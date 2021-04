Humboldt Seed Company s'associe à Nymera pour offrir aux marchés canadiens et mondiaux les premières graines de cannabis féminisées et certifiées biologiques au monde

Pro-Cert est accréditée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour fournir une certification par une tierce partie au Régime Bio-Canada (RBC) et à ses accords d'équivalence. Cette protection, ainsi que l'expertise acquise par le fondateur et PDG de Humboldt Seed Company, Nathaniel Pennington, après des décennies de chasse aux phénotypes et de développement génétique dans le comté de Humboldt et ailleurs, est désormais disponible sous la forme de plusieurs variétés remarquables, dont Apple Blossom Auto, Magic Melon Auto, All Gas OG, Royal Highness, Vanilla Frosting, Trainwreck et Blueberry Muffin, pour n'en citer que quelques-unes.

« Nous sommes ravis de partager avec le monde entier une partie de l'héritage des variétés de cannabis issue de Humboldt », a déclaré Ben Lind, directeur scientifique de Humboldt Seed Company. Lind a passé sa carrière immergé dans la culture et la sélection du cannabis en Californie du Nord, où sa passion pour la sauvegarde des variétés artisanales comprend l'utilisation de la génétique ancienne comme base pour créer les souches du futur.

Le cofondateur et PDG de Nymera, Rick Gill, dont le travail dans l'industrie du cannabis depuis 2016 comprend une expérience pratique de la culture, a commenté : « nous sommes extrêmement fiers d'avoir établi un partenariat avec Humboldt Seed Company pour permetrre aux cultivateurs de cannabis canadiens et internationaux d'avoir accès à leur génétique incroyable. Nous reconnaissons et apprécions le haut niveau de soin et de professionnalisme que Humboldt Seed Company accorde à la production de semences. Leurs talents particuliers, qui ont rendu la marque si exceptionnelle, sont ceux que nous voulons imiter. »

ANC, dont le siège est situé dans la province d'Alberta, s'occupera des relations avec les commissions provinciales et de la distribution en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. « Lorsque j'ai commencé à cultiver, Humboldt Seed Company a été la première graine que j'ai achetée », a déclaré Tairance Rutter, vice-présidente du développement commercial chez ANC. « Avoir l'opportunité d'introduire leur patrimoine génétique sur le marché licite a été un moment fort de ma carrière. »

À propos de Humboldt Seed Company

Humboldt Seed Company est une marque issue d'un patrimoine située en Californie du Nord qui propose des produits génétiques de haute qualité aux cultivateurs à grande échelle et aux cultivateurs autonomes, avec des opérations satellites dans des États légalisés à travers les États-Unis. Après 20 ans de recherche pionnières et d'amélioration génétique, ils intègrent désormais leurs gammes de graines stables et leurs souches spécialisées très recherchées sur les marchés licites du monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site https://humboldtseedcompany.com/.

À propos de Nymera

Nymera se spécialise dans la production de fleurs entières de la plus haute qualité, fraîchement congelées, riches en terpènes et prêtes à être extraites. Leur équipe de maîtres cultivateurs est fière d'offrir au marché canadien des variétés spécialisées présentant un fort potentiel terpénique, certifiées biologiques Pro-Cert et cultivées dans leur ferme de Westwold en Colombie-Britannique.

Pour plus d'informations, consultez le site https://nymera.com/.

Contact presse : Jaana Prall, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1489891/Humboldt_Seed_Company_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1489975/Nathaniel_Pennington.jpg

