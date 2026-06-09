Humboldt Seed Company et Marley Family lancent deux nouvelles variétés de graines de cannabis

La marque de cannabis mondialement reconnue rend hommage à Bob Marley en lançant les graines de cannabis Redemption et One Love.

SAN FRANCISCO, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Humboldt Seed Company (HSC), le plus grand fournisseur de graines de cannabis sous licence de Californie, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec la famille Marley pour lancer les graines de cannabis Redemption et One Love dans le monde entier, rendant ainsi hommage à l'héritage de Bob Marley en matière d'unité, de résilience et d'impact culturel.

Bob Marley One Love cannabis seeds

« Redemption et One Love sont spéciaux », a déclaré Benjamin Lind, cofondateur et directeur scientifique de HSC. « Les graines elles-mêmes sont une capsule temporelle, conservant l'essence des variétés jamaïcaines ancestrales que Bob lui-même aurait fumées, mais elles ont été mises à jour pour le marché moderne d'aujourd'hui.

Machel Emanuel, botaniste à l'Université des Indes occidentales, à Mona, en Jamaïque, les cultivars représentent un ajout exceptionnel au catalogue HSC.

Redemption - Un cultivar à dominante Indica issu des légendaires Lamb's Bread, SFV OG et Don Carlos, qui associe des effets calmes et euphoriques à des arômes d'herbes et à un profil nuancé de pin, d'agrumes et d'essence acidulée.





- Un cultivar à dominante Indica issu des légendaires Lamb's Bread, SFV OG et Don Carlos, qui associe des effets calmes et euphoriques à des arômes d'herbes et à un profil nuancé de pin, d'agrumes et d'essence acidulée. One Love - Un cultivar de type Sativa issu des génétiques Westmoreland Pineapple, Stoopid Fruits et Mango Sherbert, caractérisé par un profil brillant d'ananas et de mangue mûre avec des nuances de bonbons et des effets vibrants et stimulants.

Les deux cultivars produisent des rendements d'extraction de produits frais congelés supérieurs à 3 % en moyenne.

« Dela faisait longtemps qu'on attendait cela », a déclaré Cedella Marley, PDG du Bob Marley Group of Companies, chanteuse lauréate d'un Grammy, auteur, designer et fille de Marley. « L'équipe de HSC travaille à perfectionner ces cépages depuis leur premier projet de sélection en Jamaïque en 2017. L'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques de sélection rigoureuses et durables et la collaboration avec les agriculteurs de Nine Mile ont conduit à la création de Redemption et One Love, en hommage à l'héritage de mon père et à son lien avec la communauté et le cannabis en tant que sacrement. »

À propos de Humboldt Seed Company

Fondée en 2001, Humboldt Seed Company est une marque patrimoniale de Californie du Nord qui fournit des génétiques de cannabis de qualité aux cultivateurs commerciaux et aux particuliers dans les États légalisés des États-Unis et sur les marchés internationaux, notamment en Europe, en Jamaïque, à Saint-Vincent, à Antigua, en Uruguay, au Brésil, en Argentine, au Canada et au Royaume-Uni.

Pour plus d'informations, consultez le site humboldtseedcompany.com.

À propos de Marley Merchandising LLC

La marque Marley honore les valeurs intemporelles de Bob Marley en unissant les gens du monde entier sous la bannière de One Love. Marley Merchandising, LLC, une entité de la famille Marley détenue à 100 %, possède, concède sous licence et commercialise un portefeuille de marques de consommation Marley dans le monde entier, notamment : House of Marley, Marley Beverage Co, Marley Natural®, Marley Kitchen®, Marley Coffee® et Bob Marley®. Pour plus d'informations, visitez le site bobmarley.com et @bobmarley sur les médias sociaux.

Contact presse

Jaana Prall

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