获释时收到预付卡 可能致使权利受集体诉讼案影响

华盛顿州塔科马2022年2月7日 /美通社/ -- 这起诉讼是关于什么？ 法院将该诉讼认定为一起代表那些于2016年10月20日后任何时间或2013年10月20日后任何时间，从华盛顿州拘留所获释但未获得释放卡替代方案以在释放时取回财物的人士而提起的集体诉讼。原告系两名个人，他们被提供的释放卡需要收取费用，以取回其在拘留所受拘时托管的财物。 这两名原告声称，《电子资金转移法》禁止向没有申请激活释放卡的人士发放此卡。 他们声称，只有在充分披露释放卡的适用条款和条件后，方可发放已激活的此卡。 他们还声称，根据《电子资金转移法》，对该卡收费属违法行为。 被告否认上述主张，并声称其行为合法。

这起集体诉讼代表哪些人？ 法院裁定，该集体诉讼委托人包括：自2016年10月20日以来的任何时间在美国存在以下情形的所有人士：（1）被关押在监狱、惩戒所、拘留中心或任何其他执法设施；（2）在获释时有权要求归还被没收的财物或保留在囚犯账户中的款项；（3）从Keefe Commissary Network, LLC、Rapid Investments, Inc.和/或Cache Valley Bank收到预付借记卡，且该卡需缴纳费用并受到限制；（4）没有得到其他归还财物的替代方案。 若被关押在华盛顿州监狱、惩戒所、拘留中心或任何其他执法设施，则集体诉讼期将延长至2013年10月20日以来的任何时间。

您有哪些选择？ 如果您属于集体诉讼委托人，则必须选择是否参与此项集体诉讼。如果参与集体诉讼并就该集体诉讼得到钱财或福利，那么您将被告知如何分享您有资格享受的任何福利。您将受到法院作出的所有命令和判决约束（无论是否有利），并且您无法就本案中有争议的索赔主张起诉被告。如果您想参与集体诉讼，目前无需采取任何行动。

如果您不想参与集体诉讼，则必须发送一封信件，要求退出集体诉讼。有关提出此请求的说明，请访问以下网站或拨打以下免费电话号码。您必须于2022年4月25日之前寄出请求退出集体诉讼的邮件。 如果退出集体诉讼，您就不能从这起诉讼中获得任何钱财或利益，但您将不受本案中任何命令或判决的约束。

如果您不退出集体诉讼，Sirianni Youtz Spoonemore Hamburger PLLC律师事务所将免费代您提起诉讼。 您也可以根据自身意愿自己聘请律师，但需要自己聘定和支付律师费用。

有关您与该诉讼相关权利的信息，请致电1-855-604-1646或访问www.PrisonReleaseCardClassAction.com。

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