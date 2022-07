Human Horizons enthüllt mehr über den ultra-futuristischen digitalen GT HiPhi Z

Außen ist der HiPhi Z mit dem weltweit ersten umlaufenden Star-Ring-ISD-Lichtvorhang an einem Personenkraftwagen ausgestattet, der aus 4066 einzelnen LEDs besteht, die mit den Fahrgästen, dem Fahrer und der Umgebung interagieren können. Die Türen verfügen über ein intelligentes interaktives ISD-System und eine drahtlose Ultrabreitband-Kommunikationstechnologie (UWB) mit einer Positionierung auf 10-cm-Ebene, die eine automatische Erkennung von Personen, Schlüsseln und anderen Fahrzeugen ermöglicht, was zu einer intelligenten Anpassung der Türöffnung in Bezug auf Geschwindigkeit und Winkel führt. Die aktiven Kühlergrillklappen („Active Air Grille Shutter", oder AGS) sind mit dem Heckspoiler und den Kotflügeln verbunden, um den Luftwiderstand des Fahrzeugs automatisch zu regulieren und den Auftrieb zu verringern und so die Gesamtleistung zu verbessern.

Im Inneren des Fahrzeugs befindet sich ein ultra-futuristisches, raumschiffartiges digitales Setup mit einer „digitalen Seele" in Form von HiPhi Bot, einem hochmodernen KI-Begleiter, der jeden Aspekt des Fahrer- und Passagiererlebnisses automatisch anpassen kann. Vom weichen Ultrasuede® Bio Galaxy-Stoff und der fließenden Ambiente-Beleuchtung über das Meridian-Audiosystem mit 23 Lautsprechern bis hin zu den Rennschalensitzen - das sensorische Erlebnis, sich im Inneren eines HiPhi Z mit Musik und Licht zu bewegen, ist einzigartig. HiPhi Bot nutzt nicht nur eine Kombination aus Beleuchtung, Berührung, Geräuschen und Düften, um eine immersive und beruhigende Umgebung zu schaffen, sondern ist auch in der Lage, mit den Fahrgästen zu interagieren. Er ist mit dem weltweit einzigen fahrzeugtauglichen Roboterarm mit 4 Freiheitsgraden (DOF) und 8 Richtungen ausgestattet, der sich in weniger als einer Sekunde vor- und zurückbewegen kann und eine Steuerungsgenauigkeit von bis zu 0,001 mm aufweist, so dass er eine Vielzahl feinfühliger Bewegungen geräuscharm ausführen kann.

Das innovative ADAS des HiPhi Z wird von dem selbst entwickelten HiPhi Pilot System angetrieben, das eine doppelte Redundanz für die sechs Hauptsysteme Computer, Wahrnehmung, Kommunikation, Bremsen, Lenkung und Energieversorgung bietet. Für zusätzliche Sicherheit nutzt der HiPhi Z einen NVIDIA Orin X Chip und das Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) QNX Neutrino, um mit 34 Sensoren und LiDAR-Technologie die Umgebung ständig zu scannen und assistiertes Fahren und Einparken sowie intelligentes Aufrufen über die Smartphone-App zu ermöglichen.

Der HiPhi Z, der in 3,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, verfügt über eine Vollaluminium-Vorderradaufhängung mit doppelten Querlenkern, eine Fünflenker-Hinterradaufhängung, eine Luftfederung und eine kontinuierliche Dämpfungskontrolle (CDC), um die dynamische Leistung kontinuierlich anzupassen. Der Wagen verfügt über eine Hinterradlenkung und ein IVC-Fahrdynamiksystem, das trotz seiner Länge von über 5 m einen Lenkeinschlag von 13,2 Grad ermöglicht, was einen Wendekreis ähnlich dem eines MINI Cooper erlaubt. Der HiPhi Z ist mit einem 120-kWh-Hochleistungsakku ausgestattet, der die Cell-to-Pack (CTP)-Technologie und Kühlflüssigkeiten nutzt, um die Wärme zu verteilen und Brände zu verhindern, während er eine Batterielebensdauer von bis zu 705 km bietet.

Der HiPhi Z wird zu einem Preis zwischen 89.000 und 129.000 USD erhältlich sein. Im Vorfeld der Bekanntgabe weiterer Details wird der HiPhi Z ab dem 6. Juli in Shenzhen ausgestellt, und es ist geplant, ihn in 11 wichtigen Großstädten zu präsentieren, um den Fans einen ersten Blick auf den ultra-futuristischen GT zu ermöglichen. Die offiziellen Markteinführungstermine sollen auf der Chengdu Auto Show im August bekannt gegeben werden, und interessierte Nutzer können über die HiPhi-Smartphone-Anwendung eine Probefahrt buchen.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854109/Photo_1_ID_0302a0534b76.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854112/Photo_2_ID_9f9c3bca672f.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons