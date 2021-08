Huobi faz parceria com a Settlement Network para oferecer serviços "fiat-to-crypto" na América Latina

LONDRES, 20 de agosto de 2021 /PRNewswire/ --A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje sua nova parceria com a Latamex, o gateway de produto de negociação de criptomoedas para moedas fiat da Settle Network com foco na América Latina. A partir de hoje, usuários na Argentina, Brasil e México poderão utilizar o serviço Quick Buy/Sell da Huobi para comprar bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) e EOS diretamente com pesos argentinos (ARS), reais (BRL) e pesos mexicanos (MXN) por meio de transferência bancária.

O anúncio ocorre no momento em que a Huobi está ampliando seus serviços na América Latina, onde a tecnologia blockchain e as criptomoedas estão em ascensão meteórica. De acordo com um recente relatório, cerca de quatro em cada dez pessoas (37%) na América Latina e no Caribe afirmaram que estão planejando utilizar criptomoedas no próximo ano. Embora a ascensão do internet banking e da tecnologia fintech tenha ajudado a reduzir o número de adultos não bancarizados em todo o mundo, um grande número de pessoas—muitas delas na América Latina—não tem acesso a serviços financeiros.

"Mais de 600 milhões de pessoas vivem na América Latina e muitas delas já estão familiarizadas com o universo de blockchains e criptomoedas. Dessa forma, ampliar nossa presença nessa região é uma progressão natural à medida que expandimos nossos serviços para atender às necessidades das pessoas em todo o mundo", disse Jeff Mei, diretor de estratégia global da Huobi. "Nosso objetivo é preencher a lacuna entre as moedas fiat e as criptomoedas para traders em toda a região para criar a experiência de negociação fiat-para-cripto mais rápida e eficiente possível."

A Latamex oferece processos de conformidade regulatória local, ajustando a infraestrutura para operar em total conformidade com as leis e regulamentações locais. A empresa disponibiliza identificação de clientes, monitoramento de transações e recursos de rastreamento necessários para operações fiat-para-cripto.

Como comprar criptomoedas com a Huobi e a Latamex

Para comprar criptomoedas com suas moedas locais, os usuários precisam acessar o site da Latamex para finalizar seus pedidos. A partir daí, eles podem ir a qualquer banco para concluir a transferência. Após receber um e-mail de confirmação, os usuários irão adquirir os ativos de criptomoedas em suas carteiras da Huobi.

Durante o primeiro mês de serviço da empresa, os usuários na Argentina, Brasil e México poderão desfrutar de taxas zero em cada compra direta de criptomoedas utilizando ARS, BRL e MXN.

Para mais informações, acesse https://blog.hbg.com/.

FONTE Huobi

SOURCE Huobi