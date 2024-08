Hygenco Green Energies, avec le soutien de la JICA, a finalisé un protocole d'accord avec Mitsubishi Power pour des centrales électriques GTCC alimentées à l'hydrogène et à l'ammoniac.

NEW DELHI, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Hygenco Green Energies a signé un protocole d'accord avec Mitsubishi Power pour explorer la possibilité de fournir des centrales électriques vertes à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) alimentées à l'hydrogène et à l'ammoniac. Ce protocole d'accord vise à fournir ces solutions intégrées en Inde et au niveau international.

La coopération indo-japonaise en matière de sécurité énergétique et d'ammoniac vert est un exemple de partenariat stratégique visant à favoriser le développement durable et à réduire les émissions grâce à l'échange de technologies et à des investissements en collaboration.

À cette occasion, M. SAITO Mitsunori, représentant en chef de la JICA en Inde, a déclaré : "La JICA s'est engagée à soutenir le développement des technologies vertes de l'hydrogène. Cette collaboration entre Hygenco et MHI illustre la coopération internationale nécessaire pour lutter contre le changement climatique et promouvoir une croissance durable. La JICA soutiendra en permanence ce partenariat et se réjouit de l'impact qu'aura la plateforme de co-création JICA-Fonds Neev.

Hygenco fournira aux clients potentiels du combustible vert pour la technologie GTCC de MPW. L'entreprise développera et déploiera des installations de production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert à grande échelle et commercialement viables, sur la base d'une construction propriétaire-exploitation ou d'un gaz en tant que service.

"Cette collaboration mettra en synergie l'approvisionnement en carburant vert d'Hygenco et la technologie de Mitsubishi Power en Inde et dans le monde, incarnant l'esprit de Vasudhaiva Kutumbakam - le monde est une seule famille", a déclaré M. Amit Bansal, PDG d'Hygenco. "Nous sommes ravis de tirer parti de notre expertise en matière d'hydrogène vert et d'ammoniac pour soutenir la décarbonisation de la production d'électricité et contribuer à un avenir énergétique durable".

"Nous pensons que ce partenariat ouvrira la voie à des solutions énergétiques innovantes et durables", a déclaré M. Prem Prabhakar, MD&CEO, SBI Ventures Limited - qui gère le fonds Neev II, lequel est un investisseur dans Hygenco. "Investir dans la production d'hydrogène et d'ammoniac verts est essentiel pour la sécurité énergétique, la transition énergétique et les objectifs environnementaux de l'Inde.

Mitsubishi Power développe des technologies de combustion de l'hydrogène et de l'ammoniac pour décarboniser les centrales GTCC existantes en convertissant leur combustible de gaz naturel en hydrogène/ammoniac. L'entreprise a participé à de nombreux projets dans le monde entier.

À propos de Hygenco Green Energies

Hygenco est l'un des principaux développeurs de projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions durables et commercialement viables en matière de carburants verts à diverses industries, contribuant ainsi à la transition énergétique mondiale.

À propos de Mitsubishi Heavy Industries

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. est un leader mondial en matière d'ingénierie et de fabrication. MHI fournit des solutions innovantes dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'aérospatiale, les machines, etc. Mitsubishi Power, une filiale de MHI, est spécialisée dans les technologies de production d'énergie et est à la pointe du développement de la technologie de combustion de l'hydrogène.

À propos de la JICA

Établie par une loi spécifique, en tant qu'institution administrative incorporée au gouvernement du Japon, l'Agence japonaise de coopération internationale vise à contribuer à la promotion de la coopération internationale, en tant qu'unique agence gouvernementale japonaise chargée de la mise en œuvre de l'aide publique au développement (APD). La JICA est la plus grande agence de donateurs bilatéraux au monde. La JICA sert de pont entre le Japon et les pays émergents et fournit une assistance sous forme de prêts, de subventions et de coopération technique afin que les pays émergents puissent renforcer leurs capacités.

