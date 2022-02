Hut 8 breidt talentenlijst uit met nieuwe functie van Hoofd Marketing

In lijn met zijn holistische ESG-doelstellingen verhoogt de toonaangevende miner de vertegenwoordiging van vrouwen in zijn uitvoerend managementteam van 40% naar 50%

TORONTO, 3 februari 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of "de Onderneming"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van digital asset mining, die sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen ondersteunt, kondigt verheugd de benoeming van Erin Dermer aan in de nieuwe rol van Vice President Communications, Marketing and Public Affairs, met ingang van vandaag. Mevrouw Dermer zal samenwerken met de diverse en ambitieuze talenten van het bedrijf onder leiding van CEO Jamie Leverton. Doel is het snel groeiende belang van Hut 8 meer bekendheid en zichtbaarheid te geven in heel Canada en op internationale markten.

Mevrouw Dermer heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van nationale public affairs en digitale marketingmandaten om enkele van Canada's topbedrijven te promoten en te beschermen, waaronder een decennium bij Telus Communications Inc. Ze werkte als een betrouwbare adviseur voor C-suite leidinggevenden in de technologie-, transport-, retail- en resource-miningsectoren, waar ze leiding gaf aan corporate communicatie voor grote internationale fusies en overnames, productlanceringen, strategische partnerschappen, regelgevingskwesties en veiligheidsincidenten.

"We zijn verheugd Erin bij Hut 8 te verwelkomen en weten dat haar expertise van grote waarde zal zijn voor het bedrijf nu we blijven groeien," aldus Jaime Leverton, Chief Executive Officer van de onderneming. "Toen we deze functie ontwikkelden, wisten we dat we een enthousiaste storyteller wilden, die zijn of haar ervaring in bedrijfscommunicatie en technologie met vaardigheid en passie kon inzetten. In Erin hebben wij de perfecte persoon gevonden en we kunnen niet wachten om eraan te beginnen."

In de afgelopen twee decennia heeft mevrouw Dermer digitale marketing- en influencer-relatiecampagnes geleid met belangrijke spelers in blogging, YouTube, Instagram, TikTok en andere sociale-mediagemeenschappen, evenals met experts uit heel uiteenlopende sectoren. Als specialist in public affairs heeft mevrouw Dermer strategieën bedacht en gelanceerd waarbij verkozen functionarissen, bureaucraten en belangrijke kiezerssegmenten met succes werden betrokken, om het merksentiment een fikse boost te geven.

"Het was opwindend om Hut 8 snel en vol vertrouwen te zien groeien dankzij de unieke, gediversifieerde ondernemingsstrategie van de afgelopen jaren en ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van zo'n getalenteerd team," zei mevrouw Dermer. "De ontluikende blockchain- en cryptocurrency-industrie brengt immense kansen met zich mee om met een sterke communicatiestrategie meer mensen in contact te brengen met de voordelen van de technologie."

Over de onderneming:

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte digital asset miners, geleid door een team van business building technologen, bullish op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het overbruggen van de ontluikende en traditionele high performance computing werelden. Hut ondersteunt sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen. Met twee digitale asset mining-vestigingen in het energierijke Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste percentages geïnstalleerde capaciteit in de branche en bezit meer door hen zelf gedolven bitcoins dan welke cryptominer of beursgenoteerd bedrijf dan ook ter wereld. De onderneming kocht onlangs de cloud- en colocation-datacenteractiviteiten van TeraGo Inc, waardoor Hut 8 een toonaangevend high-performance computing platform is geworden en het bedrijf een unieke positie heeft verworven binnen het ecosysteem van digital assets. De Data Center Business strekt zich uit van Toronto tot Vancouver met meer dan 3.300 vierkante meter aan geo-gediversifieerde datacenterruimte, die draait op hernieuwbare energiebronnen. Met deze overname slaat Hut 8 een brug tussen traditionele en ontluikende vormen van high-performance computing en kiest het voor een onconventionele aanpak om een revolutie teweeg te brengen in conventionele activa, door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance compute (web 2.0) als de ontluikende digital asset computing-sectoren en web 3.0 bedient. Hut 8 heeft een computerplatform van Tier 0 tot Tier 4 opgezet en digital asset mining en open-source distributed ledger-technologie toegewezen aan conventioneel onderbenutte gebieden in een conventioneel high performance compute datacenter. Het platform bestaat uit ongeveer 400 commerciële klanten, verspreid over verschillende industriële verticals, waaronder gaming, visuele effecten en overheidsinstanties, en een platform voor de ontwikkeling van toepassingen en diensten voor onderbediende markten en klanten in de groeiende sectoren van digitale activa, blockchain, gaming en web 3.0. Wij zien een toekomst met een robuuste infrastructuur die schaal- en toepassingsvoordelen biedt in de high-performance computing en de groeiende ontwikkeling van toepassingen in web 3.0 en het ecosysteem van digitale activa. Het team van Hut 8 van technologen op het gebied van het opzetten van bedrijven gelooft in gedecentraliseerde systemen, zijn ambassadeurs van krachtige, toonaangevende oplossingen en aanjagers van innovatie in het delven van digitale activa en high-performance computing, met een focus op ESG-afstemming. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "voornemen", "plan", "voorzien", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "potentieel", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen en omvat, onder andere verklaringen over het vermogen van de onderneming om te groeien, de snel groeiende bekendheid van de onderneming in Canada en op internationale markten, het vermogen van de onderneming om gebruik te maken van communicatiemiddelen, en het vermogen van de onderneming om een divers en ambitieus talentenbestand te behouden en aan te trekken.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 op de datum van dit persbericht als redelijk worden beschouwd, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die kunnen leiden tot de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van prestaties die uitgedrukt of geïmpliceerd werden door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van de verwachte timing voor de voltooiing van de bouw- en ontwikkelactiviteiten op de derde delflocatie van het Bedrijf in North Bay, Ontario zal verder worden vertraagd als gevolg van de vertragingen in de wereldwijde toeleveringsketen, het vermogen van het Bedrijf om rentebetalingen te doen over opgenomen gedeelten van leningen bij Trinity Capital, de impact van algemene economische omstandigheden op het Bedrijf, industriële omstandigheden, valutaschommelingen, belastingen, regelgeving, veranderingen in fiscale of andere wetgeving, concurrentie van andere deelnemers in de branche, het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel of management, volatiliteit op de aandelenmarkten, politieke en geopolitieke instabiliteit en het vermogen van het Bedrijf om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal uit interne en externe bronnen. De voorgaande en andere risico's worden in meer detail beschreven in het gedeelte "Risicofactoren" van het jaarlijkse informatieformulier van het Bedrijf d.d. 25 maart 2021, dat beschikbaar is op www.sedar.com. Deze lijst van factoren die Hut 8 kunnen beïnvloeden is niet-limitatief; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen zonder overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Van tijd tot tijd komen er nieuwe factoren bij waarvan het voor Hut 8 niet mogelijk is om ze allemaal te voorspellen of om vooraf de impact van elk van deze factoren op de activiteiten van Hut 8 te beoordelen of in welke mate een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in toekomstgerichte informatie. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie.

Mediacontact: Hut 8, [email protected]

