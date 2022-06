Humatics et Hitachi Rail STS sont les finalistes du RailTech Innovation Award 2022 pour l'amélioration du système CBTC grâce à la solution de positionnement par fusion de capteurs de Humatics

WALTHAM, Massachussetts, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Humatics et Hitachi Rail STS sont finalistes du RailTech Technology & Design Innovation Award 2022 pour leur système de navigation ferroviaire Humatics (HRNS) déployé à Naples, en Italie. Le projet a révélé les améliorations possibles par rapport aux systèmes d'odométrie traditionnels du système CBTC (Communication Based Train Control). Les lauréats seront dévoilés à RailTech Europe à Utrecht, aux Pays-Bas, le 21 juin 2022.

Le HRNS est le système de navigation le plus performant du secteur, basé sur des algorithmes de fusion de capteurs qui exploitent les meilleurs capteurs afin de résoudre les problèmes de navigation délicats. La technologie à bande ultra large (UWB) et les capteurs tels que les unités de mesure inertielle (IMU) et le système mondial de navigation par satellite (GNSS) sont associés afin de fournir des données précises sur la position, la direction, la vitesse et l'accélération à des systèmes tels que le CBTC, le Positive Train Control (PTC) et le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS).

« Le déploiement du HRNS avec Hitachi à Naples a été une avancée incroyable pour les deux équipes. Nous avons surmonté de nombreux défis, notamment une pandémie mondiale qui a nécessité un déploiement entièrement à distance, et avons prouvé la pertinence du remplacement de l'odométrie traditionnelle par notre solution de fusion de capteurs nouvelle génération. Nous sommes très reconnaissants et touchés d'avoir été nommés innovateurs RailTech et nous avons hâte de raconter notre histoire à RailTech 2022 en juin. » - Shawn Henry, PDG de Humatics.

Le groupe Digital, Innovation & Lumada (DI&L) d'Hitachi Rail STS se concentre sur la recherche de technologies nouvelle génération qui révolutionneront l'industrie ferroviaire et des transports en commun. Hitachi considère le positionnement des trains comme un enjeu essentiel pour améliorer et réduire le coût global des systèmes de positionnement traditionnels. Hitachi a mis au défi les jeunes entreprises de technologie ferroviaire de proposer des solutions innovantes pour ces systèmes et a sélectionné Humatics pour leur proposition technique et rentable, qui sera mise à l'épreuve sur la piste d'essai d'Hitachi à Naples.

Le HRNS a été déployé par l'équipe d'Hitachi sur 1,5 km de piste et sur un véhicule d'essai pendant 10 jours, Humatics assurant une assistance entièrement à distance. Cette installation rapide a permis une intégration simple et efficace du système CBTC. Le HRNS a fait l'objet d'une étude rigoureuse qui s'est terminée par une évaluation formelle des performances sur deux jours. À l'issue du projet, Hitachi a estimé que les performances techniques et l'exécution collaborative du projet étaient un grand succès.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://humatics.com/mobility_solutions/ ou contactez [email protected].

SOURCE Humatics Corporation