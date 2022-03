Hut 8 rapporteert operationele en financiële resultaten voor 2021

Bereikt een recordjaaromzet van 173,8 miljoen dollar

Verhoogt bitcoins in 100% bezit in 2021 tot 5.518

Aangepaste EBITDA 2021 gestegen tot $96,6 miljoen

TORONTO, 21 maart 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of "het Bedrijf"), een van de grootste, op innovatie gerichte pioniers in het delven van digitale activa in Noord-Amerika, die sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen ondersteunt, is verheugd de volgende financiële resultaten te kunnen voorleggen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. Alle bedragen in dollars zijn in Canadese dollars ("CAD"), tenzij anders vermeld.

"2021 was een echt transformatiejaar bij Hut 8, dat gepaard ging met aanzienlijke groei," aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "Dankzij een gediversifieerde strategie hebben we ons onderscheiden van onze peer group. Zodoende zijn we het enige bedrijf in Noord-Amerika geworden dat zowel digitale activa delft als voortbouwt op onze traditionele infrastructuuractiviteiten ter ondersteuning van bedrijven in Web 3.0 en de Metaverse."

"Met een forse verbetering van de belangrijkste financiële en operationele parameters in het boekjaar 2021 hebben we gezorgd voor recordresultaten voor onze aandeelhouders," aldus Shane Downey, CFO van Hut 8. "We hebben nog steeds een van de grootste zelf gedolven bitcoin-reserves ter wereld, met momenteel meer dan 6.200 bitcoins. We kijken ernaar uit om de operationele efficiëntie op onze mining locaties te verhogen door in te zetten op miners van de volgende generatie."

HOOGTEPUNTEN 2021

Recordinkomsten van $173,8 miljoen tijdens het jaar dat eindigde op 31 december 2021 , waarbij onze self-mining activiteiten $165,4 miljoen aan inkomsten genereerden en onze uitgebreide hostingservice $8,4 miljoen opleverde. We hebben 2.786 bitcoins gedolven in 2021.

Het Bedrijf was de eerste Canadese digital asset miner die op 15 juni 2021 zijn gewone aandelen op de Nasdaq-beurs ("Nasdaq") noteerde.

Op 3 december 2021 werd Hut 8 als eerste in zijn sector toegevoegd aan de S&P TSX-index.

In 2021 kocht het Bedrijf in totaal 31.912 MicroBT Whatsminers, waaronder M30S, M30S+, M30S++, en M31S+ miners. Wij verwachten dat de circa 10.000 nog niet ontvangen miners in de loop van 2022 met regelmatige tussenpozen zullen worden verzonden.

Op 30 december 2021 sloot het Bedrijf met Trinity Capital Inc ("Trinity") een senior secured equipment financing term loan van $38,3 miljoen ( US$30 miljoen) af. De financiering van apparatuur voorziet het Bedrijf van niet-verwaterend groeikapitaal en was op een dermate wijze gestructureerd dat de aanvullende ondersteuning beperkt is tot bepaalde, nieuwe MicroBT-machines die op de locaties van Medicine Hat, Alberta en North Bay, Ontario van het Bedrijf geïnstalleerd worden.

HASHRATE UPDATE

Op 31 december 2021 had Hut 8 een geïnstalleerde hashrate van ongeveer 2,0 EH/s, waarin de geconverteerde hashrate van onze vloot van NVIDIA GPU's is vervat. De hashrate steeg tegen 28 februari 2022 tot 2,5 EH/s.

De huidige capaciteit van de onderneming bedraagt ongeveer 3,55 EH/s zodra alle bestelde miners zijn ontvangen en ingezet, inclusief de omgezette hashrate van onze vloot van NVIDIA GPU's.

BITCOIN INVENTARIS EN WAARDE

Op 31 december 2021 had het Bedrijf een totaal bitcoinsaldo van 5.518 met een marktwaarde van $323,9 miljoen, inclusief 2.000 bitcoins die waren uitgeleend als onderdeel van de fiat-opbrengststrategie van het Bedrijf. Hut 8 blijft strategisch de nadruk leggen op zijn "HODL"-strategie. Daarbij onderneemt het actief stappen om Canadese en Amerikaanse dollars te genereren om de bedrijfskosten te helpen financieren, terwijl het de verkoop van bitcoins vermijdt. In Q4-2021 werd 100% van de zelf gedolven bitcoins in bewaring gegeven.

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden

Na twaalf maanden (duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel) 2021 2020

2021 2020 Bedrijfsresultaten









Gedolven digitale activa 789 516

2786 2798











Financiële resultaten









Totale inkomsten $ 57.901 $ 12.986

$ 173.774 $ 40.711 Netto (verlies) inkomsten (111.178) 27.330

(72.710) 19.040 Winst uit mining (i) 39.146 1314

108127 984 Aangepaste EBITDA (i) 35.264 1618

96593 (206)











Winst per aandeel









Nettowinst - basis $ (0,67) $ 0,28

$ (0.54) $ 0,20 Nettowinst - verwaterd $ (0,67) $ 0,28

$ (0.54) $ 0,20 (i) Niet-IFRS normen - zie de sectie "Niet-IFRS normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om overeen te stemmen met de presentatie van de huidige periode.









Per (in duizenden CAD)





31 december 2021 31 december 2020 Financiële positie









Cash





$ 140.127 $ 2.816 Totaal digitale activa





$ 323.946 $ 101.962 Totaal activa





$ 720.709 $ 145.202 Totaal passiva





$ 154.741 $ 29647 Totaal eigen vermogen





$ 565.967 $ 115.555















De inkomsten voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bedroegen $173,8 miljoen, vergeleken met $40,7 miljoen in het voorgaande jaar. De stijging met 327% was voornamelijk te danken aan de activiteiten voor het delven van digitale activa van het Bedrijf. Het Bedrijf heeft 2.786 bitcoins gedolven en $165,4 miljoen aan inkomsten gegenereerd, tegenover 2.798 gedolven bitcoins en $39,0 miljoen aan inkomsten in het voorgaande jaar. Het Bedrijf handhaafde zijn bitcoin mining capaciteit ondanks de aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van de moeilijkheidsgraad van het bitcoin-netwerk, door in 2021 extra miners met een hogere efficiëntie in te zetten in vergelijking met 2020. De waardering van de bitcoin-prijs resulteerde in gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van $59.367 voor 2021, vergeleken met gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van $13.925 in 2020. De hostingdiensten van het Bedrijf droegen gedurende het jaar $8,4 miljoen bij aan de inkomsten, vergeleken met $1,7 miljoen in het voorgaande jaar.

De kostprijs van de inkomsten bestaat uit bedrijfskosten van de site en afschrijvingen. Hij bedroeg $85,0 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021 , tegenover $59,2 miljoen in het vorige jaar. De gemiddelde bedrijfskosten van de site voor het delven van elke bitcoin bedroegen voor 2021 ongeveer $22.100 , vergeleken met ongeveer $13.600 in de periode van vorig jaar. Deze stijging voornamelijk is vooral toe te schrijven aan de "halvering" van mei 2020, evenals aan de toegenomen netwerkmoeilijkheden in de tweede helft van 2021. De afschrijvingskosten stegen tot $23,3 miljoen tijdens 2021, vergeleken met $21,3 miljoen in 2020. Dit kwam door het toegenomen aantal tijdens het jaar ingezette miners, wat deels werd gecompenseerd door de verlenging van de geschatte gebruiksduur van infrastructuuractiva van 4 jaar naar 10 jaar.

Het nettoverlies bedroeg $72,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021 , tegenover een netto-inkomen van $19,0 miljoen voor dezelfde periode in 2020. De wijziging is voornamelijk te wijten aan een non-cash herwaarderingsverlies op warrants van $114,2 miljoen, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten.

De aangepaste EBITDA (een niet-IFRS norm) steeg met $96,8 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021 , vergeleken met dezelfde periode in 2020. De stijging was het gevolg van een hogere winst op de ontginning van digitale activa, die gedeeltelijk werd tenietgedaan door hogere algemene en administratieve kosten ter ondersteuning van de groei van de activiteiten van het Bedrijf.

Digitale activa bestaan uit bitcoins, die per 31 december 2021 goed waren voor 5.518 bitcoins en een marktwaarde van $323,9 miljoen. Dit tegoed bestond uit 3.518 in bewaring gehouden bitcoins en 2.000 bitcoins die werden aangehouden in het kader van leningsovereenkomsten.

Er wordt gezocht naar een General Counsel en Corporate Secretary, nadat Tanya Woods het Bedrijf in maart 2022 heeft verlaten.

NIET-IFRS NORMEN

In deze MD&A wordt verwezen naar bepaalde normen die niet erkend zijn onder IFRS en die geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. Zij zijn derhalve niet noodzakelijk vergelijkbaar met soortgelijke normen die door andere ondernemingen worden gehanteerd. Het Bedrijf gebruikt niet-IFRS normen zoals "Aangepaste EBITDA" en "Mining winst" als bijkomende informatie ter aanvulling van de IFRS normen, door meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten van het Bedrijf vanuit het oogpunt van het management.

De volgende tabellen doen de bij de analyse van de operationele operaties van Hut 8 gebruikte niet-IFRS normen overeenstemmen met hun dichtstbij aanleunende IFRS norm en moeten worden gelezen in combinatie met de geauditeerde geconsolideerde winst- en verliesrekening en gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (verlies) en het geauditeerde geconsolideerde jaaroverzicht van kasstromen dat is opgenomen in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2021.

Mining winst

"Mining winst" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengsten min de kosten van de opbrengsten), exclusief afschrijvingen en de direct aan de hosting-diensten toe te rekenen exploitatiekosten van de site en opbrengsten. Mining winst toont de winstgevendheid van de kernactiviteit van het Bedrijf op het gebied van de ontginning van digitale activa, zonder de impact van afschrijvingskosten die geen verband houden met de kasstroom.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen brutowinst (-verlies) en onze niet-IFRS norm, Mining winst:

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden

Na twaalf maanden (in duizenden CAD) 2021 2020

2021 2020 Brutowinst (-verlies) $ 30.567 $ (971)

$ 88.798 $ (18.533)











Toevoegen (aftrekken):









Inkomsten uit hosting (2.352) (1.260)

(8.376) (1.748) Exploitatiekosten van de site toe te schrijven aan hosting 1.616 -

4.417 - Afschrijvingen en waardeverminderingen 9.315 3545

23288 21265 Mining winst $39.146 $1.314

$108.127 $984

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" staat voor EBITDA (netto-inkomsten of -verliezen, exclusief nettofinancieringsinkomsten of -uitgaven, inkomstenbelasting of -terugvordering, afschrijvingen en waardeverminderingen), aangepast met het oog op uitsluiting van op aandelen gebaseerde vergoedingen anders dan in geld, reële waardewinsten of -verliezen op de herwaardering van digitale activa, eenmalige waardeverminderingen of terugnemingen van waardeverminderingen, en kosten in verband met eenmalige of eenmalige transacties. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de impact van een non-cash accountingbeleid, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-recurrente transacties. Deze prestatienorm biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het Bedrijf over verschillende tijdsperioden heen.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen het nettoresultaat (-verlies) en onze niet-IFRS norm, aangepaste EBITDA:

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden

Na twaalf maanden (in duizenden CAD) 2021 2020

2021 2020 Nettowinst (-verlies) $ (111.178) $ 27.330

$ (72.710) $ 19.040











Toevoegen (aftrekken):









Netto financieringskosten (326) 532

(1.498) 2.441 Afschrijvingen en waardeverminderingen 9315 3545

23288 21265 Op aandelen gebaseerde betaling 2.550 195

9875 (284) Herwaardering van digitale activa - -

- (13.714) Terugneming van bijzondere waardeverminderingen en andere - (13.162)

- (13.162) Winst op het gebruik van digitale activa - (1.014)

(182) (2.815) Vreemde valuta 1.741 (1.182)

3143 (409) Op aandelen gebaseerde betalingen, na aftrek van belastingen - -

1246 - Lasten uit hoofde van omzetbelasting 4.892 429

10694 1945 Eenmalige transactiekosten 2.033 -

2956 542 Uitgestelde belastingvorderingen (-verplichtingen) 12.076 (15.049)

5620 (15.049) Verlies op herwaardering van warrants 114.161 -

114161 - Aangepaste EBITDA $ 35.264 $ 1.618

$ 96.593 $ (206)

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "plant", "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar geven in plaats daarvan de verwachtingen, ramingen en projecties van het management weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 redelijk worden geacht op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de factoren die meer in detail worden beschreven in de sectie "Risicofactoren" van het Jaarlijks Informatieformulier van het Bedrijf van 17 maart 2022, dat beschikbaar is op www.sedar.com. Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; deze factoren dienen echter zorgvuldig te worden overwogen. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

Noch de Toronto Stock Exchange noch zijn provider van regelgevingsdiensten (zoals die term gedefinieerd is in het beleid van de Toronto Stock Exchange) accepteert verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of juistheid van dit persbericht.

OVER HUT 8

Hut 8 is een miner van digitale activa met activiteiten op industriële schaal in Alberta, Canada. Hut 8 is in Noord-Amerika een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa, die sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen ondersteunt. Hut 8, gevestigd in het energierijke Alberta, Canada, heeft een van de hoogste geïnstalleerde capaciteitspercentages in de sector en een van de grootste holdings van zelf gedolven bitcoins in verhouding tot andere miners voor digitale activa en beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Hut 8 voert zijn strategie uit door bitcoins te delven en aan te houden, en tegelijkertijd een gediversifieerde bedrijfs- en inkomstenstrategie op te bouwen om de aandeelhouderswaarde te laten groeien en te beschermen, ongeacht de koers van bitcoins. De veelzijdige bedrijfsstrategie van het Bedrijf omvat het winstgevend delven van digitale activa, white-label high-performance compute-hosting, evenals opbrengst- en inkomstenprogramma's die gebruikmaken van de in bewaring gehouden bitcoins. Na een snelle groei en een uitstekende balans te hebben laten zien, was Hut 8 de eerste beursgenoteerde delver op de TSX en de eerste Canadese delver die op de Nasdaq Global Select Market genoteerd werd. Het team van Hut 8 van technologen op het gebied van het opzetten van bedrijven gelooft in gedecentraliseerde systemen, zijn ambassadeurs van krachtige, toonaangevende oplossingen en aanjagers van innovatie in het delven van digitale activa en high-performance computing, met een focus op ESG-afstemming. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

