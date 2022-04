Huobi Global lança o CandyDrop para dar aos traders a chance de ganhar airdrops de tokens gratuitos

No primeiro evento "CandyDrop", da Huobi, o participante terá a oportunidade de ganhar airdrops de Scream (SCREAM) e SpookySwap (BOO) gratuitos

LONDRES, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje o lançamento do CandyDrop, um novo programa de recompensas que oferece aos usuários a oportunidade de ganhar airdrops de tokens gratuitos. A Huobi Global está implementando o programa para estimular as atividades dos traders e ampliar seu portfólio de ativos.

Para ser elegível para os eventos do CandyDrop, os usuários precisarão ter pelo menos 100 USDT em volume médio diário de negociação nos três dias anteriores à inscrição nos eventos. Uma vez inscritos, os usuários participarão de um sorteio para ter a chance de ganhar uma parte do total de prêmios em tokens.

"À medida em que continuamos desenvolvendo o ecossistema Huobi com novas listagens e parceiros, estamos sempre procurando maneiras de melhor engajar e recompensar nossos usuários", disse Du Jun, cofundador da Huobi. "O CandyDrop criará novas oportunidades de lucro para os usuários, ao mesmo tempo em que impulsionará a fidelidade à marca, beneficiando tanto os usuários quanto os projetos. Estamos empenhados em construir um vasto ecossistema de ativos digitais que seja inclusivo e acessível aos usuários do mundo todo."

Os eventos anteriores da Huobi provaram ser populares entre um grande número de investidores, oferecendo-lhes acesso a novos projetos interessantes. O novo programa CandyDrop permitirá que os usuários ganhem airdrops de tokens recém-listados sem que eles precisem deter tais tokens com antecedência.

Os tokens alocados aos grupos de prêmios variarão de acordo com a campanha. Alguns dos sortudos usuários poderão ganhar mais de um tipo de token durante um evento. Os eventos do CandyDrop serão realizados até cinco vezes por semana, oferecendo aos usuários muitas oportunidades de participar dos airdrops de tokens gratuitos.

1º CandyDrop da Huobi

O primeiro evento CandyDrop da Huobi será iniciado em 14 de março de 2022 com Scream (SCREAM) e SpookySwap (BOO). Os participantes poderão se inscrever para ter a chance de concorrer a parte dos prêmio em SCREAM e BOO.

O Scream é um protocolo de empréstimo que oferece soluções peer-to-peer totalmente descentralizadas, transparentes e sem titularidade. A SpookySwap é uma exchange descentralizada automatizada de criação de mercado para a rede Fantom Opera.

Período de inscrição : das 17h de 14 de março de 2022 às 17h de 17 de março de 2022 (UTC+8)

: das 17h de 14 de março de 2022 às 17h de 17 de março de 2022 (UTC+8) Link do evento: https://www.huobi.com/en-us/topic/flashback/h5

Como bônus, os usuários podem clicar em "Up chances" (Aumentar suas chances) para responder um questionário e aumentar suas chances em até 30% (bônus máximo). O total de prêmios será distribuído igualmente entre todos os ganhadores.

O sorteio começará imediatamente após o término do período de inscrição, e os resultados do sorteio serão anunciados dentro da hora seguinte. Um total de 12 mil usuários poderá ganhar os airdrops de tokens gratuitos.

Para mais informações sobre as regras do evento CandyDrop, clique aqui.

Sobre o Huobi Group

O Houbi Group, como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de blockchain central e promover a integração da tecnologia de blockchain com outros setores. O Huobi Group estendeu seus produtos e serviços a blockchains públicas, trading de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisas de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema digital global investindo em mais de 60 empresas a montante e a jusante do setor de blockchain.

FONTE Huobi

SOURCE Huobi