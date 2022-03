Huobi Global lança plataforma de transmissão ao vivo Huobi Live. O programa inaugural será transmitido em 28 de março

LONDON, 22 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais bolsas de ativos digitais do mundo, anunciou hoje o lançamento da Huobi Live, uma plataforma integrada de transmissão ao vivo no aplicativo Huobi Global. Para iniciar o lançamento, a Huobi Live realizará sua sessão inaugural de streaming na segunda-feira, 28 de março, às 20:00 (GMT+8).

A Huobi Live foi projetada para aumentar o engajamento dentro e fora da comunidade Huobi Global, fornecendo comentários meticulosos e selecionados sobre as tendências de mercado e investimento. O conteúdo transmitido ao vivo na Huobi Live consistirá em uma mistura de programas oficiais apresentados por especialistas da Huobi e sessões informais apresentadas por um ecossistema de influenciadores. Sessões selecionadas de transmissão ao vivo serão transmitidas simultaneamente nos canais oficiais Huobi Global no YouTube e no TikTok.

Um novo canal para os criadores engajarem o público

A Huobi Live abrirá um novo canal para influenciadores e criadores de conteúdo para engajar os seguidores novos e antigos. Influenciadores e criadores de conteúdo poderão configurar seus próprios canais, aumentar seu público e até recompensar os espectadores com incentivos.

Dentro do ecossistema Huobi, os criadores de conteúdo poderão alcançar mais de dezenas de milhões de usuários e seguidores em vários canais. A Huobi Live representará uma colaboração estreita com criadores de conteúdo para aumentar seu público e produzir conteúdo de qualidade. A Huobi Live também planeja incentivar os criadores, recompensando-os com até 60% das taxas de negociação incorridas pelos novos usuários que eles se referem à plataforma Huobi Global.

Detalhes da Sessão Inaugural da Huobi Live

Para o lançamento da Huobi Live, especialistas de mercado da Huobi apresentarão um programa inaugural ao vivo com o convidado Brad Varnell, fundador do Canal do YouTube Infinite Crypto, em 28 de março:

Tópico

Tendências atuais do mercado, impacto do aumento das taxas de juros e opções para investidores

Data e Hora

Segunda-feira, 28 de março de 2022, 20:00-20:30 (GMT+8)

Apresentadores

Diane Monceret , Huobi Global

, Huobi Global

Jorden Tan , Huobi Global

, Huobi Global

Brad Varnell , fundador do canal Infinite Crypto no YouTube

, fundador do canal Infinite Crypto no YouTube Como assistir

O público interessado pode assistir a sessão inaugural ao vivo clicando no botão Huobi Live no aplicativo oficial da Huobi Global para Apple e Android para dispositivos móveis ou na versão do site para celular. A sessão também poderá ser assistida nos canais oficiais da Huobi Global no YouTube e no Tik Tok .

"Com as rápidas mudanças no setor de criptomoedas, os investidores precisam se manter a par dos últimos acontecimentos ou correm o risco de ficar para trás, e a Huobi Live existe para atender a essa necessidade", disse Du Jun, cofundador da Huobi Global. "Ter especialistas respeitados do setor compartilhando suas opiniões valiosas ao longo da transmissão ao vivo capacitará nossos usuários a se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado e a tomar as decisões de investimento mais ideais que enriquecerão sua jornada com criptomoedas."

Os criadores de conteúdo que desejarem de fazer parceria com a Huobi Global para lançar seus próprios canais na Huobi Live podem enviar um e-mail para [email protected].

Sobre o Grupo Huobi

O Grupo Huobi, uma empresa líder mundial em blockchain, foi fundado em 2013 para fazer avanços na tecnologia central de blockchain e promover a integração da tecnologia de blockchain com outras indústrias. O Grupo Huobi expandiu seus produtos e serviços para blockchains públicos, negociação de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisa de ativos digitais e muito mais. O Grupo Huobi estabeleceu um ecossistema digital global através do investimento em mais de 60 empresas a montante e a jusante em todo o setor de blockchain.

FONTE Huobi

SOURCE Huobi