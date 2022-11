Hut 8 rapporteert operationele en financiële resultaten voor kwartaal 3 2022

Sterke kwartaalomzet van $ 31,7 miljoen.



Bitcoin-bezit steeg in het derde kwartaal met 13,3% en stond op 30 september 2022 op 8388



Gerealiseerde aangepaste EBITDA(i) van $ 2,1 miljoen

TORONTO, 14 november 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van de winning van digitale activa en leverancier van hoogwaardige computerinfrastructuur, geeft resultaten uit voor het kwartaal eindigend op 30 september 2022 ("Q3 2022"). Alle dollarcijfers zijn in Canadese dollar ("CAD"), tenzij anders vermeld.

"Gedurende het hele kwartaal bleven we ons richten op het optimaliseren van onze activiteiten binnen zowel de mijnbouw als de hoogwaardige computing. Tegelijkertijd bleven we onze HPC-capaciteiten uitbreiden en nieuwe blockchain-klanten aantrekken", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "We bezitten de grootste zelf-gedolven, niet-belaste bitcoinvoorraad van alle beursgenoteerde bedrijven en blijven, ondanks fluctuerende stroomprijzen, groeiende netwerkproblemen en aanhoudende druk op de prijs van bitcoin, tegen bescheiden kosten mijnen."

"Onze conservatieve aanpak van ons balansbeheer blijft van het grootste belang voor Hut 8", aldus Shane Downey, CFO van Hut 8. "We hebben met name onze mijnbouwcapaciteit met 10% verbeterd. Tegelijkertijd hebben we de gemiddelde kosten voor het mijnen van een bitcoin met 29% weten te verlagen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. We blijven ons voortdurend inzetten om het kapitaal in de uitdagende omgeving van vandaag de dag effectief te beheren en zijn van mening dat we in 2023 en daarna goed gepositioneerd zijn om onze aandeelhouders waarde te leveren."

HOOGTEPUNTEN KWARTAAL 3 VAN 2022

De omzet daalde in Q3 2022 met $ 18,6 miljoen tot $ 31,7 miljoen in vergelijking met $ 50,3 miljoen voor het kwartaal eindigend op 30 september 2021 ("Q3 2021").

Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van 2022 982 bitcoin gedolven, een stijging van 8,5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Dit kwam door een toename van de hashrate als gevolge van de uitbreiding van het aantal mijnwerkers en mijnbouwactiviteiten van het bedrijf.

De hoogwaardige computeractiviteiten van Hut 8 hebben in het kwartaal $ 4,4 miljoen aan omzet gegenereerd, waarvan het grootste deel de maandelijks terugkerende omzet is.

Het bedrijf installeerde in het derde kwartaal van 2022 een totaal van 2.205 nieuwe MicroBT M30S-, M30S+-, M30S+- en M31S+-miners op de drie mijnbouwlocaties. De installatie van deze miners heeft de operationele capaciteit van Hut 8 op 30 september 2022 op 3,07 EH/s gebracht, een stijging van 10% in hashrate ten opzichte van 30 juni 2022.

____________________ (i) EBITDA, de aangepaste EBITDA en de winst uit de mijnbouw zijn niet-IFRS-prestatiemaatstaven; zie het onderdeel niet-IFRS-waardering in dit persbericht.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Voor de perioden eindigend op 30 september Drie maanden eindigend

Negen maanden eindigend



(Duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel) 2022 2021

2022 2021



Bedrijfsresultaten













Gedolven digitale activa 982 905

2.870 1.997



















Financiële resultaten













Totale omzet $ 31.671 $ 50.341

$ 128.849 $ 115.873



Netto (verlies) inkomen (23.786) 23.374

(56.145) 38.468



Miningwinst (i) 9.300 33.509

57.113 70.596



Aangepaste EBITDA (i) 2.078 30.720

35.949 61.328



















Per aandeel













Netto-inkomen - basis $ (0,12) $ 0,16

$ (0,31) $ 0,30



Netto-inkomen - verwaterd $ (0,12) $ 0,15

$ (0,31) $ 0,28



(i) Niet-IFRS-maatstaf - zie het gedeelte "Niet-IFRS-maatstaven" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om aan de presentatie van de lopende periode te kunnen voldoen.









Zoals op



(Duizenden CAD)





30 september

2022 31 december

2021



Financiële positie













Contanten





$ 33.021 $ 140.127



Totale digitale activa





223.420 323.946



Totale activa





561.918 720.709



Totale verplichtingen





67.141 154.741



Totaal aandeelhoudersvermogen





494.777 565.968





De omzet voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg $ 31,7 miljoen, tegenover $ 50,3 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De daling was voornamelijk te danken aan de miningactiviteiten van digitale activa van het bedrijf. Het bedrijf delfde 982 bitcoin en genereerde $ 27,3 miljoen aan inkomsten, tegenover 905 gedolven bitcoin en $ 47,9 miljoen aan inkomsten in het derde kwartaal van 2021. De stijging van de gedolven bitcoin is te wijten aan de stijging van de gemiddelde hashrate van Hut 8. De onlangs overgenomen hoogwaardige computeractiviteiten van het bedrijf hebben in het kwartaal $ 4,4 miljoen aan voornamelijk terugkerende omzet gegenereerd.

Het nettoverlies voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg $ 23,8 miljoen en het nettoverlies per aandeel was $ 0,12, in vergelijking met het nettoverlies van $ 23,4 miljoen en het netto-inkomen per aandeel van $ 0,16 voor dezelfde periode in 2021. De verandering weerspiegelt de lagere inkomsten uit de winning van digitale activa en de hogere omzetkosten in het derde kwartaal van 2022.

De winst op mining(i) bedroeg $ 9,3 miljoen in het derde kwartaal van 2022, in vergelijking met $ 33,5 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De verandering is voornamelijk te wijten aan een lagere gemiddelde bitcoin-prijs en hogere gemiddelde stroomkosten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de inkomsten in verband met het hogere aantal gedolven bitcoin.

De aangepaste EBITDA(i) bedroeg $ 2,1 miljoen, in vergelijking met $ 30,7 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De bijdragen van hoogwaardige computeractiviteiten werden gecompenseerd door kleinere miningmarges.

De omzetkosten bestaan uit de operationele kosten en de afschrijvingen op de vestiging en bedroegen $ 45,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2022, in vergelijking met $ 21,2 miljoen in het derde kwartaal van 2021. De bedrijfskosten van de vestiging voor het kwartaal eindigend op 30 september 2022 bedroegen $ 20,3 miljoen, waarvan $ 18,0 miljoen toe te schrijven was aan onze mijnbouwactiviteiten en $ 2,3 miljoen aan onze hoogwaardige computing-activiteiten. De gemiddelde kosten van het delven van elke bitcoin voor het derde kwartaal van 2022 waren ongeveer $ 18.300, in vergelijking met ongeveer $ 17.700 per bitcoin in het derde kwartaal van 2021. De stijging van de gemiddelde kosten van het delven van bitcoin was voornamelijk te wijten aan een toename van moeilijkheden in het bitcoin-netwerk en de hogere stroomprijzen, grotendeels gecompenseerd door de inzet van een meer efficiënte miningvloot. De kosten zijn met $ 7.600 of 29% gedaald in vergelijking met het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2022, voornamelijk als gevolg van de verbeterde energieprijzen. De afschrijvingskosten stegen tot $ 25,3 miljoen in het derde kwartaal van 2022, vergeleken met $ 5,2 miljoen in het derte kwartaal van 2021. Deze stijging is het gevolg van de aanzienlijke inzet van nieuwe mijnbouwapparatuur in de afgelopen twaalf maanden en $ 1,3 miljoen aan extra afschrijvingen op onze onlangs overgenomen hoogwaardige computeractiviteiten.

Meer informatie is te vinden in de discussie en analyse van het Management en de niet-gecontroleerde, verkorte, geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten van het bedrijf voor de drie en negen maanden die eindigden op 30 september van 2022 en 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website van het bedrijf op www.hut8mining.com, onder het SEDAR-profiel van het Bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het bedrijf op www.sec.gov.

NIET-IFRS-MAATSTAVEN

Dit persbericht verwijst naar bepaalde maatstaven die niet erkend zijn onder IFRS en geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. De maatstaven zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven van andere ondernemingen. Het bedrijf gebruikt niet-IFRS-maatstaven, waaronder 'Aangepaste EBITDA' en 'Miningwinst', als aanvullende informatie om IFRS-maatstaven aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in de operationele resultaten van het bedrijf vanuit het perspectief van het management en mogen niet worden beschouwd als alternatieven voor of vervangingen van bedrijfsresultaten en liquiditeit die worden gepresenteerd overeenkomstig IFRS.

De onderstaande tabellen en definities brengen niet-IFRS-maatstaven die door het bedrijf worden gebruikt om de operationele prestaties van Hut 8 te analyseren, in overeenstemming met hun dichtstbijzijnde IFRS-maatstaf en moeten niet worden gelezen in samenhang met de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten voor de drie en negen maanden eindigend op 30 september van 2022 en 2021.

Miningwinst

"Miningwinst profit" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengst minus kosten van opbrengsten), exclusief afschrijvingen en opbrengsten en bedrijfskosten van de vestiging die direct toe te schrijven zijn aan hostingdiensten en high performance computerbewerkingen. Miningwinst toont de winstgevendheid van de kernactiviteiten van het bedrijf voor het delven van digitale activa, zonder de impact van niet-contante afschrijvingskosten. De maatregel voor de winst van de mijnbouw biedt de investeerders de mogelijkheid om de winstgevendheid van de mijnbouwactiviteiten te beoordelen, met uitzondering van de algemene en de administratieve kosten.

In de volgende tabel wordt de brutowinst afgestemd op onze niet-IFRS-maatstaf, miningwinst:



Drie maanden eindigend

Negen maanden eindigend Voor de perioden eindigend op 30 september 2022 2021

2022 2021 Bruto winst (verlies) $ (13.940) $ 29.107

$ (1.326) $ 58.231











Toevoegen (aftrekken):









Inkomsten uit hosting – (2.406)

(751) (6.024) Omzet uit high performance computing (4.403) –

(12.404) – Exploitatiekosten voor de vestiging toe te schrijven aan hosting – 1.616

797 4.417 Exploitatiekosten voor de vestiging toe te schrijven aan high

performance computing 2.304 –

6.189 – Afschrijving 25.339 5.192

64.608 13.972 Miningwinst $ 9.300 $ 33.509

$ 57.113 $ 70.596

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" vertegenwoordigt EBITDA (netto-inkomsten of -verlies exclusief netto financiële inkomsten of uitgaven, inkomstenbelasting of terugvordering, afschrijvingen en amortisatie) aangepast om niet-contante op aandelen gebaseerde vergoedingen, reële waardewinst of -verlies bij herwaardering van digitale activa, niet-terugkerende waardevermindering of terugboekingen van waardeverminderingen, en kosten in verband met eenmalige of niet-terugkerende transacties uit te sluiten. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de impact van niet-contante waarderingsregels, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-terugkerende transacties. Deze prestatiemaatstaf biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het bedrijf over tijdsperioden.

In de volgende tabel wordt het nettoresultaat (verlies) afgestemd op onze niet-IFRS-maatstaf, aangepaste EBITDA:

Voor de perioden eindigend op 30 september Drie maanden eindigend

Negen maanden eindigend (Duizenden CAD) 2022 2021

2022 2021 Netto-inkomen (verlies) $ (23.786) $ 23.374

$ (56.145) $ 38.468











Toevoegen (aftrekken):









Netto-financieringskosten (inkomen) 1.865 (186)

4.700 (1.173) Waardeverminderingen en afschrijvingen 25.683 5.192

65.524 13.972 Op aandelen gebaseerde betaling 1.895 2.801

5.171 7.325 Winst op de afstoting van digitale activa – –

– (182) Wisselkoersverlies 844 759

1.528 1.402 Ingehouden belasting voor op aandelen gebaseerde betaling – –

– 1.246 Eenmalige transactiekosten – 455

1.611 923 Uitgestelde winstbelasting (terugvordering) onkosten – (5.676)

9.593 (6.455) Kosten van omzetbelasting – 4.001

913 5.802 Herwaardering (winst) verlies van digitale activa (7.340) –

97.558 – (Winst) verlies op herwaardering garantieverplichting 2.917 –

(94.504) – Aangepaste EBITDA $ 2.078 $ 30.720

$ 35.949 $ 61.328

BEDRIJFSUPDATES

Op 15 september 2022 veranderde het Ethereum-netwerk zijn consensusmechanisme van 'proof-of-work' naar 'proof-of-stake'. Als gevolg hiervan gebruikt het bedrijf zijn vloot van grafische verwerkingseenheden (GPU's) niet langer om het Ethereum-netwerk te delven. Hut 8 gaat zijn vloot van GPU's nu in bepaalde hoogwaardige computerdatacenters inzetten en zal nieuwe mogelijkheden blijven verkennen om de hardware te gebruiken, onder meer in de 'zero-knowledge proof'- en 'Layer 2'-ruimte, naast 'rendering' en 'machine learning'.

Op 9 november 2022 heeft het bedrijf een ingebrekestelling bezorgd bij Validus Power Corp. ("Validus"), een externe leverancier van energie aan de mijnbouwfaciliteit van het bedrijf in North Bay, Ontario. Validus heeft bepaalde belangrijke operationele mijlpalen vastgesteld in de voorwaarden van de stroomafnameovereenkomst (power purchase agreement ('PPA')) die het met het bedrijf heeft afgesloten, niet gehaald. Validus heeft ook geëist dat het bedrijf voor de levering van energie betalingen verricht die hoger zijn dan de betalingen die in het kader van de PPA zijn overeengekomen. Hut 8 is voortdurend in gesprek geweest met Validus om de operationele en commerciële gevolgen van het in gebreke blijven van Validus en het niet nakomen van contractuele verplichtingen van de PPA te verlichten. Tot op heden zijn dergelijke bemiddelingsinspanningen echter niet succesvol geweest en zag het bedrijf zich genoodzaakt de ingebrekestelling te bezorgen.

Het bedrijf is van plan om alle voorhanden zijnde rechtsmiddelen te gebruiken om de voorwaarden van de PPA te handhaven en zal de markt naar behoren van aanvullende updates over de North Bay-faciliteit voorzien. Ondanks de ingebrekestelling onderzoekt het bedrijf alternatieven om het potentiële effect op de activiteiten te beperken, onder meer door potentiële organische en niet-organische groeimogelijkheden. Er is geen zekerheid dat energie op ononderbroken basis aan North Bay zal worden geleverd in het kader van de PPA. Dergelijke acties kunnen het vermogen van het bedrijf belemmeren om zijn mijnbouwactiviteiten op de locatie van North Bay voort te zetten en als dergelijke mijnbouwactiviteiten worden voortgezet, kunnen ze niet worden uitgevoerd tegen eerder openbaar gemaakte tarieven.

Raadpleeg voor meer informatie de discussie en analyse van het management van het bedrijf waarnaar hierboven wordt verwezen.

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetgeving en de Amerikaanse effectenwetgeving (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie, anders dan verklaringen van historische feiten, die in dit persbericht zijn opgenomen en die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die het bedrijf verwacht of in de toekomst zal of kan verwachten, waaronder zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelstellingen, uitbreiding en groei van de activiteiten, transacties, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, is op de toekomst gerichte informatie. Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten uitspraken die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat met name, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: de positie en het vermogen van het bedrijf om kansen te benutten in digitale activasector; het vermogen van het bedrijf om de HODL-strategie op lange termijn te bevorderen; de groeistrategie van het bedrijf; het vermogen van het bedrijf om zijn vloot van GPU's te hergebruiken in andere activiteiten die inkomsten genereren; verwachtingen voor andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrentiefactoren die verband houden met het bedrijf of de bitcoin-industrie in het algemeen; en voorspelde hashrate, kosten en winstgevendheid.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Materiële veronderstellingen zijn onder meer: veronderstellingen met betrekking tot het niveau van de vraag en financiële prestaties van de digitale activa-industrie, effectieve belastingtarieven, de wisselkoers van de VS/Canadese dollar, de verwachte impact van de COVID-19-pandemie, inflatie, toegang tot kapitaal, timing en ontvangst van wettelijke goedkeuringen, acquisitie- en desinvesteringsactiviteiten, operationele kosten, rendement op investeringen en transactiekosten en fluctuatie in energieprijzen en de energiebehoeften van het bedrijf.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, aannames en schattingen dat, hoewel het door Hut 8 redelijk wordt geacht op de datum van dit persbericht, zijn onderworpen aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, aannames en andere factoren die de werkelijke resultaten kunnen beïnvloeden, het niveau van de activiteit of prestaties die wezenlijk verschillen van de prestaties die door dergelijke toekomstgerichte informatie worden uitgedrukt of geïmpliceerd, waaronder, maar niet beperkt tot: bedreigingen en hacks van beveiliging en cyberbeveiliging; kwaadaardige acteurs of botnet die controle krijgen over de verwerkingskracht van het bitcoin-netwerk; verdere ontwikkeling en acceptatie van het bitcoin-netwerk; veranderingen in de kosten van de bitcoin-mijnbouw; het verlies of de vernietiging van particuliere sleutels; het verhogen van de kosten voor het opnemen van transacties in de blockchain; onjuiste transacties; het vertrouwen op een beperkt aantal belangrijke medewerkers; het vertrouwen op dienstverleners van derden op het gebied van de mining-pools; wijzigingen in regelgeving; classificatie- en belastingwijzigingen; momentum prijsstelling risico's; fraude en het falen in verband met de handel in digitale activa; moeilijkheden om bankdiensten en -financiering te verkrijgen; moeilijkheden om verzekeringen vergunningen en licenties te verkrijgen; internet- en stroomstoringen; geopolitieke gebeurtenissen; onzekerheid in de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen; onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa; het niet anticiperen op technologische innovaties; de COVID-19-pandemie (of een significante escalatie ervan); klimaatverandering; valutarisico, kredietrisico en het terugkrijgen van potentiële verliezen; het risico van rechtszaken; risico's voor de integratie van bedrijven; veranderingen in de marktvraag; veranderingen in het netwerk en de infrastructuur; systeemonderbreking; veranderingen in de leasingregelingen; het tegenpartijrisico; het niet realiseren van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten, met inbegrip van de PPA van het bedrijf met Validus; de mogelijkheid dat de levering van energie aan de mijnsites van het bedrijf wordt onderbroken of opgeschort; de mogelijkheid om bedrijfsplannen, prognoses en andere verwachtingen te implementeren en aanvullende mogelijkheden en andere risico's te identificeren in verband met de digitale activamijnbouw en datacenteractiviteiten. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, kunt u het gedeelte 'Risicofactoren' van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf van 17 maart 2022 en de andere doorlopende informatiedocumenten van Hut 8 raadplegen, die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf op www.hut8mining.com, onder het SEDAR-profiel van het bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het bedrijf op www.sec.gov.

Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; u dient deze factoren echter zorgvuldig te overwegen. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht zijn beschreven, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht, en op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag niet ten onrechte worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het relevante moment. De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om wijzigingen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen of de onderliggende factoren of veronderstellingen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve indien dit is vereist door de wet.

Over Hut 8

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige computers (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' op de Nasdaq Global Select Market. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

Contactpersoon voor investeerders: Sue Ennis, [email protected]; mediacontactpersoon: Yamini Coen, [email protected]

