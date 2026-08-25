Humanity propose l'analyse de l'âge biologique aux États-Unis via questhealth.com

Aux États-Unis, les particuliers peuvent désormais intégrer les informations issues de la recherche en laboratoire fournies par Humanity Biological Age à certains tests de profil de santé achetés via la plateforme de tests à l'initiative du consommateur de Quest

LONDRES, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Humanity Health Inc. (« Humanity »), société spécialisée dans la science de la longévité, et Quest Diagnostics (NYSE : DGX) ont annoncé aujourd'hui que Humanity Biological Age, le modèle de Humanity, scientifiquement validé permettant de mesurer l'âge biologique à partir des résultats d'analyses de biomarqueurs, est désormais disponible pour la première fois aux États-Unis via questhealth.com, la plateforme de tests à l'initiative des consommateurs de Quest.

Humanity co-founders Pete Ward and Michael Geer. Humanity Biological Age is now available in the U.S. for the first time through questhealth.com.

Les particuliers ont désormais la possibilité de choisir le module complémentaire Humanity Biological Age lors de l'achat de certains tests de profil de santé sur questhealth.com, notamment : Elite Health Profile (profil de santé Elite), les profils de santé des hommes et des femmes, ainsi que le profile Fitness Profile — Elite, sans qu'aucun prélèvement sanguin supplémentaire ne soit nécessaire. Après avoir effectué un prélèvement dans le cadre d'un profil de santé dans l'un des quelque 2 000 centres de soins de Quest situés aux États-Unis, les clients peuvent télécharger leurs résultats d'analyses de Quest directement sur la plateforme de Humanity. Le module complémentaire Humanity Biological Age sera proposé au prix de 29 $ sur questhealth.com.

Le rapport Humanity Biological Age fournit aux individus une estimation scientifiquement validée de leur âge biologique, calculée à partir de leurs résultats d'analyses, ainsi que leur différence d'âge, qui indique dans quelle mesure cette estimation diffère de leur âge chronologique. Pour ceux qui réalisent les tests plusieurs fois ont également la possibilité de voir l'évolution de cette différence au fil du temps. Le rapport identifie les systèmes de l'organisme qui influencent le résultat, notamment les systèmes cardiovasculaire, métabolique, hépatique, rénal, sanguin, immunitaire et inflammatoire, hormonal, ainsi que la santé osseuse et minérale. Chacun est exprimé en nombre d'années qu'il ajoute ou soustrait au résultat de l'âge biologique. Le rapport contient également des informations générales sur les habitudes de vie liées à l'âge biologique.

L'âge biologique est un indicateur du bon fonctionnement de l'organisme d'une personne, plutôt que du simple nombre d'années qu'elle a vécues. Développé en collaboration avec l'Imperial College de Londres, Humanity Biological Age transforme les biomarqueurs mesurés lors des analyses sanguines de routine en un chiffre unique et facile à comprendre. Il correspond à l'âge biologique sur lequel chacun peut s'appuyer pour agir et suivre son évolution au fil du temps.

Humanity Biological Age repose sur des travaux de recherche publiés dans la revue à comité de lecture Communications Biology, une publication du Nature Publishing Group. Le modèle a été entraîné à partir de données portant sur plus de 306 000 participants à la UK Biobank suivis pendant 11,6 ans en moyenne, puis validé sur une cohorte distincte. D'après les données recueillies par Humanity, 83 % des personnes interrogées ont déclaré que leur résultat d'Humanity Biological Age les inciterait à améliorer leur mode de vie, et 80 % ont indiqué qu'elles avaient l'intention de refaire le test dans un délai de six à douze mois afin de vérifier si les changements apportés se reflétaient dans leur âge biologique.1

Avec ce lancement, Humanity Biological Age est désormais disponible dans cinq pays, et d'autres marchés suivront.

« Humanity est ravi de proposer pour la première fois son test Humanity Biological Age aux consommateurs américains via questhealth.com », a déclaré Pete Ward, cofondateur et PDG de Humanity. « Jusqu'à présent, très peu de personnes avaient accès à une mesure rigoureusement validée de l'âge biologique. Notre mission est de redonner un milliard d'années de santé au monde d'ici la fin de la décennie, ce qui implique de mettre ces connaissances à la disposition du plus grand nombre, à commencer par les personnes qui effectuent déjà une prise de sang. »

« Quest s'attache à proposer des solutions qui permettent à chacun de prendre sa santé en main », a déclaré Richard Adams, vice-président senior et directeur général de la division Grand public chez Quest Diagnostics. « Alors que l'intérêt pour la prévention et le bien-être ne cesse de croître, notre collaboration avec Humanity, qui vise à fournir des informations novatrices fondées sur des analyses de laboratoire grâce au rapport Humanity Biological Age, peut inciter les gens à adopter une attitude plus proactive vis-à-vis de leur santé. »

Le rapport Biological Age étant fourni par Humanity, il est important que les acheteurs prennent connaissance des conditions générales d'Humanity relatives à ce rapport. Quest n'est pas en mesure de procéder à un remboursement pour les tests et/ou les rapports fournis par des tiers tels que Humanity. Le rapport Biological Age est une offre dédiée au bien-être général.

1 Enquête de satisfaction menée par Humanity auprès des clients d'un laboratoire partenaire existant, 2026. Données internes.

À propos de Humanity

Humanity est une entreprise spécialisée dans les sciences de la longévité qui développe des indicateurs précis et accessibles du vieillissement humain et de l'état de santé général. Son modèle d'âge biologique basé sur l'analyse sanguine, développé en collaboration avec l'Imperial College de Londres et publié dans Communications Biology, une revue du Nature Publishing Group, permet de transformer les analyses sanguines de routine en une estimation scientifiquement validée de l'âge biologique. Humanity collabore avec les principaux groupes de laboratoires à travers le monde afin de faire profiter des millions de personnes de ces informations, et s'est donné pour mission de redonner au monde un milliard d'années de santé d'ici la fin de la décennie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur humanity.health.

Contacts avec les médias

Humanity : Pete Ward, [email protected], +44 795 655 0544

Quest : Amanda Rivera, [email protected], (973) 520 2800

Humanity Biological Age est un indicateur de bien-être et de santé préventive. Il ne s'agit pas d'un outil de diagnostic et ne constitue en aucun cas un avis médical ni ne remplace le jugement clinique. Ces résultats doivent être pris en compte dans le cadre d'une évaluation clinique complète.