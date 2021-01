Hyde Engineering + Consulting anuncia nomeação de diretor executivo

"Estou entusiasmada em assumir a função de CEO e liderar nossas excepcionais equipes de engenharia e analítica em direção à expansão futura e ofertas de serviços, construídas com base na visão e experiência do meu colega e amigo de longa data, John Hyde. Esta oportunidade é uma honra inestimável", disse Bergman.

"Tenho o prazer de anunciar a nomeação de Kerren Bergman para o cargo de CEO da Hyde Engineering + Consulting, Inc. Kerren está na empresa há mais de 23 dos nossos mais de 27 anos e, nesse tempo, destacou-se em cada uma de suas muitas funções. Tenho a máxima confiança nas habilidades e temperamento de Kerren para ter muito sucesso na função de CEO como líder servidora de nossa empresa global", disse Hyde. "Parabéns à Kerren por suas muitas contribuições para a Hyde Engineering + Consulting até hoje e por muitos anos de sucesso futuro!"

Como fundador da Hyde Engineering em 1993, John Hyde continuará a apoiar a organização como Engenheiro-chefe e Presidente dos Conselhos Administrativo Executivo e Asiático da Hyde. A liderança industrial do Sr. Hyde continuará no campo técnico, assim como o apoio aos negócios da Hyde nos EUA e internacionais na Europa, Índia, Singapura e Canadá.

A Sra. Bergman atuou mais recentemente como presidente da Hyde, trabalhando em estreita colaboração com o Sr. Hyde e o Conselho Administrativo em preparação para assumir a função de CEO. A Hyde teve um crescimento significativo durante a gestão de 23 anos de Kerren, e suas funções anteriores de supervisão de operações globais, recursos humanos, qualidade, segurança, TI e desenvolvimento de negócios deram a ela a amplitude de conhecimento para prosperar nesta nova função. A paixão de Kerren por superar as expectativas dos clientes e desenvolver as equipes excepcionais da Hyde impulsiona sua visão estratégica para alcançar resultados. Bergman é bacharel e mestre em educação pela University of California, Los Angeles. Acesse http://www.hyde-ec.com para uma biografia completa.

A rede global da Hyde Engineering + Consulting consiste em 11 localidades em cinco países, envolvendo projetos em todo o mundo, e emprega mais de 250 pessoas mundialmente, oferecendo projeto de sistemas de processo, comissionamento e validação, conformidade com FDA e tecnologias de limpeza de última geração para os setores farmacêuticos, de bioprocessos e de processos regulados.

Contato:

Karrie Hogan │ Diretora, Recrutamento Global │ [email protected]

SOURCE Hyde Engineering + Consulting, Inc. │ (303) 577-1301 │ www.hyde-ec.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420382/Kerren_Bergman.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1007765/HYDE_ENGINEERING___CONSULTING__INC__LOGO.jpg

FONTE Hyde Engineering + Consulting, Inc.

Related Links

www.hyde-ec.com