Huobi Primelist lista GMPD, impulsionando planos da GamesPad de construir o ecossistema definitivo de gaming, NFTs e metaverso

LONDRES, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje seu sétimo evento Primelist, oferecendo a seus usuários a oportunidade de ganhar uma cobiçada alocação de tokens GMPD após sua listagem em 21 de dezembro de 2021. O GMPD é um token da GamesPad, uma empresa que está construindo um ecossistema de gaming, NFTs e metaverso por meio de seu launchpad para jogos emergentes. Os usuários globais da Huobi podem se classificar para uma alocação se forem titulares de tokens da Huobi, ou podem esperar até o dia da listagem para entrar na fila de bilhetes numerados.

O sétimo evento Primelist reflete a confiança da Huobi Global na visão e planos de crescimento de longo prazo da GamesPad. A GamesPad utilizará a listagem para financiar o crescimento de seu launchpad, reunindo um agregador e marketplace de NFTs, uma incubadora de jogos, um agregador de rendimentos em cadeia cruzada, staking e farming pools e um estúdio interno de desenvolvimento de games.

A plataforma incubará games de blockchain, oferecendo orientação sobre arrecadação de fundos, desenvolvimento, marketing e execução, além de intermediar apresentações para o desenvolvimento de negócios e possíveis parcerias. A GamesPad dará aos investidores de varejo a oportunidade de investir nesses games sob condições que estão no mesmo nível das empresas de capital de risco. A GamesPad recebeu investimentos de empresas como Polygon, Kenetic Capital e Sanctor Capital.

Desde o início de novembro, a Huobi Global vem lançando eventos Primelist para apoiar projetos emergentes que estão causando impacto na comunidade global de blockchain. Ao mesmo tempo, a empresa está oferecendo a seus usuários o tão cobiçado acesso a novas listagens de tokens.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representa altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de negociar. Leia nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081 .

Sobre o Huobi Group

O Houbi Group, como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de blockchain central e promover a integração da tecnologia de blockchain a outros setores. O Huobi Group estendeu seus produtos e serviços a blockchains públicas, negociação de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisa de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema digital global investindo em mais de 60 empresas a montante e a jusante no setor de blockchain.

FONTE Huobi

