Hurom obtient un jugement pour violation de brevet contre NUC (Kuvings) sur Amazon aux États-Unis

Interdiction de vente des modèles de presse-agrumes de NUC (Kuvings) sur Amazon

SÉOUL, Corée du Sud, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hurom, leader mondial de la technologie des jus de fruits et pionnier des méthodes d'extraction à basse vitesse, a annoncé l'application réussie de son brevet contre NUC (Kuvings) sur la plateforme américaine d'Amazon. Cette action a entraîné une interdiction de vente des principaux modèles d'extracteurs de jus de NUC (Kuvings).

Depuis sa création en 1974, Hurom a consacré plus de 50 ans à fournir à ses clients les dernières innovations en matière de technologie d'extraction de jus, notamment en développant le premier extracteur de jus à vis vertical au monde en 2005 et en établissant la norme industrielle pour les extracteurs de jus verticaux. L'entreprise reste concentrée sur la promotion de la santé grâce à l'introduction de nouvelles technologies qui favorisent la croissance de la culture du bien-être.

Récemment, Hurom a été confronté à une augmentation des cas d'utilisation non autorisée de sa technologie brevetée sur les marchés mondiaux, tels que la Chine, les États-Unis et l'Europe. Pour protéger sa technologie de base, Hurom a annoncé au début de l'année une stratégie globale d'application des brevets à l'échelle mondiale.

Cette affaire récente a été résolue grâce à la procédure APEX (Amazon Patent Evaluation Express) d'Amazon (ID APEX : 15060613361), ce qui a entraîné une interdiction de vente des produits en infraction. Depuis le 11 juillet 2024, la plateforme américaine d'Amazon a mis en place une interdiction de vente pour cinq des principaux modèles de NUC (Kuvings), dont le REVO830W, l'EVO820GM, le C7000S, le C7000W et le C7000P, distribués par plus de neuf vendeurs, tels que Kuvings USA et GlobalEcom.

La procédure APEX d'Amazon commence par un signalement d'infraction présumée, suivi d'un examen par un évaluateur tiers neutre. S'il s'avère qu'un produit enfreint un brevet, il est ensuite retiré des listes d'Amazon.

À la suite de cette action, l'équipe de Hurom chargée de la propriété intellectuelle a engagé d'autres procédures judiciaires devant la Cour européenne des brevets à l'encontre des fabricants et distributeurs contrevenants. En outre, la Commission coréenne du commerce (KTC) a ouvert une enquête sur NUC (Kuvings) pour des pratiques commerciales déloyales alléguées, liées à la violation de brevets.

Pour soutenir un écosystème mondial plus sain et plus équitable, Hurom s'engage à déployer des efforts continus et proactifs en matière d'application de la législation sur les brevets.

Jaewon Kim, PDG de Hurom, a déclaré : « Nous ne pouvons plus ignorer l'utilisation non autorisée de la technologie brevetée de Hurom. Grâce à une action décisive, nous protégerons l'écosystème sain et équitable auquel Hurom et ses clients sont attachés. Toutefois, conformément à la politique de Hurom en matière de licences de brevets, nous sommes disposés à permettre aux utilisateurs authentiques d'accéder à notre technologie brevetée afin de soutenir un engagement commun en faveur du bien-être. »