Huobi Global lança gateway fiat-to-crypto para usuários de real brasileiro

SÃO PAULO, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou hoje um novo gateway de negociação de moeda fiduciária (fiat) para criptomoeda para seus usuários do real brasileiro (BRL), em colaboração com o Capitual, um banco digital híbrido. Com esse gateway, a Huobi Global tem como objetivo oferecer a seus usuários brasileiros uma experiência rápida e flexível quando comprarem ativos digitais com seus saldos fiduciários.

Utilizando esse canal, os usuários poderão comprar ativos digitais diretamente com seu saldo em reais. Não haverá taxas adicionais ou taxas de transação se fizerem um depósito por meio de transferência bancária on-line ou do serviço de compra/venda rápida na plataforma da Huobi Global.

"Temos o prazer de colaborar com o Capitual apresentando um novo gateway de negociação de fiat com cripto para que nossos usuários brasileiros consigam depositar reais por meio do sistema bancário on-line. Aproveitando os amplos conhecimentos e as funções de gestão e conformidade de riscos do Capitual, esperamos oferecer uma plataforma confiável e direta à nossa comunidade latino-americana, para que ela possa negociar com facilidade e tranquilidade", disse Ciara Sun, vice-presidente da Huobi Global Markets.

"O acordo do Capitual com a Huobi Global está alinhado com nossa estratégia comercial de oferecer aos investidores brasileiros de criptomoedas um acesso prático e fácil para trocar várias moedas fiduciárias instantaneamente", disse Gustavo Rezende, diretor de operações do Capitual.

A Huobi Global suporta gateways fiat-to-crypto para seis moedas fiduciárias: euro (EUR), rublo russo (RUB), hryvni ucraniano (UAH), tenge do Cazaquistão (KZT), libra britânica (GBP) e real brasileiro (BRL). A integração apresenta um novo ponto de acesso para usuários no Brasil que desejam entrar no espaço das criptomoedas.

Para promover o novo canal, a Huobi Global lançará uma campanha de depósitos em BRL de 6 a 19 de setembro. Os primeiros 800 usuários podem ganhar 3 HUSD cada um se fizerem um depósito de pelo menos 300 reais e realizarem uma negociação mínima de 300 BRL, ou 10 HUSD cada um se o depósito e a negociação forem superiores a mil reais.

