Humane lance l'Ai Pin, le début d'une nouvelle ère pour les appareils d'IA personnelle

SAN FRANCISCO, 12 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Humane Inc a dévoilé aujourd'hui l'Ai Pin : le premier appareil portable et plateforme logicielle conçu pour exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle (IA). L'Ai Pin marque un nouveau départ pour la technologie personnelle grand public en offrant aux utilisateurs la possibilité de transporter une IA partout avec eux sous une forme inédite, conversationnelle et sans écran. L'Ai Pin sera disponible à la commande aux États-Unis à partir du 16 novembre, à partir de 699 $ pour le système complet.

Repenser l'interaction

L'Ai Pin transforme fondamentalement notre façon d'interagir avec l'IA. Exprimez-vous naturellement, utilisez le pavé tactile intuitif, montrez des objets, faites des gestes, ou interagissez via l'écran Laser Ink innovant projeté sur votre paume. Cette interface utilisateur unique, dépourvue d'écran, a été conçue pour se fondre en arrière-plan tout en vous offrant la puissance de l'IA de manière fluide et multimodale.

Une intégration transparente

L'Ai Pin s'intègre harmonieusement à votre quotidien, améliorant vos interactions avec le monde qui vous entoure.

Conçu pour gérer à la fois le simple et le complexe, l'Ai Mic optimise la recherche, localise et contextualise rapidement ce que vous recherchez. La messagerie alimentée par l'IA peut rédiger des messages dans votre tonalité de voix, tandis que la fonction « Catch Me Up » filtre votre boîte de réception. De nouvelles expériences musicales alimentées par l'IA prennent vie grâce à un partenariat avec TIDAL*, et l'appareil photo alimenté par l'IA vous aide à immortaliser des souvenirs importants.

Parmi une liste croissante de capacités, l'Ai Pin peut également remplir le rôle d'interprète en langues étrangères et soutenir vos objectifs nutritionnels en identifiant les aliments via la vision par ordinateur. À mesure que l'appareil et la plateforme évolueront avec les futures mises à jour, les possibilités offertes évolueront également.

Cosmos : un système d'exploitation innovant pour l'ère de l'IA

Cosmos représente le système d'exploitation de Humane pour l'ère de l'IA, fusionnant des technologies intelligentes avec une interaction intuitive et une sécurité avancée. Un tout nouveau cadre logiciel d'IA, l'Ai Bus, anime l'Ai Pin et élimine la nécessité de télécharger, gérer ou lancer des applications. Au lieu de cela, il comprend rapidement vos besoins et vous connecte instantanément à l'expérience ou au service d'IA adéquat.

Toujours plus de puissance... et de style

L'Ai Pin est disponible en trois couleurs (Eclipse, Equinox et Lunar) et présente un design unique en deux parties : l'ordinateur principal et un bloc de batterie. Ceux-ci sont reliés magnétiquement et alimentés sans fil à travers les vêtements, offrant la possibilité de porter l'appareil Ai Pin de diverses manières. Grâce à son système d'alimentation en continu, les utilisateurs peuvent échanger la batterie d'appoint en déplacement, assurant une utilisation ininterrompue et une autonomie tout au long de la journée.

Une technologie de pointe

Malgré ses dimensions compactes, l'Ai Pin concentre une véritable puissance technologique. Il est alimenté par un processeur Snapdragon®™ avec un moteur d'IA dédié Qualcomm®, assurant des performances rapides et fiables nécessaires pour les interactions avec l'IA. L'Ai Pin est équipé d'une caméra RVB ultra-large, d'un capteur de profondeur et de capteurs de mouvement lui permettant de percevoir le monde comme vous le faites. Un haut-parleur personnel unique crée une enveloppe sonore qui offre à la fois intimité et volume selon les besoins, et l'Ai Pin peut également se connecter à des écouteurs via Bluetooth.

La confidentialité au cœur du dispositif

La confidentialité et la transparence sont essentielles avec l'Ai Pin. Le dispositif ne s'active qu'après l'engagement de l'utilisateur et n'utilise pas de système « d'écoute en mode veille », garantissant qu'il n'écoute ni n'enregistre en permanence. Ai Pin est équipé d'un voyant de confiance bien visible, géré par une puce de confidentialité dédiée, qui indique quand ses capteurs sont actifs. Si ce capteur est compromis, l'Ai Pin se déconnectera et nécessitera une intervention professionnelle de la part de Humane.

Une gestion centralisée avec Humane.center

Pour gérer et accéder à vos données, notamment photos, vidéos et notes, l'Ai Pin se connecte à Humane.center. Cette plateforme agit comme le point central de votre dispositif, assurant une interaction fluide de la configuration à l'utilisation quotidienne. Lors de l'achat d'Ai Pin, les utilisateurs sont invités à s'inscrire via un portail confidentiel et protégé, ce qui permet à l'appareil d'ajuster ses services en fonction des préférences individuelles.

Des collaborations uniques

Les partenariats exclusifs de Humane avec Microsoft et OpenAI offrent à l'Ai Pin l'accès à certains des modèles et des plateformes d'IA les plus puissants au monde, jetant les bases pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités à mesure que la technologie progresse. L'Ai Pin est un dispositif autonome et n'a pas besoin d'être jumelé à un smartphone ou à un autre appareil compagnon. Pour assurer le service sans fil de l'Ai Pin, Humane a lancé son propre MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) connecté par le biais de son partenaire exclusif aux États-Unis, T-Mobile.

Un tarification et une offre d'abonnement complète

L'Ai Pin est disponible à partir de 699 $ pour le système complet. Cela englobe le dispositif, deux amplificateurs de batterie, un tapis de charge, un étui de charge, un câble et un adaptateur. Pour 24 $ par mois, l'abonnement Humane propose un numéro de téléphone dédié pour votre Ai Pin ainsi que des appels, des SMS et des données illimités. Cet abonnement comprend également un stockage sur le cloud et un accès total à la gamme croissante de services propulsés par l'IA de Humane, sans aucune restriction quant au nombre de requêtes que vous pouvez formuler.

L'appareil pour un futur alimenté par l'IA

Humane s'engage à créer un futur où l'IA s'intègre de manière transparente dans tous les aspects de notre vie et améliore nos expériences quotidiennes. Le lancement de l'Ai Pin marque le commencement de ce parcours et le début d'un nouveau chapitre enthousiasmant dans l'univers de la technologie personnelle alimentée par l'IA.

Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, co-fondateurs de Humane : « L'Ai Pin représente la concrétisation de notre vision visant à intégrer l'IA dans le tissu de la vie quotidienne, améliorant nos capacités sans éclipser notre humanité. Nous sommes heureux de dévoiler enfin le fruit de notre travail et celui de l'équipe de Humane au cours des quatre dernières années. Pour nous, l'Ai Pin n'est que le début ».

Sam Altman, PDG d'OpenAI : « Nous croyons en un avenir où l'intelligence artificielle amplifie le potentiel humain, et Humane partage cette vision. Nous sommes fiers de collaborer avec eux pour exploiter l'IA et redéfinir notre interaction avec la technologie... et le monde ».

Eric Boyd, vice-président du service Corporate AI Platform chez Microsoft : « Notre partenariat avec Humane incarne l'engagement d'Azure à soutenir des idées innovantes. L'approche innovante de Humane en matière de technologie est en parfait accord avec notre mission visant à permettre et à soutenir des solutions révolutionnaires ».

John Saw, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez T-Mobile : « Chez T-Mobile, nous aspirons à être les meilleurs pour connecter les clients à leur monde, et cet appareil Ai Pin marque une avancée significative vers un avenir plus connecté, alimenté par l'IA. Nous sommes ravis que notre réseau facilite cette nouvelle expérience centrée sur l'IA que Humane développe ».

Jeffrey Torrance, vice-président principal et directeur général chez Connected Smart Systems Qualcomm Technologies, Inc. : « Notre partenariat avec Humane reflète notre engagement à être pionnier dans des technologies qui redéfinissent les frontières de l'innovation. Snapdragon alimente des dispositifs intégrés de manière intuitive dans le quotidien. Notre collaboration avec Humane témoigne d'une détermination partagée à rendre l'IA accessible partout grâce à une informatique intelligente et supérieure ».

Jesse Dorogusker, PDG de TIDAL : « Chez TIDAL, nous aspirons à élever le niveau des expériences d'écoute pour les fans et sommes enchantés d'être la première plateforme musicale à s'intégrer avec le Ai Pin de Humane. Nous avons travaillé en partenariat avec Humane pour introduire une manière fluide pour les fans d'interagir avec la musique où qu'ils soient. Les clients peuvent utiliser leur Ai Pin pour écouter de la musique en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent, et trouver les pistes TIDAL appropriées pour améliorer ce moment ».

