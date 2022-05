Huobi Global lanceert een campagne om het groeiende ecosysteem te demonstreren en nieuwe gebruikers te bereiken

LONDEN, 4 mei 2022 /PRNewswire/ -- Huobi Global, een van 's werelds toonaangevende beleggingsplatforms voor cryptovaluta's, kondigt de lancering aan van zijn nieuwste campagne om nieuwe gebruikers te stimuleren om aan hun crypto-avontuur te beginnen en de voordelen van het ecosysteem te ervaren.

Het herstel van de wereldwijde economie heeft geworsteld met nieuwe golven van Covid-19-infecties, uitdagingen in de toeleveringsketen en stijgende grondstofprijzen. In deze omstandigheden staat de Amerikaanse dollar als 's werelds reservevaluta onder druk. Terwijl de Amerikaanse dollar instabiel blijft, zoeken mensen vanzelfsprekend naar alternatieve beleggingsmogelijkheden om zich in te dekken tegen de stijgende inflatie en de rentetarieven.

Met zijn gedecentraliseerde, onveranderlijke en anonieme kenmerken, hebben crypto-activa snel een brede acceptatie en acceptatie gegenereerd met 'blue chip'-bedrijven, particuliere instellingen, vermogensbeheerders en het grote publiek.

Volgens de recente gegevens van de Bank voor Internationale Betalingen zijn tal van landen over de hele wereld bezig met het bestuderen of uitgeven van cryptovaluta's, en verankeren ze strategische bronnen als goud, diamanten of olie.

Om nieuwe gebruikers een basiskennis te bieden van het investeren In digitale activa en de voordelen te ervaren die het kan brengen, heeft Huobi Global een campagne gelanceerd met de naam: Stort en Handel.

Vanaf vrijdag 29 April 2022 kunnen nieuwe gebruikers van Huobi Global zich registreren en $ 100 USDT storten op hun spot-account en één transactie voltooien (niet minder dan 100 USDT) om in aanmerking te komen voor een exclusieve beloning.

De beloningen worden geleverd met een waardeopslagkaart met een waarde van 240 USDT en een 'APY booster'-waardebon van 25%. De opgeslagen waardekaart kan worden gebruikt om transactiekosten af te trekken, terwijl de coupon kan worden gebruikt om een 10-daagse USDT-storting te doen met het totale bedrag dat is gelimiteerd op 10.000 USDT. Gebruikers die de taken binnen 48 uur uitvoeren, kunnen ook dubbele beloningen winnen.

"De groei en innovatie die uit de crypto-sector komen, zijn ongeëvenaard en we worden nog steeds als vroeg in het maximaliseren van het echte potentieel en het wereldwijde bereik. De nieuwste campagne van Huobi Global toont onze uitgebreide producten, diensten en het ecosysteem, terwijl nieuwe gebruikers worden geholpen bij het beleggen in cryptovaluta's", aldus Du Jun, mede-oprichter van Huobi.

Huobi Global is een van de weinige cryptovalutabeurzen die in de wereldwijde top tien staat voor zowel spot- als derivatenhandel. Huobi heeft een track record van negen opeenvolgende jaren aan activiteiten. Huobi Global bedient tientallen miljoenen gebruikers in 160 landen over de hele wereld en biedt diensten voor spot, derivaten, NFT's, vaste depositoproducten en meer.

Om deel te nemen aan de campagne of om meer informatie te krijgen, kunt u hier terecht.

Over Huobi Group

Als een mondiaal toonaangevend bedrijf in de blockchain-sector werd Huobi Group in 2013 opgericht met een missie om doorbraken te ontwikkelen in de belangrijkste blockchain-technologie en de integratie van blockchain-technologie in andere sectoren. Huobi Group heeft zijn producten en diensten uitgebreid in publieke blockchains, de handel in digitale activa, wallets, mining pools, eigen investering, incubatie, onderzoek naar digitale activa en meer. Huobi Group heeft een wereldwijd ecosysteem voor de digitale economie opgebouwd door te investeren in meer dan 60 upstream- en downstream-bedrijven in de blockchain-sector.

