soient dans les cinq ans suivant l'obtention d'un poste indépendant et qu'ils n'aient pas obtenu leur doctorat depuis plus de dix ans.

Parmi tous nos lauréats, nous recherchons des scientifiques qui forment des équipes collaboratives internationales, de préférence intercontinentales, qui n'ont jamais travaillé ensemble auparavant et qui s'engagent dans des travaux pour lesquels ils ne disposent pas de données préliminaires. À cet égard, le HFSP favorise la recherche de pointe et la diplomatie scientifique.

Le Human Frontier Science Program a été créé en 1989 par les pays du G7 et la Commission européenne pour faire progresser la recherche et la formation internationales à la frontière des sciences de la vie. Ses objectifs sont de promouvoir la collaboration intercontinentale et la formation dans la recherche interdisciplinaire de pointe axée sur les sciences de la vie. Le HFSP bénéficie du soutien financier des gouvernements ou des conseils de recherche d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Inde, d'Israël, d'Italie, du Japon, de la République de Corée, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Singapour, d'Afrique du Sud, de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, ainsi que de la Commission européenne. Depuis 1990, plus de 8 500 chercheurs de plus de 70 pays ont été soutenus. Parmi ceux-ci, 29 lauréats HFSP ont reçu le prix Nobel .

Pour obtenir plus d'informations ou pour organiser des interviews, veuillez contacter Rachael Bishop, rédactrice scientifique et rédactrice en chef : [email protected]

L'International Human Frontier Science Program a son siège à l'adresse suivante :

12 quai Saint-Jean, 67000, Strasbourg, France

www.hfsp.org | Téléphone : +33 (0)3 88 21 51 23