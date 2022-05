Hut 8 rapporteert operationele en financiële resultaten voor kwartaal 1 2022

"In het eerste kwartaal van 2022 hebben we meetbare vooruitgang geboekt. We hebben de overname van vijf datacenters afgerond en onze rol versterkt als het enige bedrijf voor digitale activamining dat de hoogwaardige computerinfrastructuur levert om bedrijven in de blockchain en Web 3.0-ruimtes te ondersteunen. Daarmee hebben we onze diversificatiestrategie aanzienlijk verbeterd", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "Dankzij onze leidende rol in de digitale miningindustrie, ondersteund door onze HODL-strategie, bevinden we ons in een unieke positie om kansen in deze snelgroeiende industrie te grijpen zodra ze zich voordoen."

"Onze miningactiviteiten bleven, grotendeels dankzij de installatie van bijna 9.600 nieuwe MicroBT-miners, sterke resultaten leveren in het eerste kwartaal", aldus Shane Downey, CFO van Hut 8. "We realiseerden een sterke omzet en winstgevendheid terwijl we onze HODL-strategie voortzetten, en zijn ervan overtuigd dat we de fundamenten hebben om ons op de lange termijn van dienst te zijn."

HOOGTEPUNTEN KWARTAAL 1 2022

De omzet steeg met 67% tot $ 53,3 miljoen tijdens het kwartaal eindigend op 31 maart 2021, waarbij onze self-mining-activiteiten $ 49,3 miljoen aan inkomsten genereerden met 942 gedolven bitcoin.





miljoen tijdens het kwartaal eindigend op 31 maart 2021, waarbij onze self-mining-activiteiten miljoen aan inkomsten genereerden met 942 gedolven bitcoin. Het bedrijf installeerde 9.592 nieuwe MicroBT M30S, M30S+ en M31S+ miners in de vestigingen Drumheller en Medicine Hat in Alberta . De installatie van deze miners bracht de bedrijfscapaciteit van het bedrijf op 2,54 EH/s, een stijging van 27% ten opzichte van 31 december 2021 .





en in . De installatie van deze miners bracht de bedrijfscapaciteit van het bedrijf op 2,54 EH/s, een stijging van 27% ten opzichte van . De overname van TeraGo Inc.'s cloudservices en colocatiedatacenteractiviteiten werd op 31 januari 2022 afgerond. Hiermee heeft het bedrijf zich ontwikkeld als een leider in high performance computing, met vijf datacenters in Ontario en British Columbia en ongeveer 400 zakelijke klanten. De hoogwaardige computeroperatie draagt op dit moment bij aan een maandelijks terugkerende omzet van ongeveer $1,6 miljoen.

(i) Niet-IFRS-maatstaf - zie het gedeelte "Niet-IFRS-maatstaven" hieronder.

Het bedrijf breidde zijn managementteam uit met de benoeming van Erin Dermer als Vice President Marketing, Communications en Public Affairs; James Beer als Senior Vice President Operations; en Josh Rayner als Vice President Sales. Gezamenlijk brengen deze personen meer dan 45 jaar leiderschapservaring naar het bedrijf om de groei van haar activiteiten te ondersteunen.

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT



Voor de perioden eindigend op 31 maart



Drie maanden geëindigd (Duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel)





2022 2021(i) Bedrijfsresultaten









Gedolven digitale activa





942 539











Financiële resultaten









Totale omzet





$ 53.333 $ 31.983 Netto-inkomen





55.708 19.134 Miningwinst (ii)





32.906 17.498 Aangepaste EBITDA (ii)





27.109 16.181











Winst per aandeel









Netto-inkomen - basis





$ 0,33 $ 0,17 Netto-inkomen - verwaterd





$ 0,31 $ 0,15 (i) Niet-IFRS-maatstaf - zie het gedeelte "Niet-IFRS-maatstaven" hieronder. ( ii) Waar nodig zijn bepaalde vergelijkende cijfers aangepast om aan de presentatie van de lopende periode te kunnen voldoen.









Zoals bij (Duizenden CAD)





31 maart

2022 Op 31 December, 2021 Financiële positie









Contanten





$ 78.524 $ 140.127 Totale digitale activa





367.600 323.946 Totale activa





753.443 720.709 Totale verplichtingen





102.886 154.741 Totaal eigen vermogen





650.557 565.968















De omzet voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 bedroeg $ 53,3 miljoen, vergeleken met $ 32,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was voornamelijk te danken aan de miningactiviteiten van digitale activa van het bedrijf. Het bedrijf delfde 942 bitcoin en genereerde $ 49,3 miljoen aan inkomsten, tegenover 539 gedolven bitcoin en $ 30,6 miljoen aan inkomsten in de periode van vorig jaar. De toename in gedolven bitcoins is toe te schrijven aan de inzet van steeds efficiëntere miners tijdens het kwartaal in 2022 in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De stijging van de omzet als gevolg van een hoger aantal gedolven bitcoins werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de gemiddelde bitcoin-prijs, wat resulteerde in een gemiddelde omzet per gedolven bitcoin van $ 52.327 voor het kwartaal, vergeleken met $ 56.692 in het kwartaal van het voorgaande jaar. De inkomsten uit hosting bedroegen $ 0,8 miljoen voor het kwartaal, vergeleken met $ 1,4 miljoen in het kwartaal van vorig jaar. De daling van de hosting-inkomsten is te wijten aan een verminderd aantal hostingklanten, aangezien het bedrijf in december 2021 de mining-apparatuur voor digitale activa verwierf van een van de twee historische hostingklanten.





miljoen, vergeleken met miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was voornamelijk te danken aan de miningactiviteiten van digitale activa van het bedrijf. Het bedrijf delfde 942 bitcoin en genereerde miljoen aan inkomsten, tegenover 539 gedolven bitcoin en miljoen aan inkomsten in de periode van vorig jaar. De toename in gedolven bitcoins is toe te schrijven aan de inzet van steeds efficiëntere miners tijdens het kwartaal in 2022 in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De stijging van de omzet als gevolg van een hoger aantal gedolven bitcoins werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de gemiddelde bitcoin-prijs, wat resulteerde in een gemiddelde omzet per gedolven bitcoin van voor het kwartaal, vergeleken met in het kwartaal van het voorgaande jaar. De inkomsten uit hosting bedroegen miljoen voor het kwartaal, vergeleken met miljoen in het kwartaal van vorig jaar. De daling van de hosting-inkomsten is te wijten aan een verminderd aantal hostingklanten, aangezien het bedrijf in de mining-apparatuur voor digitale activa verwierf van een van de twee historische hostingklanten. De nieuw verworven hoogwaardige computing-activiteiten van het bedrijf voegden $ 3,3 miljoen aan inkomsten toe, wat een weerspiegeling is van twee maanden aan bijdragen. Het bedrijf schat dat de terugkerende inkomsten uit de hoogwaardige computing-activiteiten in de loop van 2022 met 15-18% zullen toenemen. Het voorlopige standpunt van Hut 8 is dat dit overgenomen bedrijf brutomarges zal genereren tussen 35% en 40%, met mogelijkheden om de marges in de toekomst verder te optimaliseren.





De nieuw verworven hoogwaardige computing-activiteiten van het bedrijf voegden $ 3,3 miljoen aan inkomsten toe, wat een weerspiegeling is van twee maanden aan bijdragen. Het bedrijf schat dat de terugkerende inkomsten uit de hoogwaardige computing-activiteiten in de loop van 2022 met 15-18% zullen toenemen. Het voorlopige standpunt van Hut 8 is dat dit overgenomen bedrijf brutomarges zal genereren tussen 35% en 40%, met mogelijkheden om de marges in de toekomst verder te optimaliseren. De omzetkosten bestaan uit bedrijfskosten van de vestiging en afschrijvingen, en bedroegen $ 36,9 miljoen voor het eerste kwartaal van 2022, vergeleken met $ 19,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfskosten van de vestiging bestaan voornamelijk uit elektriciteitskosten, evenals personeel, netwerkbewaking, softwarelicenties en reparatie- en onderhoudskosten voor apparatuur bij onze mining- en hoogwaardige computing-activiteiten. De bedrijfskosten van de vestiging voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 bedroegen $ 18,5 miljoen, waarvan $ 16,9 miljoen toe te schrijven was aan onze mijnbouwactiviteiten en $ 1,6 miljoen toe te schrijven was aan onze hoogwaardige computing-activiteiten. De gemiddelde kosten van het minen van elke bitcoin voor het eerste kwartaal van 2022 waren ongeveer $ 18.000 , vergeleken met ongeveer $ 25.900 in het voorgaande jaar voor dezelfde periode. De daling is voornamelijk te danken aan de inzet van meer en aanzienlijk efficiëntere miningapparatuur. De afschrijvingskosten stegen tot $ 18,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met $ 5,8 miljoen in dezelfde periode van 2021, gedreven door het toegenomen aantal miners dat tijdens het kwartaal werd ingezet en $ 0,7 miljoen aan extra afschrijvingen van onze nieuw verworven hoogwaardige computing-activiteiten.





miljoen voor het eerste kwartaal van 2022, vergeleken met miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfskosten van de vestiging bestaan voornamelijk uit elektriciteitskosten, evenals personeel, netwerkbewaking, softwarelicenties en reparatie- en onderhoudskosten voor apparatuur bij onze mining- en hoogwaardige computing-activiteiten. De bedrijfskosten van de vestiging voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 bedroegen miljoen, waarvan miljoen toe te schrijven was aan onze mijnbouwactiviteiten en miljoen toe te schrijven was aan onze hoogwaardige computing-activiteiten. De gemiddelde kosten van het minen van elke bitcoin voor het eerste kwartaal van 2022 waren ongeveer , vergeleken met ongeveer in het voorgaande jaar voor dezelfde periode. De daling is voornamelijk te danken aan de inzet van meer en aanzienlijk efficiëntere miningapparatuur. De afschrijvingskosten stegen tot miljoen in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met miljoen in dezelfde periode van 2021, gedreven door het toegenomen aantal miners dat tijdens het kwartaal werd ingezet en miljoen aan extra afschrijvingen van onze nieuw verworven hoogwaardige computing-activiteiten. De nettowinst bedroeg $ 55,7 miljoen en de nettowinst per aandeel bedroeg $ 0,33 voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022, vergeleken met een nettowinst van $ 19,1 miljoen en een nettowinst per aandeel van $ 0,17 voor dezelfde periode in 2021. De verandering was het gevolg van de hogere opbrengsten en niet-contante winsten op de herwaardering van warrantverplichtingen die in het eerste kwartaal van 2022 werden geboekt, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere algemene en administratieve kosten die in het eerste kwartaal van 2021 werden gemaakt.





De nettowinst bedroeg $ 55,7 miljoen en de nettowinst per aandeel bedroeg $ 0,33 voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022, vergeleken met een nettowinst van $ 19,1 miljoen en een nettowinst per aandeel van $ 0,17 voor dezelfde periode in 2021. De verandering was het gevolg van de hogere opbrengsten en niet-contante winsten op de herwaardering van warrantverplichtingen die in het eerste kwartaal van 2022 werden geboekt, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere algemene en administratieve kosten die in het eerste kwartaal van 2021 werden gemaakt. Aangepaste EBITDA (i) (een niet-IFRS-maatstaf) steeg met $ 10,9 miljoen voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022, vergeleken met dezelfde periode in 2021. De stijging werd veroorzaakt door een hogere winst uit de mining van digitale activa (I) , gedeeltelijk gecompenseerd door hogere algemene en administratieve kosten om de groei van de activiteiten van het bedrijf te ondersteunen.





(een niet-IFRS-maatstaf) steeg met miljoen voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022, vergeleken met dezelfde periode in 2021. De stijging werd veroorzaakt door een hogere winst uit de mining van digitale activa , gedeeltelijk gecompenseerd door hogere algemene en administratieve kosten om de groei van de activiteiten van het bedrijf te ondersteunen. Digitale activa bestaan uit bitcoin, dat op 31 maart 2022 een saldo had van 6.460 bitcoin en een marktwaarde van $ 367,6 miljoen. Dit saldo bestond uit 4.460 in bewaring gehouden bitcoin en 2.000 onder uitleenregelingen.

NIET-IFRS-MAATSTAVEN

Dit persbericht verwijst naar bepaalde maatstaven die niet erkend zijn onder IFRS en geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. De maatstaven zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven van andere ondernemingen. Het bedrijf gebruikt niet-IFRS-maatstaven, waaronder 'Aangepaste EBITDA' en 'Miningwinst', als aanvullende informatie om IFRS-maatstaven aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten van het bedrijf vanuit het perspectief van het management.

De volgende tabellen brengen niet-IFRS-maatstaven die door de onderneming worden gebruikt om de operationele prestaties van Hut 8 te analyseren, in overeenstemming met hun dichtstbijzijnde IFRS-maatstaf en moeten worden gelezen in samenhang met het niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse overzicht van bedrijfsactiviteiten en totaalresultaat (verlies) en niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse overzicht van de kasstromen, opgenomen in de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022.

Miningwinst

"Miningwinst" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengst minus kosten van opbrengsten), exclusief afschrijvingen en opbrengsten en bedrijfskosten van de vestiging die direct toe te schrijven zijn aan hostingdiensten. Miningwinst toont de winstgevendheid van de kernactiviteiten van het bedrijf voor het delven van digitale activa, zonder de impact van niet-contante afschrijvingskosten.

In de volgende tabel wordt de brutowinst afgestemd op onze niet-IFRS-maatstaf, miningwinst:

Voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 2021 Bruto winst $ 16.455 $ 12.207





Toevoegen (aftrekken):



Inkomsten uit hosting (751) (1.426) Omzet uit high performance computing (3.290) - Exploitatiekosten voor de vestiging toe te schrijven aan hosting en high performance computing 2.127 915 Afschrijving 18.365 5.802 Miningwinst $ 32.906 $ 17.498

(i) Niet-IFRS-maatstaf - zie het gedeelte "Niet-IFRS-maatstaven" hieronder.

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" vertegenwoordigt EBITDA (netto-inkomsten of -verlies exclusief netto financiële inkomsten of uitgaven, inkomstenbelasting of terugvordering, afschrijvingen en amortisatie) aangepast om niet-contante op aandelen gebaseerde vergoedingen, reële waardewinst of -verlies bij herwaardering van digitale activa, niet-terugkerende waardevermindering of terugboekingen van waardeverminderingen, en kosten in verband met eenmalige of niet-terugkerende transacties uit te sluiten. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de impact van niet-contante waarderingsregels, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-terugkerende transacties. Deze prestatiemaatstaf biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het bedrijf over tijdsperioden.

In de volgende tabel wordt het nettoresultaat afgestemd op onze niet-IFRS-maatstaf, aangepaste EBITDA:

Voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 2021 Netto-inkomen $ 55.708 $ 19.134





Toevoegen (aftrekken):



Netto-financieringskosten (inkomen) 1.292 (348) Waardeverminderingen en afschrijvingen 18.594 5.802 Op aandelen gebaseerde betaling 1.299 2.756 Winst op de afstoting van digitale activa - (182) Deviezen 711 431 Ingehouden belasting voor op aandelen gebaseerde betaling - 1.246 Eenmalige transactiekosten 1.611 - Uitgestelde winstbelasting (terugvordering) 1.121 (13.370) Kosten van omzetbelasting 913 712 Winst op herwaardering garantieverplichting (54.140) -

$ 27.109 $ 16.181

TELEFONISCHE VERGADERING

Hut 8 telefonische vergadering kwartaal 1 2022 begint om 10.00 uur ET, vandaag, 12 mei 2022. Degenen die mee willen doen aan de telefonisch vergadering, dienen 5 minuten van tevoren in te bellen:

In Canada : +1 866 455 3403 toegangscode: 81669575#

: +1 866 455 3403 toegangscode: 81669575# In de VS: +1 866 374 5140 toegangscode: 81669575#

OVER HUT 8

Hut 8 is een mining-bedrijf van digitale activa met activiteiten op industriële schaal in Alberta, Canada. Het bedrijf is een van de grootste op innovatie gerichte mining-bedrijven van digitale activa in Noord-Amerika en ondersteunt sinds 2018 open en gedecentraliseerde systemen. Hut 8, gelegen in het energierijke Alberta, Canada, heeft een van de hoogste geïnstalleerde capaciteitspercentages in de industrie en een van de grootste zelfgedolven bitcoin-vermogens in vergelijking met andere digitale miners en beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Hut 8 voert zijn strategie uit om bitcoin te minen en vast te houden en bouwt tegelijkertijd een gediversifieerde bedrijfs- en inkomstenstrategie op om de aandeelhouderswaarde te laten groeien en te beschermen, ongeacht de prijsactie van bitcoin. De veelzijdige bedrijfsstrategie van het bedrijf omvat winstgevende mining van digitale activa, white-label high performance compute hosting, evenals opbrengst- en inkomstenprogramma's die gebruikmaken van de in reserve gehouden bitcoin. Na een snelle groei en een uitstekende balans te hebben laten zien, was Hut 8 de eerste beursgenoteerde miners op de TSX en de eerste Canadese miner die werd genoteerd op de Nasdaq Global Select Market. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

