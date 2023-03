Hut 8 geeft update over gecombineerde activiteiten met USBTC

TORONTO, 13 maart 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van de ontginning van digitale activa en leverancier van infrastructuur voor high performance computing, kondigt met genoegen het verstrijken aan van de wachtperiode onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976 (de "HSR Act") met betrekking tot de voorgestelde activiteitencombinatie van het bedrijf waarbij Hut 8 en U. S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp. ("USBTC") zullen samengaan in een fusie van gelijken (de "transactie"). Met het verstrijken van de wachttijd krachtens de HSR-wet is één van de voorwaarden voor het sluiten van de transactie vervuld.

De voltooiing van de transactie blijft afhankelijk van de resterende reglementaire goedkeuringen, goedkeuring van de aandeelhouders, goedkeuring van de rechtbank en andere gebruikelijke voorwaarden voor de afsluiting van de transactie.

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het vlak van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de grootste voorraden van onbezwaarde, zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met meer dan 3.300 m² aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en hoofdzakelijk emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele sector voor high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als "kan", "zou", "kon", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "zou kunnen", "mogelijk", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het vermogen van Hut 8 en USBTC om de transactie te voltooien, met inbegrip van de ontvangst van vereiste regelgevende goedkeuringen, goedkeuring door de aandeelhouders, goedkeuring door de rechtbank, goedkeuring door de beurs en voldoening aan andere gebruikelijke voorwaarden voor het sluiten van de transactie.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Belangrijke veronderstellingen zijn onder meer: veronderstellingen betreffende het niveau van de vraag en de financiële prestaties van de digitale activa-industrie; het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen (waaronder goedkeuringen van aandeelhouders, beurzen, regelgevende instanties en rechtbanken) en de vervulling van andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie onder de voorgestelde voorwaarden of hoe dan ook en het verwachte tijdschema voor de voltooiing van de transactie. Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel door Hut 8 redelijk geacht op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het vermogen om de vereiste goedkeuringen van de aandeelhouders te verkrijgen en de vervulling van andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie op de voorgestelde voorwaarden of helemaal niet; het vermogen om de nodige beurs-, regelgevende, overheids- of andere goedkeuringen te verkrijgen binnen de vooropgestelde tijd of helemaal niet; de verwachte tijdlijn voor de voltooiing van de transactie; het vermogen om de verwachte voordelen van de transactie te realiseren of het businessplan voor het Hut 8 Corp. (New Hut") uit te voeren, inclusief als gevolg van een vertraging bij het voltooien van de transactie of moeilijkheden bij het integreren van de activiteiten van de betrokken bedrijven (inclusief het behouden van belangrijke medewerkers); het vermogen om synergieën en kostenbesparingen te realiseren op het tijdstip en in de mate die worden verwacht; de potentiële impact op mijnbouwactiviteiten; de mogelijke impact van de aankondiging of voltooiing van de transactie op relaties, waaronder met regelgevende instanties, werknemers, leveranciers, klanten, concurrenten en andere belangrijke belanghebbenden; de uitkomst van eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot het juridische geschil van USBTC met de stad Niagara Falls, New York; bedreigingen en hacks op het gebied van beveiliging en cyberbeveiliging; kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het Bitcoin-netwerk; verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin-netwerk; veranderingen in de moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mijnbouw; verlies of vernietiging van privésleutels; verhoging van de kosten voor het vastleggen van transacties in de Blockchain; internet- en stroomstoringen; geopolitieke gebeurtenissen; onzekerheid over de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen; onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa; het niet anticiperen op technologische innovaties; de COVID-19 pandemie; klimaatverandering; valutarisico; kredietrisico en herstel van potentiële verliezen; procesrisico; bedrijfsintegratierisico; veranderingen in de marktvraag; veranderingen in het netwerk en de infrastructuur; systeemonderbreking; veranderingen in leaseovereenkomsten; het niet behalen van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; potentieel voor onderbroken levering, of opschorting van de levering van energie aan de mijnbouwlocaties van New Hut. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op de onderneming wordt verwezen naar het onderdeel "Risicofactoren" van het jaarlijks informatieformulier van de onderneming van 9 maart 2023, in het onderdeel "risico's en onzekerheden" van de bespreking en analyse van het management voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en de andere doorlopende openbaarmakingsdocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf www.hut8.io , onder het SEDAR-profiel van het bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het bedrijf op www.sec.gov .

Hoewel deze factoren niet zijn bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, moeten ze zorgvuldig in beschouwing worden genomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Behalve waar hierin anders aangegeven, is de hierin verstrekte informatie gebaseerd op zaken zoals ze bestaan op de datum van voorbereiding en niet op enige toekomstige datum, en zal niet worden bijgewerkt of anderszins herzien om informatie weer te geven die later beschikbaar komt, of bestaande omstandigheden of wijzigingen die plaatsvinden na de datum van voorbereiding.

Aanvullende informatie over de transactie en waar u deze kunt vinden

In verband met de transactie, die, indien voltooid, ertoe zou leiden dat New Hut een nieuwe beursgenoteerde onderneming wordt, wordt van New Hut verwacht dat ze een registratieverklaring op Formulier S-4 (het "Formulier S-4") indient bij de US Securities Exchange Commissie (de "SEC"). USBTC en Hut 8 adviseren investeerders, aandeelhouders en andere geïnteresseerden ten stelligste om, indien beschikbaar, het S-4-formulier te lezen, inclusief eventuele wijzigingen daarop, de Hut-vergaderingscirculaire, evenals andere documenten die bij de SEC moeten worden ingediend en documenten die moeten worden ingediend bij de Canadese regelgevende instanties voor effecten in verband met de transactie, aangezien deze documenten belangrijke informatie zullen bevatten over USBTC, Hut, New Hut en de transactie. New Hut heeft en zal ook andere documenten met betrekking tot de transactie bij de SEC indienen. Dit persbericht is geen vervanging van Formulier S-4 of andere documenten die in verband met de Transactie naar de aandeelhouders van Hut 8 of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het S-4-formulier en alle andere relevante documenten die door New Hut bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling investor relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected] .

Geen aanbod of verzoek

Dit persbericht is niet bedoeld en vormt geen aanbod tot verkoop of de uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop of de uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

Contactpersoon voor investeerders: Sue Ennis, [email protected]; Contactpersoon voor de media: Yamini Coen, [email protected]

