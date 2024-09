Hygenco signe un protocole d'accord avec REC pour financer un projet d'ammoniac vert à Gopalpur, dans l'État d'Odisha

GURUGRAM, Inde et AHMEDABAD, Inde, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hygenco Green Energies Pvt Ltd, pionnier de la production d'hydrogène vert à faible coût, annonce avoir signé un protocole d'entente avec REC Limited (anciennement Rural Electrification Corporation limited) pour le financement du projet d'ammoniac vert d'Hygenco à Gopalpur, dans l'État d'Odisha. Le protocole d'accord a été formalisé lors du 4e Global Re-Invest qui s'est tenu à Gandhinagar, au Gujarat.

Hygenco - REC Limited MOU signing at Gujarat, India

Le projet Green Ammonia de l'entreprise s'inscrit dans le cadre de sa vision plus large de réduction des émissions de carbone. Selon le protocole d'accord, REC financera le projet à hauteur de 280 millions de dollars, alors qu'Hygenco prévoit d'investir environ 2,5 milliards de dollars dans ses projets d'hydrogène et d'ammoniac verts en Inde au cours des prochaines années.

Amit Bansal, cofondateur et CEO d'Hygenco, déclare : « Nous nous engageons à assurer la sécurité énergétique et à nous aligner sur la vision du gouvernement indien d'Aatmanirbhar Bharat. Nos projets contribueront à réduire les émissions de carbone et à ouvrir la voie à un avenir durable ».

Hygenco s'est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine de l'hydrogène vert. En mars 2024, Hygenco a mis en service la première usine commerciale d'hydrogène vert en Inde à Hisar, dans l'Haryana. En 2022, Hygenco a signé avec Jindal Stainless le tout premier accord commercial à long terme d'absorption d'hydrogène vert pour le projet basé à Hisar. Le promoteur a également signé des accords avec de grandes entreprises, dont Sterlite Technologies, pour la fourniture d'hydrogène vert.

L'objectif d'Hygenco est de devenir un chef de file mondial des solutions vertes pour l'hydrogène et l'ammoniac.

Le succès d'Hygenco est un pas important vers la réduction de l'empreinte carbone de l'Inde. Ses projets contribueront à la décarbonisation d'industries à forte inertie, telles que l'acier et la chimie. Cela contribuera à la réalisation des objectifs climatiques de l'Inde et à la création d'un avenir durable.

À propos d'Hygenco :

Basé à Gurgaon, en Inde, Hygenco développe et déploie à grande échelle des installations d'hydrogène vert et d'ammoniac vert commercialement attrayantes. Fort de compétences approfondies en matière de conception, de construction et d'exploitation de projets d'hydrogène vert, Hygenco a mis en service le premier projet indien d'hydrogène vert à Hisar, qui a été inauguré par le ministre de l'aviation civile et de l'acier de l'Union au début de l'année. Hygenco envisage d'investir 2,5 milliards de dollars sur trois ans pour mettre en service de projets d'hydrogène vert en Inde.

Pour de plus amples renseignements à propos d'Hygenco, veuillez consulter le site https://www.hygenco.in/.

