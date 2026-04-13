Hyland nombra a Lubor Ptacek como vicepresidente sénior de Marketing de producto

Hyland impulsa sus narrativas de producto y su estrategia de comercialización, señalando una nueva fase de crecimiento a medida que la empresa impulsa la iniciativa empresarial

CLEVELAND, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, Hyland, líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero de la plataforma Content Innovation Cloud™, basada en IA, se complace en anunciar el nombramiento de Lubor Ptacek como vicepresidente sénior de Marketing de producto. En este puesto estratégico de liderazgo en marketing dentro de Hyland, definirá y ejecutará la estrategia global de marketing de productos y cartera de la compañía, dando forma al posicionamiento, el empaquetado y la comercialización de las tecnologías basadas en IA de Hyland en diferentes sectores y regiones.

"Mientras Hyland continúa dando forma al futuro del contenido inteligente y la automatización basada en agentes, Lubor desempeñará un papel fundamental en la expansión de nuestra visión empresarial basada en agentes", declaró Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Su probada capacidad para transformar la innovación en éxito comercial, junto con los equipos de primer nivel de Hyland, fortalecerá aún más la manera en que presentamos nuestra tecnología y generamos valor para clientes y socios a medida que continuamos creciendo".

"El liderazgo de Hyland en ECM y su hoja de ruta empresarial basada en agentes hacen que este sea un momento inspirador para unirse a la compañía", destacó Ptacek. "Espero con interés trabajar con nuestros talentosos equipos para ofrecer narrativas de producto convincentes, impulsar el impacto en el mercado y ayudar a los clientes a aprovechar todo el potencial del contenido inteligente y la automatización basada en agentes en sus organizaciones".

Ptacek cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando equipos de marketing de producto para importantes empresas de software empresarial, como Egnyte, OpenText y Documentum. También ha sido miembro de la junta directiva de AIIM (Association for Intelligent Information Management) International. Con una probada capacidad para definir narrativas de categoría, liderar lanzamientos de productos y capacitar a los equipos de comercialización para el éxito, Ptacek refuerza la capacidad de Hyland para impulsar un crecimiento diferenciado y un impacto comercial significativo.

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Acerca de Hyland

Hyland es pionera en la nube de innovación de contenido, ofreciendo inteligencia empresarial integral a organizaciones con soluciones que generan información valiosa y fomentan la automatización. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que sientan las bases para una empresa conectada y dinámica, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su funcionamiento e interacción con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

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