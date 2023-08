Hunters conclut un partenariat stratégique avec Kudelski Security pour révolutionner les opérations de sécurité

Dans le cadre de ce partenariat, Kudelski Security intégrera la plateforme SOC de Hunters dans la chaîne de valeur de son Cyber Fusion Center afin de renforcer ses services MDR et d'offrir à ses clients une plus grande sécurité.

NEWTON, Massachusetts, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- La société de cybersécurité , Hunters a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique.avec Kudelski Security dans le but d'aider les entreprises à renforcer leur cyberrésilience et à révolutionner leurs opérations de sécurité. Dans le cadre de ce partenariat, Kudelski Security intégrera la plateforme SOC de Hunters dans la chaîne de valeur de son Cyber Fusion Center (CFC, centre de cyber fusion) afin de renforcer ses services MDR et d'obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité.

La plateforme SOC de Hunters ingère, normalise et analyse les données provenant de toutes les sources de sécurité et IT/OT. S'appuyant sur la plateforme de Data Lake Snowflake pour l'échelle et la performance, Hunters facilite le stockage, la connexion et le traitement d'énormes quantités de données par les équipes de sécurité afin de fournir des analyses pointues. La plateforme offre des capacités de détection et d'investigation intégrées, transparentes et régulièrement mises à jour, en s'appuyant sur une corrélation sophistiquée entre les sources de données, des modèles de détection AI/ML, des investigations assistées par GPT et un regroupement intelligent des alertes en fonction de leur contexte de menace unique. La plateforme réduit le coût et la complexité des opérations de sécurité et minimise le temps nécessaire pour comprendre, répondre (MTTR) et contenir les menaces réelles.

Ce partenariat intervient alors que de plus en plus d'entreprises sont frustrées par les modèles de coûts inapplicables, les longs processus d'intégration des données et les capacités de détection limitées des anciens SIEM. Par ailleurs, les-risques cyber continuent d'impacter les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, nécessitant une surveillance continue et des mesures de défense complètes allant au-delà des simples outils de prévention. Reconnaissant cette tendance critique de l'industrie, Kudelski a pris les devants en joignant ses forces à celles de Hunters pour développer une solution unique qui se situe à la pointe de l'innovation technologique en matière de SOC.

Les organisations qui ne disposent pas d'un SOC à part entière génèrent une télémétrie importante, qui nécessite l'examen et le contrôle d'experts, ainsi qu'une action rapide en cas de violation de la sécurité. La demande pour des connaissances opérationnelles approfondies et de technologies uniques est au cœur de cette mission pour une solution commune. Les clients pourront capitaliser sur la synergie unique entre l'expérience décennale de Kudelski Security, une équipe d'experts de classe mondiale et une portée globale, combinée à la technologie de pointe de Hunters.

« Hunters et Kudelski Security repense la manière dont la technologie peut permettre aux services MDR de s'attaquer de front à des problèmes tels que l'échelle, la fatigue des alertes, l'automatisation et la transparence. Nous sommes ravis que Kudelski Security considère la plateforme SOC de Hunters comme un élément clé des services révolutionnaires qu'ils offrent à leurs clients et qui leur permet de gérer le risque toujours croissant des cyberattaques. Personnellement, j'aimerais remercier les dirigeants de Kudelski d'avoir fait confiance à notre plateforme et d'avoir adopté l'approche novatrice de Hunters pour moderniser le flux de travail du SOC », a déclaré Uri May, CEO et co-fondateur de Hunters.

« Grâce à la combinaison de la plateforme SOC de Hunters et de nos services MDR primés 24/7, nos clients seront en mesure de conserver autant de données qu'ils le souhaitent, de maximiser leurs investissements existants en matière de sécurité et d'obtenir une meilleure visibilité sur l'ensemble de la surface d'attaque pour une correction plus rapide », déclare Jacques Boschung, SVP & Head of Kudelski Security. « Ce partenariat est essentiel pour concrétiser notre engagement à offrir une expérience client totale et de qualité, et pour aider nos clients à réduire les risques et à renforcer leur cyber-résilience. »

