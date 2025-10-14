Hyland fördert europäische Innovationen mit seiner cloudbasierten, agentenbasierten Plattform, die KI-gestützte Content Intelligence bietet

Angetrieben von einer Welle von Produkt- und Technologieinnovationen, die auf die sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind, unterstützt Hyland Organisationen dabei, den vollen Wert ihrer unstrukturierten Daten zu erschließen.

MÜNCHEN, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der CommunityLIVE World Tour des Unternehmens präsentiert Hyland seine neuesten Innovationen und beschleunigt die digitale Transformation in ganz Europa mit leistungsstarken Weiterentwicklungen der Content Innovation Cloud™. Diese neuen Technologien bieten umfassende Unternehmensintelligenz und ermöglichen es Unternehmen, die Informationen in ihren wichtigsten unstrukturierten Daten zu erschließen, die die Automatisierung vorantreiben, sodass sie den sich wandelnden Geschäftsanforderungen immer einen Schritt voraus sind. Angesichts der zunehmenden Verbreitung setzt Hyland weiterhin neue Maßstäbe im Bereich Enterprise Content Management mit KI-gestützter Content Intelligence, agentenbasierter Automatisierung und Echtzeit-Einblicken.

„Europa steht an der Spitze der digitalen Transformation, und Hyland ist stolz darauf, ein zuverlässiger Partner auf diesem Weg zu sein", erklärte Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Die Content Innovation Cloud ist mehr als nur eine Plattform – sie ist ein Katalysator für die Transformation der Arbeitsweise von Unternehmen, um innovativer und effizienter zu werden. Als vertrauenswürdiger Verwalter der wichtigsten unstrukturierten Daten unterstützen wir Unternehmen dabei, den vollen Wert ihrer Unternehmensinhalte zu erschließen, intelligente Automatisierungsprozesse zu implementieren und in einem sich schnell verändernden regulatorischen und geschäftlichen Umfeld stets einen Schritt voraus zu sein."

„KI mit intelligenter Dokumentenverarbeitung ist eine bahnbrechende Neuerung", erklärte Valerie Stam, Senior Vice President Customer Data bei Rabobank. „Es gibt uns Hoffnung, Herausforderungen wie die Erkennung handschriftlicher Dokumente in Kundenprozessen zu lösen, was unseren Mitarbeitern das Leben erleichtert und vor allem die Kundenreise verbessert, um sinnvollere Interaktionen mit unseren Kunden zu schaffen."

„Die neuesten Entwicklungen von Hyland markieren einen Wendepunkt für europäische Unternehmen, die eine Modernisierung anstreben, die auf Vertrauen und digitaler Souveränität basiert", erklärte Paul De Leer, Sales Director bei Atos. „Die Content Innovation Cloud vereint KI-gestützte Content Intelligence und agentenbasierte Automatisierung auf eine Weise, die sowohl praktisch als auch transformativ ist. Für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen, von Finanzdienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen, bedeutet dies schnellere Entscheidungsprozesse, intelligentere Arbeitsabläufe und einen zukunftsfähigen Ansatz für Compliance und Innovation. Hyland liefert nicht nur Technologie, sondern ermöglicht eine neue Ära intelligenter Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus."

Allgegenwärtige Unternehmensintelligenz

Die Enterprise Context Engine ist eine wesentliche Komponente der Content Innovation Cloud, die fragmentierte Inhalte aus mehreren Content-Repositorys ohne Datenmigration zusammenführt und es Unternehmen ermöglicht, in Echtzeit auf Informationen aus verschiedenen Abteilungen, Plattformen und Formaten zuzugreifen und darauf zu reagieren.

Orchestrierte KI-Workflows

Enterprise Agent Mesh koordiniert verteilte KI-Agenten über verschiedene Systeme hinweg und ermöglicht es Unternehmen, mehrere KI-Agenten einzusetzen und zu koordinieren, die plattform- und content-repositoryübergreifend arbeiten und komplexe, systemübergreifende Workflows automatisieren, ohne die bestehende Infrastruktur zu beeinträchtigen.

Agentic AI in Aktion

Agent Builder ermöglicht Teams die schnelle Erstellung von KI-Agenten über intuitive Point-and-Click-Schnittstellen.

Diese Beispiele verdeutlichen das transformative Potenzial der Content Innovation Cloud von Hyland zur Bewältigung geschäftskritischer Herausforderungen von heute und morgen.

Durchbrüche bei der Content Intelligence

Knowledge Enrichment wandelt unstrukturierte Daten in KI-fähige Daten um und bietet neue Funktionen zum Maskieren sensibler Informationen in über 600 Dateitypen sowie zum Anreichern von HL7-Gesundheitsnachrichten. Dies fördert die Interoperabilität und ermöglicht intelligentere Arbeitsabläufe.

Intelligente Fortschritte in der Automatisierung

Hyland Automate ermöglicht nun die Gestaltung von Prozessen und Formularen auf Basis natürlicher Sprache, wodurch die Konfigurationszeit erheblich reduziert wird und Geschäftsanwender schneller iterieren können.

Dynamik im Bereich Content Management

Nuxeo LTS 2025V3 verbessert die Skalierbarkeit, Compliance und Cloud-Agilität durch eine entkoppelte Open-Source-Elastic-Search-Architektur, Unterstützung für Retention-Add-ons für die Google Cloud Platform (GCP) und leistungsstarke Massen-Uploads über Direct Transfer.

Weitere Informationen über Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit einheitlichen Lösungen für Content, Prozesse und Anwendungsintelligenz und erschließt so tiefgreifende Erkenntnisse, die Innovationen vorantreiben. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie definieren die Arbeitsweise von Teams und deren Interaktion mit ihren Kunden grundlegend neu. Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

