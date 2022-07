HydraForce assina acordo de aquisição com Bosch Rexroth

Os dois players complementares se unem para oferecer portfólio abrangente de produtos para aplicações móveis e industriais

Portfólio conjunto amplia oferta global

Os clientes se beneficiam de mais canais de vendas

Negócios combinados alavancarão pontos fortes complementares

LINCOLNSHIRE, Illinois, 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A HydraForce, Inc. pretende incorporar o crescente portfólio de unidades hidráulicas compactas da Bosch Rexroth, aumentando seu alcance e suporte para os clientes. A Bosch Rexroth, uma subsidiária da Bosch, sediada em Lohr am Main, na Alemanha, é líder emergente em produtos hidráulicos móveis e industriais. A Bosch Rexroth e a HydraForce assinaram um contrato respectivo em 15 de julho de 2022. Ambas as partes concordaram em manter o preço de compra confidencial. A transação está sujeita a aprovação antitruste.

"Com a Bosch Rexroth, encontramos uma ótima parceira que valoriza e compartilha uma mentalidade semelhante sobre inovação, foco no cliente, experiência em aplicações e cultura. Acredito que a nova propriedade criará grandes oportunidades para nossos clientes, parceiros e funcionários e resultará em um crescimento sustentado", disse Mike Terzich, presidente e CEO da HydraForce.

"Com seu portfólio diversificado e alcance internacional, a Bosch Rexroth tem uma base sólida. A aquisição da HydraForce aumenta nosso acesso ao mercado global por meio de canais de vendas indiretos: os parceiros de vendas e os integradores de sistemas se tornarão grupos-alvo importantes. Nesses tempos difíceis, também estamos ajudando a estabilizar as cadeias de suprimentos regionais para que possamos apoiar ainda mais nossos clientes", disse Frank Hess, vice-presidente da unidade de negócios de unidades hidráulicas compactas da Bosch Rexroth.

A combinação cria um portfólio de produtos mais amplo e mais profundo

O extenso portfólio de produtos da HydraForce complementa perfeitamente o portfólio de produtos atual da unidade de negócios de unidades hidráulicas compactas da Bosch Rexroth. Dentro da Bosch Rexroth, a unidade de negócios projeta, fabrica e comercializa componentes hidráulicos compactos para aplicações como terraplanagem, guindastes, plataformas aéreas, maquinários agrícolas e aplicações industriais em suas quatro unidades na China, EUA, Alemanha e Itália. A unidade de negócios emprega aproximadamente 1.800 funcionários. A HydraForce emprega aproximadamente 2.100 funcionários, a maioria localizados em seis unidades de produção nos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e China.

A aquisição melhora o suporte regional ao cliente e os canais de vendas adicionais

Além dos portfólios de produtos complementares, as estruturas de vendas regionais da HydraForce e da Bosch Rexroth também se complementam perfeitamente: as atividades combinadas criarão, assim, uma entidade bem equilibrada na América do Norte, na América do Sul e na Europa e também darão suporte a mais atividades de crescimento na Ásia-Pacífico. Além disso, a adição da HydraForce melhorará significativamente o acesso da Bosch Rexroth ao mercado global por meio de canais de vendas indiretos (por exemplo, revendedores e integradores de sistemas) que se alinhem com o objetivo estratégico de longo prazo da Bosch Rexroth.

Sobre a HydraForce

A HydraForce foi fundada em Chicago, nos EUA, em 1985 e atualmente tem fábricas em todo o mundo, incluindo América do Norte, Grã-Bretanha, Brasil e China. A empresa projeta e fabrica válvulas de cartucho de energia hidráulica de alto desempenho, coletores personalizados e controles eletro-hidráulicos. Ela criou milhares de soluções de controle personalizadas para diversos setores fora de estrada, englobando agricultura, construção, marítima, manuseio de materiais, mineração e florestal.

