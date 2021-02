Human Horizons HiPhi X Super SUV gewinnt IDA Gold Award

„Auf der Basis praktischer Innovation setzt IDA auf das Denken und das kulturelle Erbe, fördert unkonventionelle und konzeptionelle Ideen. Die Organisation zielt darauf ab, die Probleme des Lebens durch innovative Designsprache zu lösen und dem zukünftigen Leben ein neues Gesicht zu geben. Dies steht im Einklang mit dem Ansatz von Human Horizons für ästhetisches Design, direkten Zugang zu den Nutzern und echte Produkte", so James Shyr, Gründungspartner von Human Horizons und HiPhi Global Design Steering Committee.

Die 2007 gegründeten International Design Awards sind einer der renommiertesten Designpreise in den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr werden Tausende von Produkten von einem Team von Juroren geprüft und anhand einer Reihe von Kriterien wie Innovation, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit, Nutzen, Wirkung und mehr bewertet. IDA setzt sich auch für nachhaltiges Design ein und versucht, eine Autorität in der Anwendung von Design als Mittel zur Lösung konkreter Probleme zu sein, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Aufgeteilt in die fünf Disziplinen Architektur-, Innenraum-, Grafik-, Mode- und Produktdesign werden Gold-, Silber- und Bronze-Awards für herausragende Beiträge vergeben.

Nicolas Huet, Vizepräsident von HiPhi Design, bemerkte: „Die IDA lobt die Arbeit von verschiedenen Fakultäten, die aus der ganzen Welt kommen. Es ist extrem inspirierend zu sehen, wie viel Kreativität in Bereichen wie Architektur, Mode, Grafik, Produkt-Design gesammelt wird. Es ist eine Ehre und eine echte Genugtuung, zum höchsten Rang der Preisträger zu gehören."

Der HiPhi X ist das weltweit erste Serienfahrzeug, das die serienmäßig hergestellte, sichere, entwicklerfreundliche Human Oriented Architecture (SOA) von Human Horizons übernimmt, und das erste weltweit, das mit einem 5G-V2X-Technologie-Netzwerk ausgestattet ist. Im gesamten Fahrzeug sind mehr als 562 Sensoren installiert, die alle riesige Datenmengen über die Insassen, die Umgebung und eine Vielzahl von Fahrzeugparametern sammeln, analysieren und darauf reagieren. Der SUV enthält außerdem 307 elektronisch gesteuerte Aktuatoren, die in Verbindung mit der von Human Horizons entwickelten Middleware ein wirklich vernetztes, intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglichen die Open-Source-Softwareplattform und die umfassenden Entwicklungstools SOA-Partnern, Drittentwicklern und Anwendern die Erstellung neuer dynamischer Funktionen und Szenarien und bieten den Anwendern ein robustes, ständig wachsendes Anwendungsökosystem.

Optisch beeindruckend mit seiner schlanken H-SOA-Kompressorkarosserie und den einzigartigen Flügeltüren, ist der HiPhi X innen und außen sorgfältig gestaltet. Durch die Prinzipien des „Design defined by scenarios" verwischt das Fahrzeug die Grenze zwischen einem Hightech-Elektroauto der Neuzeit und einem Premium-Luxusfahrzeug. Das Ergebnis ist eine neue Fahrzeugklasse, TECHLUXE®. Zusätzlich zu seinem atemberaubenden Design ist der Innenraum mit nachhaltigem veganem Leder und recycelten Materialien ausgestattet, die die Umweltbelastung jedes Fahrzeugs verringern.

In Bezug auf die Leistung ist der HiPhi X mit zwei 220-kW-Motoren an der Vorder- und Rückseite sowie einer großvolumigen Batterie mit 97 Kilowattstunden ausgestattet. Er beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0-100 km/h, hat eine Reichweite von 550 km und einen Wendekreis, der dem eines viel kleineren Autos ähnelt. Der HiPhi X vereint modernste Technologie, luxuriöses Design und Produkte aus nachhaltiger Produktion und bereitet sich auf ein bahnbrechendes Jahr 2021 vor.

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

