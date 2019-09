Humorista Goiano cai nas graças de famosos sertanejos

São quase 100 vídeos - que ele mesmo produz, atua e edita - exaltando o estilo de vida, os costumes e as peculiaridades do povo goiano. Para seus seguidores nas redes sociais, o humorista, mostra como é o seu cotidiano, pelos Stories, nos Estados Unidos, com o seu inseparável chapéu de caubói e a já famigerada camisa xadrez em preto e vermelho. "Comecei a gravar estes vídeos por conta da saudade que tenho de casa e das coisas mais importantes da vida, minha família e a comida. Tenho muita saudade de comer pamonha e pequi!", confidencia Jacques.

Conhecido pelo jargão ´´I'm bão e ocê´´, Vanier já participou de várias entrevistas para portais famosos do Brasil e, também, já foi convidado para participar de comerciais e eventos de diversas marcas. Hoje, a vida do rapaz mudou radicalmente, vivendo em uma ponte aérea constante entre os EUA e o Brasil, ele divide seu tempo entre a sua vida como engenheiro civil, em Orlando e a vida de um já famoso humorista, em Goiânia.

Os posts de Jacques também chamou a atenção de alguns famosos, principalmente do meio musical sertanejo. Dentre eles, ´´O Embaixador´´, Gusttavo Lima, que repostou um dos vídeos de Jacques em que ele parodiava a música "Apelido Carinhoso". Trata-se de uma produção com a participação especial de sua namorada, a Katy Jane, também interpretada por ele. O vídeo teve uma incrível repercussão nas redes sociais. "Quando ele repostou meu vídeo eu nem acreditei!", conta o humorista. Depois desta ação do cantor, Jacques ganhou ainda mais notoriedade, o que valeu, recentemente, um encontro entre os dois nos bastidores da Festa do Peão de Barretos. Rodolffo, da dupla Israel e Rodolffo, ficou tão fã dos conteúdos de Jacques que chegou a participar de um de seus vídeos, o que também ajudou a alavancar a carreira do humorista. Não raro, Marília Mendonça, Thiago Brava, Felipe Araújo, Eduardo Costa, a dupla João Neto e Frederico e outros gigantes da música sertaneja deixam seus comentários nas redes sociais de Jacques.

Vanier só tende a crescer na carreira, não só pelo talento, carisma e dedicação, outro fator que contribui para o sucesso do humorista é o de que ele está muito bem assessorado pelo escritório Officina de Estrelas, da empresária Maris Tavares, já renomada no mundo artístico. "O Jacques foi um presente para nós! Já o conhecia pelos vídeos nas redes sociais e logo percebi que o seu talento é genuíno!", salienta Maris.

Esse moço da roça, de sorriso largo e cativante, ainda tem muito para apresentar para o grande público. De Goiás para o mundo, Jacques Vanier vai mostrar para todos que pamonha, arroz com pequi e caldo de cana podem muito bem fazer parte do menu de qualquer restaurante estrelado de um grande chef.

Colunista: Maris Tavares

FONTE: OFICINA DAS ESTRELAS

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/970907/FOTO_JACQUES_VANIER.jpg

