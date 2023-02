Hurb: destino carnavalesco, os astros explicam a paixão de Salvador pela folia

A predominância do elemento fogo no mapa astral da cidade ressalta a criatividade, a alegria e o entusiasmo característicos do seu povo e cultura

SÃO PAULO, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Carnaval oficial de Salvador está prestes a começar. De 16/02 a 21/02, os trios elétricos vão tomar as ruas da cidade, acompanhados por cerca de 800 mil turistas, segundo estimativa da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). A cidade aparece no top 10 destinos nacionais com maior quantidade de reservas em hotéis para o período da folia, segundo os dados do Hurb, mostrando sua força turística na comemoração de uma das maiores festas nacionais. A empresa de tecnologia com a maior plataforma de viagens online no Brasil buscou na astrologia respostas para entender a relação entre a cidade e o evento, com ajuda da astróloga Pam Ribeiro, conhecida pelo perfil @abruxapreta no Instagram.

Com sol em Áries, Salvador brilha como o elemento fogo. O signo é ainda regido pelo planeta Marte, símbolo da ação e da energia. Não é à toa que a cidade é conhecida pelas festas, sendo um dos principais destinos da maior delas - o Carnaval. Para a folia, o destaque são os circuitos Barra-Ondina e Campo Grande, onde os trios elétricos desfilam ao longo das avenidas. No primeiro, são quatro quilômetros que ligam o Farol da Barra ao monumento As Meninas do Brasil, passando pelos camarotes de frente para a praia do Porto da Barra. Já o segundo circuito - que na verdade é o mais antigo de Salvador - conta com 6 km e percorre a Avenida Sete de Setembro, passando pelo Forte de São Diogo e pela Praça Castro Alves.

Ivete Sangalo abre o evento com um trio elétrico no dia 16/02 só para a pipoca - ou seja, sem a corda que limita o espaço privilegiado próximo ao trio para as pessoas que compraram os abadás, que caracterizam a folia de rua baiana. Nos dias seguintes, Léo Santana, Saulo, Xanddy Harmonia, Baiana System e Os Mascarados, puxados pela cantora Larissa Luz, também garantem a alegria dos pipocas na cidade. Entre as opções com abadá, o tradicional Bloco Timbalada faz a festa no sábado e no domingo de Carnaval (18 e 19/02), com a participação de Carlinhos Brown, Xexéu, Patricia Gomes e mais estrelas.

Voltado para a ação, a cidade fundada no período de áries não tem tempo a perder e, por isso, está sempre em movimento. Dois eventos tradicionais que reforçam essa impaciência são Fuzuê e Furdunço, que, apesar de serem organizados oficialmente pela prefeitura, acontecem nas tardes do final de semana que precedem o início do Carnaval (11/02 e 12/02, respectivamente). No primeiro, bandas tradicionais como fanfarras, charangas e grupos percussivos são as principais atrações. Já no segundo, a música fica por conta de cantores, sejam duplas, trios ou aqueles em carreira solo.

Outros traços desse signo também se manifestam no coletivo, por exemplo, entre os soteropolitanos, que demonstram o orgulho de sua cultura, altivez e atitude. Representante do modernismo regionalista, o escritor Jorge Amado usou sua obra para ressaltar atributos da cultura local e, por meio da literatura, mostrou a baianidade para todo o mundo. A Casa do Rio Vermelho, moradia de Amado e de sua esposa, a também escritora Zélia Gattai, está aberta à visitação. Nela, o autor escreveu obras como "A morte e a morte de Quincas Berro d'água" e "Dona Flor e seus dois maridos". Frequentada por artistas, ativistas e intelectuais do seu tempo, a casa representa um importante momento efervescente da cultura local.

Na cultura, observa-se o solar áries na gastronomia rica em temperos, caprichada no dendê e na pimenta. Toda a potência do ariano também aparece nos ritmos musicais baianos, na capoeira e nas crenças religiosas lideradas pelo batuque de tambores. Não tem como ficar parado!

Para conhecer de perto o calor do sol em áries soteropolitano, o Hurb indica dois passeios. O primeiro é a representação artística de uma cerimônia do Candomblé - religião brasileira de matriz africana - com seus orixás, música e trajes ritualísticos, acompanhada de um jantar com o melhor da culinária local.

Os sabores baianos também podem ser apreciados na Feira de São Joaquim, mercadão ao ar livre que reúne especiarias, ervas milagrosas e o tudo sobre a comida típica afro-baiana. O tour também vai desde os restaurantes requintados aos bares mais simples, passando pelas barracas de comida de rua, com destaque para o acarajé.

O fogo de Salvador não se restringe ao sol do seu mapa astral. Com lua no extrovertido signo de sagitário, a cidade abraça o mundo com um olhar sempre otimista. O estereótipo sagitariano está marcado por um exercício da liberdade, caracterizado pela escolha por viver de forma alegre. E tem festa que representa melhor a liberdade, a alegria e o otimismo do que o Carnaval? O mundo inteiro concorda que não. Mais uma vez, os astros nos remetem a imagem de um povo conhecido por fazer festa o ano inteiro, onde o lazer é levado à sério.

No Museu do Carnaval, é possível fazer uma imersão nessa festa popular baiana. Ao longo dos seus quatro andares, a instituição une tradição à tecnologia para proporcionar experiências interativas. O espaço conta a história dessa manifestação cultural, apresentando ao público, por exemplo, Dodô e Osmar, dupla a quem é atribuída a criação do trio elétrico na década de 1950. Foram eles os primeiros a tocar música ao vivo em um caminhão em movimento, costume hoje imortalizado. Vinte anos mais tarde, cantores baianos começaram a compor hits especialmente para o período.

No mapa astral, o ascendente representa a primeira impressão que o objeto deixa em alguém. É aquela camada mais superficial da personalidade, percebida por aqueles que não o conhecem tão bem, ou seja, são características que o precedem. Salvador tem em câncer seu ascendente, signo do elemento água. E, não por qualquer coincidência, faz parte do seu calendário celebrar anualmente Iemanjá, mãe das águas. Dois de fevereiro é uma data na qual muitos brasileiros procuram Salvador para renovar sua fé, deixando flores brancas e outras oferendas no mar.

Acolhimento e generosidade são palavras comumente associadas a esse signo, que costuma ser associado à maternidade devido ao destaque para o fator emocional de uma figura responsável por nutrir as demais. Mais uma vez, aspectos que se traduzem na figura feminina de Iemanjá. Mas além disso, pode-se dizer que Salvador alimenta todo um país culturalmente, com suas influências nas mais diversas expressões artísticas e intelectuais.

Para saldar a religiosidade, oito esculturas de orixás flutuam na água do Dique do Tororó. As imagens de Oxum, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxalá, Iemanjá, Nanã e Iansã são obras do artista plástico de Salvador Tatti Moreno que adornam o único manancial natural da cidade. Tombado pelo IPHAN, o dique é um dos cartões-postais da cidade. Com o entorno arborizado, pistas de corrida, decks de pesca, raias para remo, pedalinhos, restaurantes e playground, o Hurb indica o passeio ao ar livre para toda a família.

A tradução de câncer na figura genitora feminina aparece em outra mulher ilustre dessa cultura: as baianas, líderes respeitadas que, com sua força, levam a comunidade adiante e mantém as tradições ancestrais de um território.

Falando em passado, outra característica do signo é o apego àquilo que já se encerrou. Conhecida pelo seu centro histórico - que concentra um dos maiores acervos de arquitetura barroca da América Latina -, a cidade revela sua memória em locais como o Pelourinho, o Forte de São Pedro e o Farol da Barra e outros monumentos do século XVI.

Uma expressão consegue resumir a força realizadora, o poder e o desejo pela felicidade que move a capital baiana: axé!

