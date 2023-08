Hut 8 Mining-Produktion und Betriebs-Update für Juli 2023

Sanierungsarbeiten in Drumheller, Alberta, werden fortgesetzt

Mit 9.152 BTC, verfügt Hut 8 weiterhin über eine der größten selbst-geschürfte Bitcoin-Reserven aller börsennotierten Unternehmen

116 Bitcoin im Juli geschürft

TORONTO, 12. August 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, auf Innovation ausgerichteten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, hat im Juli 2023 116 Bitcoin geschürft.

Höhepunkte der Produktion im Juli 2023:

Hut 8 Mining Corp. Logo

116 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 3,7 Bitcoin pro Tag entspricht.

100 Bitcoin - 50 produzierte Bitcoin im Juni und 50 produzierte Bitcoin im Juli - wurden im Laufe des Monats für einen Erlös von insgesamt 3,9 Millionen Dollar verkauft.

Der Gesamtbestand der Bitcoin-Reserve belief sich am 31. Juli auf 9.152, von denen 8.305 lastenfrei waren.

Die installierte ASIC-Hashraten-Kapazität in unseren Einrichtungen in Alberta , betrug zum Ende des Monats 2,6 EH/s.

, betrug zum Ende des Monats 2,6 EH/s. Hut 8 produzierte im Juli 44,6 BTC/EH.

Betriebliche Höhepunkte:

Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an unserem Standort in Drumheller, Alberta , wurden fortgesetzt. Das Team hat im Laufe des Monats mehr als 4.337 Hashboards repariert. Der Standort arbeitet aktuell mit etwa 20 % der installierten Hashrate.

, wurden fortgesetzt. Das Team hat im Laufe des Monats mehr als 4.337 Hashboards repariert. Der Standort arbeitet aktuell mit etwa 20 % der installierten Hashrate. Ende Juli nutzte das Team die für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen in der Stromversorgungsvereinbarung für den Standort Medicine Hat, die beiden Parteien die Möglichkeit bietet, von den hohen Preisen des Strommarktes in Alberta zu profitieren.

zu profitieren. Hut 8 hat heutebekannt gegeben, dass wir eine Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion mit Macquarie Equipment Finance Ltd. („Macquarie") abgeschlossen haben, um die Möglichkeit zu unterstützen, bestimmte Vermögenswerte von Validus Power Corp. („Validus") und deren Tochtergesellschaften zu erwerben. Während dieser Prozess läuft, hat das Unternehmen die Pläne zur Verlagerung von etwa 6.400 Minern, die ursprünglich in North Bay, Ontario , tätig waren, nach Texas ausgesetzt.

„Unsere betrieblichen Herausforderungen in Drumheller bestehen weiterhin, und trotz der Implementierung von kundenspezifischer Firmware zur Steuerung der Stromversorgungsleistung, in der Reparatur von bisher mehr als 11.693 Hashboards. Wir haben weitere Ausfälle bei der Reinstallation der Miner bemerkt, was sich negativ auf unseren Zeitplan in Bezug auf die Sanierung auswirkt", sagte CEO, Jaime Leverton. „Während wir weiterhin daran arbeiten, den Betrieb in Drumheller über 20 Prozent hinaus zu steigern, verfolgen wir Wachstumsmöglichkeiten durch die Transaktion mit USBTC und unsere Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion mit Macquarie."

Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft ist das erfahrene Führungsteam von Hut 8 bestrebt, eine Computerinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben, die Bitcoin-Mining, traditionelle Rechenzentren und neue Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastrukturportfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf Hochleistungsrechenzentren in British Columbia und Ontario, die Cloud-, Co-Location-, Managed-Services-, KI-, maschinelles Lernen- und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Standorte für Bitcoin-Mining in Süd-Alberta. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt. Es verfügt von allen börsennotierten weltweiten Unternehmen über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter@Hut8Mining.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen" genannt). Alle Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in Zukunft eintreten werden, einschließlich zukünftiger Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Betriebsabläufe, Pläne und andere solche Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen, sofern sie keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch die Worte „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „erwarten", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: die Dynamik des Bitcoin-Netzwerks; die Fähigkeit des Unternehmens, seine langjährige HODL-Strategie voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren und die bestehenden Produktivitätsraten an allen Standorten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, das Mining digitaler Vermögenswerte effizient fortzusetzen; den Verkauf der Bitcoin-Produktion des Unternehmens und die geplante Verwendung der Erlöse aus einem solchen Verkauf; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Energieversorgung der Miner, die aus der Anlage in North Bay entfernt wurden; die erwarteten wiederkehrenden Einnahmen und die Wachstumsrate des Unternehmens aus seinem High-Performance-Computing-Geschäft; die Behebung der Betriebsprobleme in der Anlage des Unternehmens in Drumheller und der Zeitplan dafür; die Erwartungen in Bezug auf die Hashrate und das Self-Mining der Hut 8 Corp. die Fähigkeit von Hut 8 und US Bitcoin Corp., die geplante Fusionstransaktion abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen durch die Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sich erfolgreich auf dem aktuellen Markt zu bewegen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, unterliegen diese bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen abweichen, die in diesen vorausschauenden Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerkes, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der Verlust oder die Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, das Risiko von Momentum-Preisen, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit Börsen für digitale Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromversorgungsunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz von digitalen Vermögenswerten, Versagen bei der Vorhersage von technologischen Innovationen, Klimawandel, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiedererlangung potenzieller Verluste, Rechtsstreitigkeiten, Geschäftsintegrationsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichung der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen, potenzielle Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Standorte des Unternehmens, sowie andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023, sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens in der „System for Electronic Document Analysis and Retrieval" unter „www.sedar.com" und im EDGAR-Bereich der Webseite der U.S. Securities and Exchange Commission unter „www.sec.gov" verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig bedacht werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, erstrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden, und auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzliche Informationen Über Die Transaktion Und Wo Diese Zu Finden Sind

Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss (die „Transaktion") von Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. (dba US Bitcoin Corp.) („USBTC"), was im Falle seines Abschlusses dazu führen würde, dass Hut 8 Corp. („New Hut") ein neues börsennotiertes Unternehmen wird, hat New Hut eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-4 („Form S-4") bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") eingereicht. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen, das Rundschreiben zur Hut-Versammlung, sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente und Dokumente, die bei den kanadischen (Canadian) Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht werden, zu lesen, da diese Materialien wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten werden. New Hut hat auch andere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC eingereicht und wird dies auch weiterhin tun. Diese Pressemitteilung ersetzt nicht das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Hut-Aktionären oder den USBTC-Aktionären im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden können. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Formulares S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die von New Hut bei der SEC eingereicht wurden oder werden, über die von der SEC unterhaltene Webseite www.sec.gov oder durch eine Kontaktaufnahme mit der Abteilung für Investorenbeziehungen von Hut 8 unter [email protected] und von USBTC unter [email protected] erhalten.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Perspektiven-Meetings erfolgen, das den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") entspricht, oder im Rahmen einer Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.

Hut 8 Investorenbeziehungen, Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Medienbeziehungen, Erin Dermer, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2184524/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Mining_Production_and_Operations_Update.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp