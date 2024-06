Hunan TV publie "Singer 2024" et invite des stars mondiales de la musique à découvrir les traditions orientales

CHANGSHA, Chine, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- "Singer 2024" sur Hunan Satellite TV Mango TV a rassemblé des talents musicaux du monde entier dans le contexte d'une "belle diversité" de la communauté de la culture musicale. La formation de départ de "Singer" avec Chanté Moore, une chanteuse des États-Unis, et Faouzia, une chanteuse nord-africaine marocaine, a transmis le charme sans frontières de la musique avec différents styles de chansons sur la scène de "Singer". Pendant leur participation au programme en Chine, elles ont profondément compris la culture chinoise, découvert le charme urbain et mené un échange culturel intense ainsi qu'un apprentissage mutuel avec les chanteurs chinois et le public.





Hunan TV "Singer 2024“ embracing diverse cultures

Les fans chinois enthousiasmés par les talents internationaux et leurs chansons

Sur la scène des quatre épisodes diffusés, Chanté Moore a relevé un défi audacieux avec la version rock 'n' roll de "Wrecking Ball", enflammant toute la scène avec une performance dynamique et remportant avec succès le championnat. Sa voix unique et son interprétation passionnée ont non seulement fait ressentir aux chanteurs en ligne le "pouvoir de la musique", mais ont également conquis de nombreux spectateurs.





La star internationale montante Faouzia, qui a remporté la maîtrise hebdomadaire de "Singer 2024" pendant deux semaines consécutives, a rafraîchi à plusieurs reprises la compréhension du public de son style musical. En repensant à sa performance précédente sur scène, chaque chanson de Faouzia a montré la compréhension multi-niveaux de la musique par les nouvelles forces émergentes nées après 2000 dans l'industrie musicale et a gagné de nombreux fans. Il y a plus de 160 sujets de recherche les plus populaires à son sujet sur l'ensemble du réseau, et le nombre total de sujets de communication a atteint 2,5 milliards.





Découvrir la culture chinoise authentique à travers la musique

Ce concours musical international n'est pas seulement une collision au niveau musical, mais aussi une profonde intégration du multiculturalisme. En tant que formation de départ, Chanté Moore et Faouzia ont développé un grand intérêt pour la culture traditionnelle chinoise et les coutumes populaires pendant le concours. Elles ont non seulement exploré les rues de Changsha et goûté à la beauté de la cuisine du Hunan, mais ont également visité à plusieurs reprises des rues anciennes avec une culture locale et une vie quotidienne animée, partageant les paysages gastronomiques de Changsha sur leurs plateformes de médias sociaux à l'étranger et appelant davantage d'amis à visiter la Chine.

À l'occasion du traditionnel festival chinois des bateaux-dragons, Chanté Moore et Faouzia ont également porté des costumes Han chinois dans un style nouveau et ont vécu de près les coutumes populaires du festival des bateaux-dragons. Lors de la préparation des Zongzi, Chanté Moore a exprimé sa grande admiration pour la culture ethnique chinoise. Dans une interview exclusive avec China Daily, elle a également appelé davantage d'étrangers à venir en Chine et à découvrir la culture chinoise avec une attitude humble et studieuse.

La diffusion de "Singer 2024" a suscité de nombreuses discussions à travers le monde en raison des performances émotionnelles de nombreux chanteurs internationaux. La diffusion à l'étranger a continué de croître. Les données en direct de l'application Mango TV International ont augmenté de manière continue. Le nombre total de lectures de contenus officiels sur les plateformes de médias sociaux à l'étranger a dépassé les 12,4 millions, couvrant plus de 100 millions d'utilisateurs.

Contact : He Yang

Tél. : 0086-18627680260

E-mail : [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=PCVvEWcujyo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2258709/4750755/Hunan_tv_Logo.jpg