Hyde Engineering + Consulting называет имя нового вице-президента компании по общим техническим вопросам

БОУЛДЕР, шт. Колорадо, 21 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Hyde Engineering + Consulting, Inc. (далее — "Hyde") объявила о том, что Санджай Шах (Sanjay Shah) принял предложение занять должность вице-президента компании по общим техническим вопросам. Санджай, работающий в представительстве компании Hyde в Ахмадабаде (Индия), будет обеспечивать методическое сопровождение в предметной области по таким направлениям, как концептуальное и детализированное проектирование, организация производственного процесса, обеспечение услуг при вводе объектов в эксплуатацию и прохождении аттестаций, для расширяющейся всемирной клиентской базы компании Hyde по всей территории Азии, Европы и Америки.

«Санджай уже много лет является для нас прекрасным другом и товарищем по работе. Я очень рад его возвращению в Hyde Engineering и благодарен ему за согласие занять в нашей компании должность глобального масштаба. Я готов дать высочайшую оценку его профессиональной компетенции, а также способностям вдохновлять других членов коллектива и поддерживать их стремление к совершенству. С возвращением, Санджай!» — основатель и глава компании Джон Хайд (John Hyde)

Джон Хайд, основавший компанию Hyde Engineering в 1993 году, остается ее генеральным директором, председателем правления и одним из лидеров в своей отрасли, управляя деятельностью Hyde в США и по всему миру, включая Европу, Индию, Сингапур и Канаду.

«Мы с восторгом приветствуем возвращение г-на Шаха в компанию Hyde. Его обширный технический и управленческий опыт послужит великолепным подспорьем для клиентов Hyde по всему миру и сотрудников компании», — президент компании Керрен Бергман (Kerren Bergman)

Ранее Санджай занимал пост вице-президента компании Hyde по инженерно-технологическим вопросам в Азиатско-тихоокеанском регионе. Он отвечал за разработку и реализацию стратегий по укреплению и развитию технологической базы компании Hyde в фармацевтической/биофармацевтической сфере на азиатско-тихоокеанском рынке.

Санджай, имеющий более чем 25-летний опыт работы в ведущих транснациональных фармацевтических компаниях как в США, так и в Индии, ранее работал в компании Pfizer в качестве вице-президента и технического директора, а также возглавлял инженерно-технический отдел компании Intas Pharmaceuticals Ltd. в качестве ее вице-президента. До этого он был директором и руководителем биотехнологического подразделения компании Syngene Intl. и руководителем отдела производственно-технологического планирования в биотехнологическом подразделении компании Dr. Reddy's Labs.

До возвращения в Индию в 2010 году Санджай провел 16 лет в США, где последним местом его работы была компания ImClone Systems (дочернее предприятие Eli Lilly & Co.) в Бранчбурге (шт. Нью-Джерси), в которой он занимал должность заместителя директора по инженерно-техническим вопросам и отвечал за организацию крупномасштабного производства биофармацевтических препаратов клинического и коммерческого назначения. Кроме того, он работал в компаниях Amgen и Aker Solutions, где занимался вопросами инженерно-технического проектирования на крупном объекте биофармацевтического производства в Род-Айленде.

Санджай имеет степень магистра инженерной химии, полученную в Акронском университете (шт. Огайо), а также степень бакалавра инженерной химии, полученную в Университете Бароды им. махараджи Саяджирао (Индия). Г-н Шах является гражданином США и постоянно проживает в Индии. Полная биографическая информация представлена на сайте http://www.hyde-ec.com.

Компания Hyde Engineering + Consulting — международный партнер по оказанию услуг в сфере технического проектирования фармацевтического производства на основе комплексных решений и сопутствующих консультационных услуг. Глобальная сеть компании Hyde включает 11 представительств в 5 странах, которые участвуют в реализации проектов по всему миру, привлекая для этой цели более 200 сотрудников из всех регионов мира, путем предоставления услуг по организации технологического процесса, вводу объектов в эксплуатацию и их аттестации, обеспечению соответствия требованиям FDA и внедрению новейших технологий очистки для предприятий фармацевтической, биотехнологической и других отраслей с регламентируемыми производственными процессами.

Контактная информация:

Karrie Hogan (Керри Хоган) │ Руководитель общего отдела кадров │ [email protected]

ИСТОЧНИК: Hyde Engineering + Consulting, Inc. │ (303) 577-1301 │ www.hyde-ec.com

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