Huobi Primelist lista tokens DIO, financiando desenvolvimento do principal jogo de sobrevivência da Fracture Labs

LONDRES, 27 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje seu oitavo evento Primelist, oferecendo a seus usuários a oportunidade de ganhar uma cobiçada alocação de tokens DIO após sua listagem em 28 de dezembro de 2021. DIO é um token do desenvolvedor de jogos Fracture Labs, que lançará, em 2022, o Decimated, seu principal jogo de sobrevivência multijogadores baseado em blockchain. Os usuários da Huobi Global podem se beneficiar de uma alocação se forem titulares de tokens da Huobi, ou podem esperar até o dia da listagem para entrar na fila de bilhetes numerados.

A listagem do DIO na Huobi Global financiará o desenvolvimento do Decimated e de um marketplace de NFTs; uma parte dos lucros irá para a modalidade play-to-earn (jogar para lucrar), airdrops e recompensas no jogo. A Fracture Labs, que está sediada na Estônia, iniciou o desenvolvimento do Decimated em 2018 e lançou uma venda privada de tokens em outubro de 2021. Em novembro de 2021, a empresa arrecadou uma rodada de USD 3,5 milhões de uma série de financiadores, incluindo a Alameda Research, a Huobi Ventures e a Cryptology AG.

Desenvolvido com base no mecanismo de jogos Unreal, o Decimated apresenta um extenso mundo aberto em que os jogadores podem se unir a outros para procurar saques, angariar recursos para negociar, lutar contra criaturas, conquistar território e muito mais. Os itens, veículos e estruturas do game são cunhados na blockchain e continuam a existir até serem sucateados ou destruídos. Os jogadores podem concluir tarefas e missões para ganhar tokens DIO, que sustentam a economia do game e podem ser usados para negociar itens no jogo.

Desde o início de novembro, a Huobi Global vem lançando eventos Primelist para apoiar projetos emergentes e oferecer acesso cobiçado a novas listagens de tokens para seus usuários.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representa altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de fazer trading. Leia nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

Sobre o Huobi Group

O Huobi Group, como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia blockchain central e promover a integração da tecnologia blockchain com outros setores. O Huobi Group estendeu seus produtos e serviços a blockchains públicas, trading de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação de projetos, pesquisas de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema digital global investindo em mais de 60 empresas a montante e a jusante no setor de blockchain.

FONTE Huobi

