Hurb apresenta: Panamá, o destino latino que oferece tudo que o brasileiro gosta

SÃO PAULO, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Na América Central, o Panamá é conhecido pela sua importância para o comércio mundial. Afinal, seu famoso canal é praticamente uma parada obrigatória para todos os navios cargueiros, que cortam caminho atravessando o continente americano. Mas o país tem muito mais a oferecer do que uma simples parada comercial. Ele é uma das apostas do Hurb para quem procura natureza e modernidade sem precisar voar para muito longe. A empresa de tecnologia com a maior plataforma de viagens online no Brasil compartilha os motivos que podem colocar uma visita ao país entre as metas de viagem para os próximos anos.

Uma estreita faixa de terra que liga dois territórios maiores, o Panamá é um pequeno país de 75 mil km² entre a Costa Rica e a Colômbia, que abrange mais de 1400 ilhas, contando com mais de 2 mil quilômetros de belíssimas praias. Tendo o espanhol como língua nativa, o destino faz parte da América Latina e está a poucas horas do Brasil: há voos diretos para o país com partida do Rio de Janeiro e de São Paulo que duram 7 horas. A diferença de fuso horário em relação à Brasília é mínima, adiantada em duas horas. E por mais que a moeda oficial do país seja o balboa, sua equivalência de valor ao dólar americano faz com que a opção internacional seja a mais usada.

Sem exigência de visto ou seguro-viagem, a entrada é facilitada para brasileiros. Entre os únicos requisitos, opassaporte precisa ter três meses de validade no mínimo, e é preciso apresentar também os certificados de vacinação de febre amarela, 10 dias antes da viagem, e de Covid-19, com pelo menos duas doses atestadas pelo Conecte SUS. Preencher a declaração de saúde online também é uma etapa obrigatória para aqueles que desejam aterrissar no destino.

A localização estratégica desse território se deve a uma peculiaridade geográfica: o estreito país funciona como uma fronteira entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Para a rota comercial navegável, representa um atalho - em vez de contornar 15 mil km do continente sul-americano, as embarcações podem apenas cruzar os cerca de 80 km de extensão do Canal do Panamá . Ostentando uma engenharia perspicaz há quase 110 anos, o sistema de eclusas consegue levantar os navios 26 metros acima do nível do mar para cortar o país. A partir do seu mirante, aberto ao público diariamente, é possível observar o método em ação para entender como seu sistema funciona e é mantido por anos. Trata-se de uma verdadeira aula em campo, assistir os navios enormes atravessando o canal no passeio guiado.

Mas o Panamá é muito mais do que uma mera passagem ou escala, oferecendo experiências incríveis, que resultam na combinação entre território, povo e influências globais. Viajantes que buscam imersões na natureza, uma nova gastronomia, uma metrópole vibrante e um centro de compras para todos os orçamentos, encontram na capital o destino de férias perfeito.

Paisagens inexploradas

Banhado pelo Oceano Pacífico e pelo mar caribenho, o litoral panamenho ainda é pouco explorado pelo setor turístico, o que faz de suas praias cercadas pela selva vibrante e pelo mar cristalino recantos praticamente intocados. Partindo da capital - Cidade do Panamá -, onde não há praias para banho, é possível visitar o arquipélago de San Blas , formado por mais de 300 ilhas, por meio de um trajeto de cerca de duas horas e meia. Já na província de Bocas del Toro, bem próxima da Costa Rica, mais ilhas de mata virgem possibilitam a prática do mergulho e o contato com as palafitas, moradias suspensas sobre as águas que caracterizam o local. O voo da capital para as ilhas dura apenas 45 minutos e custa em média US$100. A uma hora e meia de ferry boat da cidade do Panamá, Las Perlas são mais uma opção para quem busca relaxar observando vistas paradisíacas.

O Golfo do Panamá, por sua vez, oferece águas mornas para quem busca se banhar na praia, mas seu maior atrativo é a variedade na vida marinha. Essa biodiversidade tornou o país em um ponto conhecido pela pesca desportiva. Como na prática da pesca como esporte o objetivo é fisgar o peixe, não usá-lo para consumo ou comercialização, o animal é devolvido à água. Logo, essa atividade controlada não causa impacto à biodiversidade do destino, onde ainda é possível observar baleias no período de julho a outubro, com destaque para o mês de setembro.

Para os mais interessados em conhecer as peculiaridades da natureza panamenha, a trilha Espiritu del Bosque proporciona uma oportunidade de interagir com a floresta tropical e sua fauna e flora selvagens, com apoio de um guia especializado. O visitante pode encontrar preguiças, tatus e diferentes espécies de pássaros coloridos, além de aprender detalhes sobre a história desse solo fértil, de onde já se colheu banana, café, cacau e borracha.

Quatro curiosas espécies de macacos regionais podem ser admiradas na excursão para a Ilha dos Macacos . A visita de barco pelo rio Chagres e pelo lago Gatún ao local apresenta aos turistas os capuchinhos de cara branca, bugios, micos e macacos noturnos de barriga acinzentada. Aqueles com perfil aventureiro podem aproveitar o Valle de Antón , cidade caracterizada pelas montanhas por estar situada na cratera de um vulcão extinto. No vale, o rapel nas cachoeiras é indicado para quem busca grandes emoções.

Culinária e bons preços

O Panamá também agrada em um quesito que os turistas sempre buscam: a gastronomia. O país costuma emplacar restaurantes na lista dos 50 melhores na América Latina. No ano passado, o Maito foi o destaque, na 6ª posição. Com arquitetura e decoração que realçam sua regionalidade, o chef Mario Castrellon utiliza os sabores típicos do país para criar pratos deliciosos. Os frutos do mar, pescados frescos da região, são a estrela do cardápio marcado pelo viés latino contemporâneo.

Os brasileiros apaixonados pelo café e sua cultura também podem aprender muito nesse destino, responsável pelo grão favorito dos japoneses - o Geisha. A variedade conquistou premiações devido ao seu aroma floral e paladar doce frutado, além de acidez, doçura e corpo equilibrados e especificidades que fazem do solo panamenho ideal para o seu cultivo. A experiência de degustação da bebida - que passa por sabores de bergamota, manga, pêssego e mel - promete surpreender.

Para descobrir o que há de mais tradicional e autêntico na cultura gastronômica local, o show folclórico com jantar inclui apresentações de dança e música. Enquanto um menu estrelado por banana da terra, mandioca e café é servido, o entretenimento fica por conta de ritmos, como a cumbia e a salsa, e performances de danças como o zaracunde, com influência africana, e El Punto, de origem espanhola.

Na busca de uma noite mais animada, vale visitar o Ocean Sun Casino. Mas, aqui, a ideia não é jogar e sim visitar os restaurantes do espaço. À noite, o Macondo oferece jantares deliciosos em um buffet sofisticado, enquanto o Panaviera agrada com seus petiscos e coquetéis, que acompanham música ao vivo e a vista do 66º andar do prédio. No bar mais alto da cidade, a dica é chegar cedo para ver o pôr do sol.

Encontro entre antigo e moderno

E se você ficou surpreso com a altura desse prédio, saiba que ele não é o único a compor a paisagem da Cidade do Panamá. Os arranha-céus que ultrapassam os 200 metros de altura dominam o local. Cerca de 70 deles são apenas sedes de bancos. Essa característica garante ao centro desse país latino ares de Dubai - conhecido por alguns como "Dubai das Américas".

Para fazer compras, dois pólos modernos se destacam pelos bons preços, principalmente para produtos eletrônicos, roupas de marca e cosméticos. Reunindo lojas locais e globais tanto para quem busca economizar quanto para aqueles dispostos a gastar mais, o Allbrook Mall é tão grande que inclui até um hotel, além de uma grande oferta de restaurantes e cafés. Já o Multiplaza Pacific conta com mais opções para quem busca marcas de alto padrão, como Gucci. Entre as grandes representantes do mercado de luxo, os preços são similares aos praticados em Miami.

Fazendo o contraponto às construções mais modernas da capital, o centro histórico da Cidade do Panamá, conhecido como " Casco Viejo ", foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Imóveis, praças, igrejas e ruelas instalados no século XVII caracterizam o bairro, que também concentra espaços importantes para a história do local, entre eles, o Museu do Canal, o Palácio Presidencial e o Museu de História.

Com todas as dicas do Hurb sobre que programação fazer no Panamá, falta só garantir sua viagem. Neste mês, a travel tech completa 12 anos e oferece oportunidades exclusivas para os brasileiros que desejam explorar o turismo nacional e internacional. Com um povo que consegue ser tão hospitaleiro quanto o brasileiro, o país da América Central tem tudo para ser um destino incrível para conhecer uma nova cultura e entrar na sua wish list de viagens.

