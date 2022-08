Hut 8 tekent overeenkomst met Foundry

Foundry selecteert datacenterinfrastructuur van Hut 8 voor cloudservices

TORONTO, 4 aug 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers in het 'minen' van digitale activa en leverancier van hoogwaardige computerinfrastructuur, heeft een partnerschap getekend met Foundry Digital LLC ("Foundry"), een volledig eigen dochteronderneming van Digital Currency Group Inc. ("DCG") gericht op infrastructuur voor digitale activa. De overeenkomst markeert de eerste belangrijke overwinning in de Blockchain-industrie voor hoogwaardige cloudservices van Hut 8.

Hut 8 zal meerdere bedrijfsactiviteiten voor Foundry ondersteunen, aanvankelijk in het datacenter van het bedrijf in Mississauga, Ontario, met plannen om uit te breiden naar het datacenter in Kelowna, British Columbia voor ondersteuning van infrastructuur in heel Canada. Foundry werkt samen met de Noord-Amerikaanse sector voor het 'minen' en uitzetten van digitale valuta en brengt institutionele expertise, kapitaal en marktinformatie in om een gedecentraliseerde infrastructuur te bouwen.

"We zijn verheugd om Foundry, die we al lang ondersteunen via hun mining-pool van digitale assets, te verwelkomen in ons hoogwaardige datacenter in Mississauga, Ontario", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "Foundry is toonaangevend in de sector van digitale activa en we kijken ernaar uit om hun gestage groei met een geavanceerde infrastructuur mogelijk te maken."

"Hut 8 is sinds 2020 een vertrouwde partner van Foundry", aldus Dan Magnuszewski, CTO van Foundry. "Als veteranen uit de Bitcoin-industrie met expertise op het gebied van datacenterinfrastructuur, kent Hut 8 onze branche door en door, waardoor ze een natuurlijke match bleken toen we op zoek gingen naar een leverancier van infrastructuurdiensten."

Over Foundry Digital LLC

Foundry Digital LLC, een dochteronderneming van DCG, is opgericht om te voldoen aan de institutionele vraag naar betere toegang tot kapitaal, efficiëntie en transparantie in de sector van het 'minen' van digitale activa en 'staking'. Foundry, met hoofdkantoor in Rochester, NY, maakt gebruik van zijn institutionele expertise, kapitaal en marktinformatie om deelnemers binnen het crypto-ecosysteem te ondersteunen met de tools die ze nodig hebben om de gedecentraliseerde infrastructuur van de toekomst te bouwen. Kijk voor meer informatie op foundrydigital.com.

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa en een derde locatie in North Bay, Ontario, alle drie in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de industrie en een van de hoogste voorraden van zelf-gedolven Bitcoin van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met 36.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloud-capaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance computing (Web 2.0) en opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale mijnwerker die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit persbericht die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "kon", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "kan", "zou kunnen", "mogelijk", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden bevatten toekomstgerichte informatie en onder meer verklaringen met betrekking tot: de verwachte terugkerende inkomsten van het bedrijf en groeipercentage van zijn hoogwaardige computerbedrijf; het vermogen van het bedrijf om met succes door de huidige markt te navigeren; en de omvang van de diensten die door Hut 8 aan Foundry Digital in het datacenter van Hut 8 in Mississauga moeten worden geleverd, inclusief de voorgestelde uitbreiding van die diensten naar het datacenter van Kelowna.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel Hut 8 dergelijke verklaringen op de datum van dit persbericht als redelijk beschouwt, zijn ze onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het niveau van de activiteiten, de prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van de factoren die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot de factoren die in meer detail beschreven staan in het gedeelte "Risicofactoren" van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf d.d. 17 maart 2022, en andere documenten van Hut 8 die doorlopend openbaar gemaakt worden die beschikbaar zijn op www.sedar.com .

Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; deze factoren dienen echter zorgvuldig te worden overwogen. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht en mag op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht niet ten onrechte worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870443/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Signs_Partnership_with_Foundry.jpg

Contactinformatie: Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Media Relations: Erin Dermer, [email protected]

