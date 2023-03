Hut 8 bietet ein Update für die North Bay Facility

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung" für die Zwecke eines Prospektnachtrags des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem Basisprospekt vom 5. August 2022.

TORONTO, 28. März 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („ Hut 8" oder das „Unternehmen") gibt bekannt, dass es beim Ontario Superior Court of Justice eine geänderte Klageschrift (die „geänderte Klage") gegen die Validus Power Corp. und ihre Tochtergesellschaft Bay Power Corp. (zusammen „Validus"), einen Drittanbieter von Energie für die Bergbauanlage des Unternehmens in North Bay, Ontario, eingereicht hat.

Die geänderte Klage bezieht sich auf den laufenden und bereits früher bekannt gegebenen Rechtsstreit des Unternehmens mit Validus in Bezug auf die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von Validus im Rahmen des mit dem Unternehmen abgeschlossenen Stromabnahmevertrags. Zusätzlich zu den in der ursprünglichen Klageschrift dargelegten Ansprüchen werden in der geänderten Klageschrift unter anderem Ansprüche im Zusammenhang mit dem zugehörigen Pachtvertrag zwischen dem Unternehmen und Validus in der Bergbauanlage des Unternehmens in North Bay, Ontario, geltend gemacht, einschließlich einer Klage wegen unrechtmäßiger Kündigung des genannten Pachtvertrags durch Validus.

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern geodiversifizierter Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang aus erneuerbaren und überwiegend emissionsfreien Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 herkömmliche Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die im Entstehen begriffenen Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Minenbetreiber, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen In dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und enthalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die geänderte Behauptung und das erwartete Ergebnis von Verfahren im Zusammenhang mit Validus.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen stattdessen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Datum dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet wird, unterliegen solche Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveau, Leistung oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hackerangriffe, böswillige Akteure oder Botnet, die die Kontrolle über die Prozessleistung im Bitcoin-Netzwerk erlangen, die Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Schwierigkeiten beim Bitcoin-Mining, Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhung der Gebühren für die Erfassung von Transaktionen im Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern, Abhängigkeit von externen Mining-Pool-Dienstleistern, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, Momentpreisrisiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit digitalen Vermögensaustausch, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierung, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Unsicherheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Unsicherheit über die Akzeptanz oder weite Nutzung digitaler Vermögenswerte, unerwartete technologische Innovationen, die COVID19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiederherstellung potenzieller Verluste, Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtsverfahren mit Validus und bezüglich der geänderten Forderung und etwaiger künftiger Gerichtsverfahren in Bezug auf die North Bay-Einrichtung, Geschäftsintegrationsrisiko, Änderungen der Nachfrage am Markt, Änderungen im Netzwerk und in der Infrastruktur, Systemunterbrechung, Änderungen von Leasingvereinbarungen, Nichterreichung beabsichtigter Vorteile von Stromabnahmeverträgen, Potenzial für unterbrochene Lieferung oder Aussetzung der Energieversorgung an die Bergbaustandorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft des digitalen Asset- und Rechenzentrums. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, egal ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt für Investoren: Sue Ennis, [email protected]; Medienkontakt: Yamini Coen, [email protected]

