Revenus trimestriels élevés de 43,8 millions de dollars

Les avoirs en bitcoins ont augmenté de 14,6 % pour atteindre 7 406 au deuxième trimestre

Le résultat d'exploitation avant amortissements ajusté(i) a atteint 6,8 millions de dollars

TORONTO, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des principaux pionniers du minage d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseur d'infrastructure informatique à haute performance en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer ses résultats financiers au titre du trimestre clos le 30 juin 2022. Tous les chiffres en dollars sont exprimés en dollars canadiens (« CAD »), sauf indication contraire.

« Nous anticipons la volatilité des marchés depuis près d'un an et avons pris des mesures proactives pour réussir à faire face au ralentissement actuel jusqu'à la stabilisation du cycle », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. « Notre croissance continue dans les opérations de minage d'actifs numériques et dans nos réserves de Bitcoin, associée à notre premier trimestre complet générant des revenus en monnaie officielle non corrélés dans notre activité de calcul à haute performance, nous a bien positionné pour conduire notre succès futur. »

« Notre orientation opérationnelle et notre approche prudente axée sur le bilan ont continué de nous servir au deuxième trimestre », a déclaré Shane Downey, directeur financier chez Hut 8. « Nous avons généré de solides revenus dans notre secteur du minage d'actifs numériques, avons fait des progrès dans la consolidation et la croissance de notre activité de calcul intensif et demeurons concentrés sur la santé continue de l'entreprise dans son ensemble. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

Les revenus ont augmenté de 10,3 millions de dollars, passant à 43,8 millions de dollars, contre 33,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021 (« T2 2021 »).

La société a exploité 946 bitcoins au cours du trimestre clos le 30 juin 2022 (« T2 2022 »), soit une augmentation de 71 % par rapport à la même période en 2021, en raison d'une augmentation du taux de hachage de mineurs hautement efficaces supplémentaires et de la montée en puissance initiale des activités sur le troisième site de minage de Hut 8 à North Bay , en Ontario .

, en . Les activités de calcul intensif de Hut 8 ont généré des revenus de 4,7 millions de dollars au cours du trimestre, dont la majorité sont des revenus récurrents mensuels.

Le site de minage de Hut 8 à North Bay , en Ontario , s'est progressivement agrandi avec environ 20 MW d'électricité et environ 5 800 mineurs installés au 30 juin 2022, ce qui ajoute environ 565 PH/s à la capacité minage de Hut 8.

, en , s'est progressivement agrandi avec environ 20 MW d'électricité et environ 5 800 mineurs installés au 30 juin 2022, ce qui ajoute environ 565 PH/s à la capacité minage de Hut 8. La société a installé 7 199 nouveaux mineurs MicroBT M30S, M30S+ et M31S+ dans les installations de Drumheller , en Alberta , de Medicine Hat , en Alberta , et de North Bay , en Ontario , au cours du deuxième trimestre 2022. L'installation de ces mineurs a porté la capacité de minage de Hut 8 à 2,78 EH/s au 30 juin 2022, soit une augmentation de 9 % du taux de hachage par rapport au 31 mars 2022.

, en , de , en , et de , en , au cours du deuxième trimestre 2022. L'installation de ces mineurs a porté la capacité de minage de Hut 8 à 2,78 EH/s au 30 juin 2022, soit une augmentation de 9 % du taux de hachage par rapport au 31 mars 2022. La société a également renforcé son équipe de direction en nommant Aniss Amdiss au poste de directeur des affaires juridiques, à compter du 11 juillet 2022.

_______________________ (i) EBITDA : le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) ajusté et le bénéfice du minage sont des mesures de performance non conformes aux normes internationales d'information financière ; veuillez vous report à la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » du présent communiqué de presse.

RÉCAPITULATIF FINANCIER

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le



(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2022 2021

2022 2021



Résultats d'exploitation













Actifs numériques issus du minage 946 553

1 888 1 092



















Résultats financiers













Chiffre d'affaires total 43 845 $ 33 549 $

97 178 $ 65 532 $



Résultat (perte) net (88 067) (4 040)

(32 359) 15 094



Bénéfice du minage (i) 14 904 19 329

47 813 37 272



EBITDA ajusté (i) 6 762 14 356

33 871 30 608



















Par action













Revenu net - de base (0,49) $ (0,03) $

(0,19) $ 0,13 $



Revenu net - dilué (0,49) $ (0,03) $

(0,19) $ 0,12 $

(i) Mesure non conforme aux normes internationales d'information financière : voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » ci-dessous. Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour se conformer à la présentation de la période en cours.















Période du



(en milliers de CAD)





30 juin 2022 31 décembre 2021



Situation financière













Liquidités





60 132 $ 140 127 $



Total des actifs numériques





188 812 323 946



Total des actifs





572 868 720 709



Total du passif





63 585 154 741



Total des fonds propres





509 283 565 967





Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à 43,8 millions de dollars, contre 33,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Cette augmentation est principalement due aux opérations de minage d'actifs numériques de la société, qui a miné 946 Bitcoin et généré 39,1 millions de dollars de revenus, contre 553 Bitcoin minés et 31,4 millions de dollars de revenus au T2 2021. L'augmentation du nombre de bitcoins minés est due à l'augmentation significative du taux de hachage moyen de Hut 8 découlant de l'expansion du personnel de minage hautement efficace de la société et des activités de mise à jour du nouveau site de la société à North Bay, en Ontario. Les activités de calcul intensif nouvellement acquises par la société ont généré 4,7 millions de dollars de revenus principalement récurrents au cours du trimestre.

La perte nette du deuxième trimestre 2022 s'est élevée à 88,1 millions de dollars et la perte nette par action à 0,49 $, contre une perte nette de 4,0 millions de dollars et une perte nette par action de 0,03 $ pour la même période en 2021. La variation reflète la perte de réévaluation hors trésorerie sur les actifs numériques, partiellement compensée par la hausse des revenus et le gain de réévaluation hors trésorerie sur le passif des bons de souscription.

Le bénéfice de minage(i) s'est élevé à 14,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, contre 19,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Cette variation est principalement due à la baisse du prix moyen du bitcoin et à l'augmentation des coûts moyens d'électricité, qui ont été partiellement compensés par les revenus associés au nombre plus élevé de bitcoins minés.

L'EBITDA ajusté(i) s'est élevé à 6,8 millions de dollars, contre 14,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. L'augmentation des revenus des opérations de minage et des contributions des opérations de calcul intensif a été compensée par la compression des marges de minage en raison de la baisse du prix moyen du bitcoin et de l'augmentation des frais généraux et administratifs engagés pour soutenir la croissance des opérations de minage et de calcul intensif de Hut 8.

Le coût des produits est constitué des coûts d'exploitation des sites et de l'amortissement et s'est élevé à 47,7 millions de dollars pour le T2 2022, contre 16,6 millions de dollars pour le T2 2021. Les coûts d'exploitation des sites pour le trimestre clos le 30 juin 2022 étaient de 26,8 millions de dollars, dont 24,5 millions de dollars étaient attribuables à nos activités de minage et 2,3 millions de dollars à nos activités de calcul intensif. Le coût moyen du minage de chaque bitcoin pour le deuxième trimestre 2022 était d'environ 25 900 $, comparativement à environ 24 700 $ par bitcoin au deuxième trimestre 2021. L'augmentation du coût moyen du minage de Bitcoin est principalement due à la hausse des prix de l'énergie, partiellement compensée par le déploiement d'un personnel de minage plus efficace. La charge d'amortissement a augmenté à 20,9 millions de dollars au cours du T2 2022, contre 3,0 millions de dollars au T1 2021, en raison du déploiement important de nouveaux équipements de minage au cours des douze derniers mois, ainsi que de 1,3 million de dollars d'amortissement supplémentaire provenant de nos opérations de calcul intensif nouvellement acquises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la société pour les trois et six mois clos les 30 juin 2022 et 2021. Ces documents seront disponibles sur le site Internet de la société à l'adresse www.hut8mining.com, sous le profil SEDAR de la société à l'adresse www.sedar.com, et sous le profil EDGAR de la société à l'adresse www.sec.gov.

MESURES NON CONFORMES AUX NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures qui ne sont pas reconnues par les normes internationales d'information financière et qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La société utilise des mesures ne relevant pas des normes internationales d'information financière, notamment l'« EBITDA ajusté » et le « bénéfice de minage », en tant qu'informations supplémentaires pour compléter les mesures des normes internationales d'information financière en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction.

Les tableaux et définitions suivants rapprochent les mesures non conformes aux normes internationales d'information financière utilisées par la société pour analyser la performance opérationnelle de Hut 8, à leur mesure la plus proche conforme aux normes internationales d'information financière et doivent être lus conjointement avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités pour les trois et six mois se terminant le 30 juin 2022 et 2021.

Bénéfice de minage

« Le bénéfice de minage » représente le bénéfice brut (recettes moins le coût des recettes), à l'exclusion de l'amortissement et des recettes et des coûts d'exploitation des sites directement attribuables aux services d'hébergement et aux opérations de calcul intensif. Le bénéfice de minage montre la rentabilité de l'exploitation de minage des actifs numériques de base de la société, sans l'impact de la charge d'amortissement hors trésorerie. La mesure du bénéfice de minage permet aux investisseurs d'évaluer la rentabilité des opérations de minage sans tenir compte des frais généraux et administratifs.

Le tableau suivant rapproche le bénéfice brut avec notre mesure non conforme aux normes internationales d'information financière, le bénéfice de minage :



Trimestre terminé le

Semestre terminé le Pour les périodes closes le 30 juin 2022 2021

2022 2021 Bénéfice brut (perte) (3 841) $ 16 917 $

12 614 $ 29 124 $











Ajouter (déduire) :









Revenus des services d'hébergement – (2 193)

(751) (3 618) Revenus provenant des activités de calcul intensif (4 713) –

(8 001) – Coûts d'exploitation du site attribuables à l'hébergement 243 1 628

797 2 986 Coûts d'exploitation des sites attribuables au calcul intensif 2 311 –

3 885 – Amortissement 20 904 2 977

39 269 8 780 Bénéfice de minage 14 904 $ 19 329 $

47 813 $ 37 272 $

Résultat d'exploitation avant amortissements ajusté

« L'EBITDA ajusté » représente l'EBITDA (le revenu net ou la perte nette à l'exclusion du revenu ou des charges financières nettes, de l'impôt sur le revenu ou du recouvrement, de la dépréciation et de l'amortissement) ajusté pour exclure les rémunérations fondées sur des actions sans effet sur la trésorerie, le gain ou la perte de juste valeur sur la réévaluation des actifs numériques et des bons de souscription, les charges de dépréciation non récurrentes ou les reprises de dépréciation, et les coûts associés aux transactions ponctuelles ou non récurrentes. L'EBITDA ajusté est utilisé pour évaluer la rentabilité sans l'impact des méthodes comptables hors trésorerie, de la structure du capital et des transactions ponctuelles ou non récurrentes. Cette mesure de performance fournit une mesure cohérente et comparable de la rentabilité de la société sur plusieurs périodes.

Le tableau suivant rapproche le résultat net (perte) avec notre mesure non conforme aux normes internationales d'information financière, l'EBITDA ajusté :

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le (en milliers de CAD) 2022 2021

2022 2021 Résultat net (perte) (88 067) $ (4 040) $

(32 359) $ 15 094 $











Ajouter (déduire) :









Coûts financiers nets 1 543 (639)

2 835 (987) Dépréciation et amortissement 21 247 2 977

39 841 8 780 Paiements fondés sur des actions 1 977 1 768

3 276 4 524 Gain sur l'utilisation d'actifs numériques – –

– (182) Perte (gain) de change (27) 212

684 643 Retenue d'impôts sur les paiements fondés sur les actions – –

– 1 245 Coûts de transaction ponctuels – 470

1 611 470 Recouvrement (charge) d'impôt sur le revenu différé 8 472 12 590

9 593 (780) Charges de taxes sur les ventes – 1 018

913 1 801 Réévaluation des actifs numériques 104 898 –

104 898 – Gain sur la réévaluation des bons de souscription (43 281) –

(97 421) – Résultat d'exploitation avant amortissements ajusté 6 762 $ 14 356 $

33 871 $ 30 608 $

MISES À JOUR DE LA SOCIÉTÉ

Hut 8 prévoit que sur la base du taux de hachage installé actuel et des livraisons programmées de nouveaux mineurs, la société atteindra 3,55 EH/s de manière organique d'ici la fin de 2022.

Dans le cadre de l'intégration en cours de la société des opérations de calcul intensif récemment acquises, Hut 8 a rationalisé certaines offres de produits et de services à faible marge au cours du deuxième trimestre. Hut 8 estime que ces améliorations permettront à la société de mieux se positionner pour réaliser une croissance rentable de ses revenus en 2023. En conséquence, la société a retiré les prévisions de croissance des revenus fournies dans ses résultats du premier trimestre 2022.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La conférence téléphonique de Hut 8 pour le deuxième trimestre 2022 débutera le 11 août 2022 à 10 h (heure de l'Est). Les personnes souhaitant se joindre à la conférence par téléphone doivent composer le numéro 5 minutes à l'avance :

Au Canada et aux États-Unis : 1-888-664-6392, code d'accès : 62590720#

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES DE Hut 8 MINING

Une liste complète de la couverture des analystes de Hut 8 Mining est disponible ici.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, les informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les points suivants : la position de la société et sa capacité à saisir les opportunités dans l'industrie des actifs numériques ; la capacité de la société à faire progresser la stratégie HODL à long terme ; la stratégie de croissance de la société ; les estimations de l'augmentation des revenus récurrents de l'activité de calcul intensif de la société et leur montant ; les marges estimées de l'activité de calcul intensif de la société et sa capacité à optimiser les marges à l'avenir ; les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires et/ou concurrentiels liés à la société ou à l'industrie du bitcoin en général ; et le taux de hachage, les dépenses et la rentabilité prévus.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de la demande et la performance financière de l'industrie des actifs numériques, les taux d'imposition effectifs, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'impact prévu de la pandémie de COVID-19, l'inflation, l'accès au capital, le calendrier et la réception des approbations réglementaires, les activités d'acquisition et de désinvestissement, les dépenses opérationnelles, le rendement des investissements, les coûts de transaction et les fluctuations des prix de l'énergie et les besoins énergétiques de la société.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les hacks de sécurité et de cybersécurité, acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin, perte ou destruction des clés privées, augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, transactions erronées, dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, modifications réglementaires, changements de classification et de fiscalité, risque de tarification du momentum, la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'Internet et de l'électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, les changements dans la demande du marché, les changements dans le réseau et l'infrastructure, l'interruption du système, les changements dans les accords de location, le risque de contrepartie, l'incapacité à obtenir les avantages escomptés des contrats d'achat d'électricité, y compris l'obtention de tous les avantages en matière d'électricité sur les sites actuels, la capacité à mettre en œuvre des plans d'affaires, des prévisions et d'autres attentes, et à identifier et à réaliser des opportunités supplémentaires et d'autres risques liés à l'exploitation minière des actifs numériques et aux activités des centres de données. Pour une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 17 mars 2022 et des autres documents d'information continue de Hut 8, qui sont disponibles sur le site Internet de la société à l'adresse www.hut8mining.com, sous le profil SEDAR de la société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la société à l'adresse www.sec.gov.

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Avec deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, en Ontario, tous situés au Canada, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés de l'industrie et l'un des inventaires de bitcoins auto-exploités les plus importants de tous les mineurs d'actifs numériques ou de toutes les sociétés cotées en bourse du monde. Avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

