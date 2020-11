Human Horizons und Dow stellen smarte ökologische Innovationen auf der China International Import Expo vor

Im Hinblick auf die Messe sagte der Gründer und Chairman von Human Horizons, Ding Lei: „Für Human Horizons hat die CIIE in den letzten drei Jahren eine wichtige Rolle dabei gespielt, auf internationaler Ebene neue Ressourcen und Wissen hinzuzugewinnen. Das Ergebnis: Drei Jahre später stellt Human Horizons der Welt einen neuen Höhepunkt bei der chinesischen intelligenten Fertigung vor, den HiPhi X."

Als führendes Unternehmen in den Bereichen intelligente Mobilität und Automobiltechnologie demonstrierte Human Horizons seine Positionierung als Innovations- und Entwicklungsmotor der Branche auf der Messe an der Seite des strategischen Partners Dow Inc. Die beiden Unternehmen haben eine gemeinsame Vision und Begeisterung für Innovation. Ihre Zusammenarbeit begann Anfang 2018 und wurde durch einen Besuch des CEO von Dow Inc., Jim Fitterling, am Hauptsitz von Human Horizons in Schanghai, angestoßen. Seitdem wurden mehrere gemeinsame Innovationsseminare abgehalten, um diese Innovationsbegeisterung in die Tat umzusetzen. Einige wichtige Entwicklungen, die in den HiPhi X - dem weltweit ersten entwicklungsfähigen Super-SUV - einflossen sind, resultierten daraus.

Auf der diesjährigen CIIE 2020 war der von Human Horizons und Dow Inc. gemeinsam entwickelte „Akustikschaum" zu sehen. Dieser Schaum ist das Ergebnis von fast drei Jahren gemeinsamer Arbeit und wurde speziell zur Verbesserung der Akustik im Fahrzeuginneren entwickelt. Das Produkt isoliert effektiv die akustische Umgebung im Inneren des HiPhi X und eliminiert praktisch die akustische NVH-Hohlraumresonanz. Durch den Schaum verbessert sich das Qualitätsgefühl und -erlebnis für den Endbenutzer. Automatisierte Maschinen kommen bei der Produktion zum Einsatz, wodurch diese sichererer und effizienterer wird. Die durch den Einsatz des Schaums leichter gemachten Fahrzeuge weisen die gleiche oder sogar bessere Fahrzeugsicherheit in Bezug auf Steifigkeit, Tragfähigkeit, Säulen- und Balkenstabilität und Crashverhalten auf.

Ebenfalls auf der CIIE vorgestellt wurde eine weitere gemeinsame Innovation: Das neue wärmeleitende Batteriematerial der TC-Serie mit einer um 20% geringeren Dichte als herkömmliche Wärmeleitpads. Dieses Material ist leicht und hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es erfüllt selbst die strengsten internationalen Normen für elektrische Premium-Smartfahrzeuge. Die Erfüllung der strengen Anforderungen an die Sicherheit der Batterie verleihen ihr hervorragende feuer- und flammhemmende Eigenschaften. Durch diese hochmodernen Sicherheitsinnovationen im HiPhi X ist der Super-SUV eine extrem sicherere Mobilitätslösung und nicht nur ein Hightech-Elektrofahrzeug.

Informationen zur Marke HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein E-Fahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion. Durch die Verwendung von veganem Leder und dem Einsatz von recycelbaren Materialien weist dieser SUV eine hohe Umweltverträglichkeit auf.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328391/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328392/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons