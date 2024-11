Hurom H400 nommé meilleur produit de cuisine de 2024 par Forbes

Le Mega Hopper offre un maximum de commodité avec un assemblage et un nettoyage faciles

Une extraction de haute qualité, sans pulpe, dont les performances sont saluées

SÉOUL, Corée du Sud, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'extracteur de jus H400, produit phare de Hurom, a reçu le prix du meilleur produit de cuisine de l'année décerné par Forbes dans le cadre des 2024 Forbes Vetted Best Product Awards.

Hurom H400 Juicer Selected as Best Kitchen Product of 2024 by Forbes

Chaque année, Forbes sélectionne les meilleurs produits dans neuf catégories (dont cuisine, beauté, mode, technologie et voyages) en s'appuyant sur des critères rigoureux tels que la qualité, le rapport qualité-prix, la facilité d'utilisation sur la base de tests pratiques et d'avis de clients. Les produits primés cette année ont tous reçu des notes élevées pour leur qualité exceptionnelle, leur technologie innovante et la grande satisfaction des consommateurs.

L'extracteur de jus Hurom H400 s'est distingué par ses performances impressionnantes, son design facile d'utilisation et son allure élégante, ce qui lui a permis d'obtenir la place de meilleur produit de cuisine pour 2024.

Doté d'une technologie d'extraction à basse vitesse, le H400 préserve les nutriments des fruits et légumes, améliorant ainsi la qualité du jus. En limitant la chaleur pendant l'extraction, il permet aux consommateurs de conserver et de profiter pleinement des nutriments contenus dans les fruits et légumes, tout en évitant l'oxydation pour un goût plus frais. Grâce à sa puissante capacité d'extraction, Forbes a noté que le H400 produisait un jus fluide, sans pulpe et riche en saveurs.

Le Mega Hopper innovant permet également aux utilisateurs de placer des fruits et légumes entiers directement dans l'extracteur de jus, où ils sont automatiquement coupés, ce qui réduit le temps de préparation. Conçues pour garantir la simplicité d'utilisation, de l'assemblage au nettoyage, les caractéristiques pratiques du H400 ont contribué de manière significative à ses notes élevées dans l'évaluation de Forbes.

Avec un design moderne et élégant qui s'harmonise avec la décoration de la cuisine, le Hurom H400 comprend également un gobelet à purée intégré qui recueille la pulpe pendant l'extraction du jus, maximisant ainsi l'efficacité de l'espace et suscitant des commentaires positifs sur le design.

Jaewon Kim, PDG de Hurom, a déclaré : « Nous sommes honorés de voir la qualité du Hurom H400 reconnue au niveau international. Hurom continuera à proposer des produits innovants et centrés sur l'utilisateur aux consommateurs du monde entier, en promouvant la valeur de la santé et du bien-être. »

En février déjà, le Hurom H400 avait reçu les éloges de Forbes qui l'a élu meilleur extracteur de jus pour sa technologie d'extraction à basse vitesse et ses fonctions conviviales. En outre, en 2023, le Hurom H200 avait été élu Meilleur extracteur de jus par Forbes, en raison de sa facilité d'utilisation exceptionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563224/Image__Hurom_H400_Juicer_Selected_as_Best_Kitchen_Product_of_2024_by_Forbes.jpg