Huobi lista LOVE em Primelist e apoia a visão de estilo de jogo "Enjoy to Earn" (divirta-se para ganhar) do DEESSE

LONDRES, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje seu décimo evento Primelist, oferecendo a seus usuários acesso exclusivo ao projeto GameFi Deesse e seu token LOVE ao listá-lo na Huobi Global. O Deesse é um jogo de RPG ou CPG, habilitado para blockchain, que permite que jogadores ganhem tokens e NFTs enquanto jogam. Os usuários da Huobi Global podem se qualificar para uma alocação retendo ativos (HT ou USDT) e negociando-os por bilhetes na plataforma.

O atrativo do GameFi hoje é seu conceito de "Play to Earn" (jogar para ganhar). Os jogadores podem não apenas nivelar e lutar nos jogos, mas também obter uma fonte de renda real ao venderem seus tokens, equipamentos e outros ativos de NFTs coletados em mercados. No entanto, esses jogos não têm a ressonância emocional que muitos usuários procuram. Para resolver o problema, o Deesse incentiva um modelo de jogar chamado "Divirta-se para ganhar", por meio do qual tokens NFT e equipamentos no jogo podem ser aprimorados para aumentar sua raridade e os tornar fontes de novos conteúdos para os jogadores no mundo virtual. A listagem do LOVE reflete a confiança da Huobi na equipe de desenvolvedores do DEESSE e seu potencial de crescimento futuro.

O décimo evento Primelist contará com um novo modelo para os participantes obterem acesso a novas listagens de tokens. A partir das 16h (horário de Hong Kong) em 12 de janeiro, os usuários serão elegíveis para uma alocação no preço de abertura se reterem e negociarem ativos para bilhetes alocados durante o período do evento (de 8 de janeiro às 11h a 12 de janeiro às 16h, HKT.) Outros usuários que não participam do Primelist também podem comprar tokens LOVE na Huobi Global após a listagem. Para saber mais, clique aqui.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representa altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de negociar. Leia nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081 .

Sobre o Huobi Group

O Houbi Group, como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de blockchain central e promover a integração da tecnologia de blockchain com outros setores. O Huobi Group estendeu seus produtos e serviços a blockchains públicas, negociação de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisa de ativos digitais e muito mais.

