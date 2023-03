Hut 8 fait le point sur son regroupement d'entreprises avec USBTC

TORONTO, 11 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq | TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), l'une des plus grandes sociétés pionnières de l'exploitation minière d'actifs numériques axée sur l'innovation en Amérique du Nord et fournisseuse d'infrastructures informatiques de haute performance, est heureuse d'annoncer la réception d'une lettre de non-intervention du Bureau de la concurrence du Canada en ce qui concerne le regroupement d'entreprises précédemment annoncé par la société, en vertu duquel Hut 8 et U.S. Data Mining Group, Inc., sous le nom US Bitcoin Corp. (« USBTC »), se regrouperont lors d'une fusion intégrale d'égal à égal (la « transaction »). Cette lettre de non-intervention confirme que le Bureau de la concurrence n'a pour le moment pas l'intention de contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence, en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence concernant les fusions.

« Alors que nous continuons de travailler à la conclusion de la transaction proposée avec USBTC, l'émission de cette lettre de non-intervention est une évolution positive, car elle satisfait à la condition d'approbation de la Loi sur la concurrence dans l'entente concernant le regroupement d'entreprises. Nous apprécions le professionnalisme dont fait preuve le Bureau de la concurrence tout au long de son processus d'examen », a déclaré Jamie Leverton, le PDG de Hut 8.

L'achèvement de la transaction demeure assujetti aux approbations réglementaires restantes, à l'approbation des actionnaires, à l'approbation du tribunal et aux autres conditions habituelles de clôture de la transaction.

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques opérationnels situés dans le sud de l'Alberta, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés et non grevés au monde parmi les mineurs d'actifs numériques et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,51 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, ces renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de Hut 8 et d'USBTC de conclure la transaction, y compris la réception des approbations réglementaires requises, les approbations des actionnaires, les approbations judiciaires, les approbations boursières et la satisfaction des autres conditions habituelles de clôture de l'opération.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses importantes comprennent les hypothèses concernant le niveau de la demande et le rendement financier du secteur des actifs numériques ; la capacité d'obtenir les approbations requises (y compris les approbations des actionnaires, des bourses, des organismes de réglementation et des tribunaux) et la satisfaction d'autres conditions à la réalisation de la transaction dans les conditions proposées ou du tout, et le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction. Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date de ce communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Pour obtenir une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du formulaire de renseignements annuel de la Société daté du 9 mars 2023, dans la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les autres documents d'information continue de Hut 8, disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.hut8.io, sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov.

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8. Toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent.

Contact pour les investisseurs : Sue Ennis, [email protected] ; Contact pour les médias : Yamini Coen, [email protected]

